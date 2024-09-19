İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Federasyon Merkezi'nde devlet destekleri ve hibe kredileri hakkında kapsamlı bir eğitim düzenledi. İZİKAD Akademi öncülüğünde, İZGO Yatırım Destek Akademisi Kurucusu Gizem İdal’ın “Güncel Devlet Destekleri ve Hibe Projeleri” sunumu, iş dünyasında büyük ilgi gördü.

BASİFED Federasyon Merkezi’nin ilk etkinliği: Kadınların gücü

BASİFED Federasyon Merkezi’nin ilk etkinliği olan bu eğitimde açılış konuşmasını BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş yaptı. Güneş, federasyon merkezinin, BASİFED üyesi STK’ların hizmetinde olduğunu vurgulayarak, “Bir kadın başkan olarak merkezimizin ilk etkinliğinin bir kadın derneği tarafından yapılıyor olmasından da ayrıca mutluyum. Diğer derneklerimizin de burada etkinliklerini hayata geçireceğiz” dedi. Bu açıklamalar, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve daha geniş bir etki yaratılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İZİKAD’dan ekonomik belirsizliklere karşı stratejik bilgi paylaşımı

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, devlet desteklerinin bu dönemde ne kadar önemli olduğunu belirtti. Erten, “Devletin birçok alanda teşvikleri bulunuyor ancak iş dünyasının bu desteklerden maalesef yeterince bilgi sahibi olduğunu söyleyemeyiz. Gizem İdal’in uzmanlık alanı olan bu devlet destekleri ve hibe projeleri ile ilgili gerçekleştirdiği sunumun, tüm firmalar için faydalı olacağına inanıyorum” dedi. Erten, ekonomik belirsizliklerin ve yüksek enflasyonun etkilerini azaltmak için devlet desteklerinin nasıl kullanılabileceği konusunda bilgi verdi.

Devlet destekleri ve hibelerle ilgili detaylı bilgiler

İZGO Yatırım Destek Akademisi Kurucusu ve İZİKAD Üyesi Gizem İdal, “Teşvik ve hibe programlarına genel bakış” konulu sunumunda, katılımcılara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, Ticaret Bakanlığı teşvikleri, KOSGEB ve TÜBİTAK’ın sunduğu fırsatlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve IPARD - TKDK programları gibi güncel teşvik ve destek programları hakkında da bilgi sağladı. İdal, sunumun sonunda, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak, firmaların özel ihtiyaçlarına yönelik uygun desteklerin neler olduğunu anlattı. Bu etkileşimli bölüm, yatırımcılar ve girişimciler için oldukça değerli bir fırsat sundu.

Katılımcılarından yoğun ilgi

Eğitim, devlet desteklerinin başvuru süreçleri, avantajları ve sektörel fırsatları hakkında yapılan açıklamalarla büyük ilgi gördü. Katılımcılar, devlet desteklerinden nasıl en verimli şekilde faydalanabilecekleri konusunda önemli bilgiler edindi. Etkinlik, iş dünyasının desteklere erişimini artırmayı ve yatırımlarını stratejik bir şekilde yönlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.