Bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Öğrenci Kongresi'nde, iki gün boyunca diş hekimliği alanındaki güncel konular hakkında önemli sunumlar gerçekleştirildi.

İZDO Öğrenci Kolu’nun DEÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenledği kongreye İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Atinel ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Hacarlıoğlu ile çok sayıda akademisyen, diş hekimi ve öğrenci katıldı.



Kongrenin açılışında konuşan İZDO Başkanı Ersin Atinel, “Bu kongre yalnızca bilimsel bir etkinlik olmanın ötesinde siz öğrenciler için mesleğimizin geleceğine dair fikirler üretme güncel gelişmeleri takip etme ve birbirimizle güçlü bağlar kurma fırsatı sunuyor. Diş hekimliği mesleği, bilgi, beceri ve etik değerlere dayanır. Kongremiz süresince alanında uzman akademisyenleri dinleme şansı bulacak, mesleki gelişiminizi destekleyecek pek çok sunum ile bilgi dağarcığımızı genişleteceğiz. Aynı zamanda farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarınızla tanışarak mesleki dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissedeceksiniz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta kıymetli hocalarımıza, desteklerini esirgemeyen sponsorlarımız ve özveriyle çalışan kongre düzenleme kuruluna teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.