İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Özden Erten ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi Başkanı Hakan Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel açıklamalarda bulunarak, çocukların geleceği için ortak bir sorumluluk taşıdıklarını ifade etti.

İZİKAD Başkanı Özden Erten: “23 Nisan umudun sembolüdür”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, millet iradesinin resmiyet kazandığı, aynı zamanda çocuklara emanet edilen bir geleceğin temellerinin atıldığı müstesna bir gündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde hayata geçirilen bu büyük vizyon, halk egemenliğine dayanan demokratik bir yapının ifadesidir. 23 Nisan, yalnızca tarihi bir dönüm noktası değil; aynı zamanda gelecek nesillere bırakılan bir sorumluluğun ve umudun sembolüdür. Toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliği, kadınların ve çocukların hak ettikleri şekilde sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda yer almalarıyla mümkündür. Çocuklara sağlıklı, güvenli ve eşit koşullarda bir yaşam sunmak; onları özgür bireyler olarak yetiştirmek, sadece ailelerin değil, tüm kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün ortak görevidir. İZİKAD olarak, karar alma süreçlerinde kadınların daha etkin rol aldığı; çocukların ise çağın gereklerine uygun şekilde özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirildiği adil bir toplumun inşasını desteklemeye devam ediyoruz.

KalDer Başkanı Hakan Ünlü: “Bu bayram çocuklar için toplumsal bir taahhüttür”

Bir ulusun yeniden inşasında en değerli sermaye, nitelikli insan kaynağı, bilinçli, eğitimli ve farkındalığı yüksek bir gençlik ve azimli, umutlu bir toplumdur. 23 Nisan, Atamızın Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği, sağduyulu, özverili çocuklarımıza inancının en güçlü kanıtıdır. Geleceğimizin teminatı çocuklara 105 yıl önce armağan edilen bu bayram, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda bir toplumsal taahhüttür. Sanayi toplumu olma yolunda ilerleyen ve demokratik değerleri ısrarla savunanlar olarak bizler, çocuklarımıza nitelikli eğitim olanakları sunmak, bilimle, sanatla ve doğayla iç içe bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bugün fabrikalarda, yarın laboratuvarlarda ya da yönetim masalarında olacak çocuklarımız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dünyada, ülkemizin en değerli sermayemizi olan çocuklarımıza güveniyor ve geleceği onlara emanet ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.