Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 8-12 Ocak tarihleri arasında Balıkesir’de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü (İZGEM) sporcularının büyük başarısına sahne oldu. İZGEM sporcuları, zorlu mücadelelerin ardından toplamda 3 altın, 4 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak 18 madalyalık bir başarıya imza attı.

Sualtı sporlarının temel branşı olarak bilinen paletli yüzmede ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attıklarını belirten İZGEM Antrenörü Özgür Alemdar, elde edilen bu başarıların sınırlı imkanlarla çalışmanın bir ürünü olduğunu vurguladı. Alemdar, "Rakiplerimiz 50 metrelik havuzlarda çalışırken bizler 21 metrelik bir havuzda antrenman yapmak zorundaydık. Buna rağmen sporcularımızın özverisi ve velilerimizin desteğiyle bu noktalara geldik. İzmir’in yeni olimpik havuzu tamamlandığında rakiplerimizle eşit şartlarda çalışarak daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyoruz" dedi.

İzmir’e kazandırılacak yeni olimpik havuzun, sporculara daha iyi çalışma koşulları sunacağını dile getiren Alemdar, "İnşaatı devam eden bu havuz tamamlandığında, İzmir adını altın harflerle tarihe yazdıracak sporcular yetiştirmek için çok daha iyi şartlara sahip olacağız. Şu ana kadar gösterdiğimiz başarılar, sahip olduğumuz potansiyelin sadece bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Başarı yolunda verdikleri mücadelede kendilerine destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kulüp Başkanı Mehmet Ersoy ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç’a teşekkür eden Alemdar, "İzmir adına kazandığımız her madalya, bu desteklerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bundan sonraki süreçte daha büyük hedeflere doğru ilerlemeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: DHA