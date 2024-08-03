İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN Anaokulları, yeni eğitim öğretim dönemine kapsamlı bir hazırlık süreciyle merhaba diyor. Tecrübeli eğitmen kadrosu, eğitim seminerleri ile yeni teknikler ve çocuk gelişimi üzerine detaylı atölye çalışmalarına katıldı.

Güçlü bir başlangıç için yoğun hazırlık

İZELMAN Anaokulları, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitmenlerini eğitim seminerleriyle donattı. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesinde düzenlenen 4 günlük seminer programında, eğitmenler hem teorik bilgiler aldı hem de uygulamalı atölye çalışmalarıyla pratik yapma fırsatı buldu.

Okul sayısı artıyor, hedef daha çok öğrenci

İZELMAN A.Ş. Genel Müdürü Erdem Sevinç, bu yıl 4 yeni okulun daha açılacağını ve toplamda 18 okulla hizmet vereceklerini belirtti. Sevinç, "Yeni eğitim teknikleri konusunda eğitmenlerimize bilgi verdik. Geçtiğimiz yıl 14 okul ile başladığımız dönemi, bu yıl 18 okulla daha da güçlendirerek, bin 640 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz," dedi.

İZELMAN A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan ise eğitimin önemine vurgu yaparak, "Her çocuğumuz belki de ülkemizin kaderini değiştirecek. Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünü kendimize rehber edindik," şeklinde konuştu.

Eğitimde kalite ve süreklilik

İZELMAN Anaokulları Müdürü Eda Kaygusuz, yeni eğitim dönemine güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ve bu hazırlık sürecinde seminerlerin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Kaygusuz, "Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz seminerlerle yeni eğitim personelini İZELMAN Anaokulları'na adapte etmeyi amaçladık," dedi.

Uzman isimlerden kapsamlı eğitimler

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen ilk seminerde, Waldorf Pedagog Eğitim Koordinatörü Pınar Anıl, "Erken Çocukluk Dönemi Gelişim İhtiyaçları" üzerine konuştu. Diğer sunumlar arasında "Proje Tabanlı Eğitim Modeli", "Erken Çocuklukta Duygular" ve "Çocuklarda Nörobilişsel DEHB" gibi konular yer aldı.

İkinci gün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Yerleşkesi’nde yapılan atölye çalışmalarıyla devam etti. "Benim Serüvenim", "İçimdeki Ben" ve "Çocuk Algısı ve Dil" gibi atölyeler gerçekleştirildi. Üçüncü gün, proje tabanlı eğitimde günlük planlama ve rutinler konusu işlendi.

Son gün ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminerde, "Medya Çağında Çocuğu Nasıl Tanımalıyız?", "Takım Ruhu" ve "Otizm Ne Değildir?" gibi başlıklar ele alındı.