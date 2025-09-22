Swissotel Efes’te gerçekleşen buluşmada, iş dünyasında lider kadınlar deneyimlerini paylaşırken, derneğe yeni katılan üyelere rozetleri takdim edildi.

Kadın liderlerden deneyim paylaşımı

Toplantının konukları arasında Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TAİDER Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, İZİKAD Onursal Başkanı Candan Çilingiroğlu ve Aydın İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, yaşam koçu ve yazar Hatice Çatak yer aldı. Konuklar, kariyer yolculukları, liderlik deneyimleri ve iş dünyasında kadının rolüne dair önemli paylaşımlarda bulundu.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, toplantıda derneğin yürüttüğü faaliyetleri değerlendirerek önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeleri üyelerle paylaştı. Erten, “Sürdürülebilirlikten toplumsal cinsiyet eşitliğine, girişimcilikten dijital dönüşüme kadar pek çok alanda üyelerimizle birlikte güçlü adımlar atacağız. Amacımız, iş dünyasında kadının sesini daha da yükseltmek” ifadelerini kullandı.

İZİKAD, Aralık ayında Medsparc 2. Uluslararası İş Zirvesi’ni düzenleyecek. “Sürdürülebilir Gelecek İçin İşbirliği: Üçüz Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilecek zirvede yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sosyal dönüşüm konuları masaya yatırılacak. Zirve, Avrupa ve Akdeniz bölgesindeki iş insanlarını bir araya getirerek yeni iş fırsatları yaratmayı ve bölgesel ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.

Etkinlikte, derneğe katılan yeni üyeler Burcu Korkmaz (BRC Kimya) ve Zeynep Özge Yalçın (Khora Design Lab), rozetlerini Gülfem Yorgancılar Perçin ve Candan Çilingiroğlu’ndan aldı. Toplantı, kadın liderlerin deneyim aktarımı ve yeni projelerle üyelerin ilham dolu bir buluşma gerçekleştirmesiyle tamamlandı.