İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 500’ün üzerinde güvenlik görevlisi, belediye birimlerinin kapatılması gerekçesiyle İZENERJİ A.Ş.’ye iade edildi. Personel, izin işlemlerini tamamlamak için şirketin genel müdürlük binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Güvenlik görevlilerinin iadesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde farklı birimlerde görev yapan güvenlik personeli, İZENERJİ’ye iade edildi. Yetkililer, iade gerekçesini bazı birimlerin kapatılması olarak açıkladı. Belediyede toplam 3 bin civarında güvenlik görevlisi görev yapıyor. İadeler sonrası sürecin nasıl ilerleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İzin ve çalışma durumu

İade edilen güvenlik görevlilerine öncelikle yıllık izin kullandırılacağı, izni bulunmayanların ise ücretsiz izne çıkarılacağı belirtildi. Ancak personelin işten çıkarılıp çıkarılmayacağı veya farklı birimlerde yeniden görevlendirilip görevlendirilmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Uzun kuyruklar oluştu

Güvenlik personeli, İZENERJİ Genel Müdürlük binası önünde işlemlerini tamamlamak için uzun kuyruklar oluşturdu. İZENERJİ’den işçilere gönderilen mesajda, 18 Eylül 2025 tarihinde saat 13.00’te başvuru yapmaları gerektiği, aksi takdirde yasal sorumlulukların kendilerine ait olacağı hatırlatıldı.

Sendikal görüşmeler

Sürecin sendikal boyutu da gündemde. Genel-İş Sendikası’ndan yetkililer önümüzdeki günlerde İzmir’e gelerek Büyükşehir bürokratlarıyla görüşmeler yapacak. Toplu sözleşme ve iade sürecine ilişkin çözüm arayışları yürütülecek.