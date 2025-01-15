Simpsonlar dizisi, yıllardır geleceğe dair yaptığı tahminlerle dikkat çekiyor. Bu kez, ABD'nin Los Angeles şehrindeki büyük yangınların dizinin 2025 tahminlerinden biri olduğu iddiaları gündeme geldi. 25 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangının, 2025 yılı için öngörülen felaketlerle örtüştüğü öne sürülüyor.

Dizideki felaket hazırlığı

Simpsonlar’ın 36. sezonunda yer alan bir bölümde, Homer Simpson ve ailesi, yaklaşan felaketlere karşı hazırlıklı olmak için bir grup kuruyor. Bu bölümde, Homer’ın tanıştığı felaket hazırlık eğitmeni, toplumsal çöküşe karşı önlem almayı vurguluyor. Bu anlatım, günümüzde Los Angeles’ta yaşanan felaketlere paralel bir şekilde dikkat çekici bir benzerlik gösteriyor.

Yangın ve elektrik kesintileri

Dizideki bir başka benzerlik, yangın haberlerinin ardından yaşanan elektrik kesintileri ve toplumsal krizdir. Simpsonlar bölümünde, Lisa Simpson, yangın haberini izlerken, ATM’lerin çalışmadığını, elektriklerin kesildiğini ve internetin gittiğini görür. Bugün Los Angeles’ta da benzer şekilde elektrik kesintileri yaşanmakta ve halk, yiyecek için kavgalar etmeye başlamış durumda. Ayrıca, dizideki gibi hükümet krizi yaşanıyor ve Belediye Başkanı ile vali ihmalkarlıkla suçlanıyor.

Simpsonlar'ın doğru tahminleri

Simpsonlar dizisi, daha önce de birçok doğru tahminde bulunmuştu. 2024 ABD seçim haritası, Donald Trump'ın başkanlık dönemi, Kamala Harris'in adaylığı ve Bitcoin’in yükselmesi gibi pek çok olay, dizide önceden işlenmişti. Los Angeles’taki bu büyük felaketin de Simpsonlar'ın uzun yıllardır yaptığı tahminlerle örtüşmesi, dizinin ne kadar doğru öngörüde bulunduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.