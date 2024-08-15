Yapılan yeni bir rapor, piyasaya sürülen memecoin’lerin yüzde 97’sinin varlığının sona erdiğini ortaya koydu. Bu bulgular, memecoin'lerin volatil doğasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Memecoin'lerin yükselişi ve düşüşü

Kripto piyasasının önde gelen isimleri arasında yer alan Bitcoin, Ethereum, Solana gibi dijital varlıkların dalgalı seyrinin yanında, memecoin’lerin hızlı yükselişleri dikkat çekiyor. 2024’ün ilk yarısında önemli kazançlar sağlayan memecoin’lerin, aynı zamanda birçok yatırımcı için risk taşıdığı belirtiliyor. Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, "Yatırımcılar, piyasanın belirsizlik dönemlerinde kısa vadeli fırsatları değerlendirmek için memecoin'lere yöneliyor. Ancak bu varlıklara karşı çok dikkatli olunmalı" diye uyardı.

Memecoin yatırımcılarının profili

Memecoin'lere yatırım yapan kişilerin önemli bir kısmı, bu varlıkları kısa vadeli yatırım fırsatı olarak görüyor. "Memecoin'in Durumu 2024" başlıklı rapora göre, 5 yatırımcıdan 3'ü memecoin'leri cazip bulurken, her 3 yatırımcıdan 1'i memecoin dolandırıcılığından zarar görmüş durumda. Kafkas Sönmez, "Memecoin'ler, özellikle Pump.fun gibi araçlarla piyasaya sürülerek hızla yüksek işlem hacimlerine ulaşıyor. Ancak bu yükselişler genellikle kısa ömürlü" dedi.

Gelişen teknolojiler ve dolandırıcılık riski

Her ay yaklaşık 2 bin memecoin projesinin sona erdiği belirtilen raporda, bu projelerin ortalama yaşam süresinin 1 yıl olduğu vurgulandı. Solana gibi zincirlerin sunduğu teknolojik imkanlar, memecoin geliştirmenin önünü açarken, bu alanda dolandırıcılık vakaları da sıklıkla görülüyor. Sönmez, özellikle ünlü isimlerin bu piyasaya girmesinin memecoin'lerin popülaritesini artırdığını ifade etti. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin ise, memecoin’lerin daha uzun ömürlü ve kamu yararı gözeten projeler olması gerektiğini savunuyor.

Regülasyon ve yatırımcı koruması

Kafkas Sönmez, merkezi borsalar ve regülasyonların memecoin yatırımcılarını korumadaki rolünün önemini vurguladı. Merkezi borsaların riskli projeleri listelemekten kaçınması ve regülasyonların bu konuda daha etkin rol alması gerektiğini belirtti. Türkiye'de kripto yasasının, borsaların listeleme süreçlerine yönelik daha sıkı teknik kriterler getirmesi bekleniyor. Sönmez, "Gate.TR olarak, yatırımcıları memecoin temasından en güvenli şekilde yararlanmaları için bilgilendiriyor ve yatırım çeşitliliği sunuyoruz" diye ekledi.

Bu gelişmeler, kripto para dünyasının dinamik yapısını bir kez daha gösterirken, yatırımcıların dikkatli adımlar atması gerektiğini ortaya koyuyor. Memecoin'lerin yüksek getirileri kadar, yüksek riskleri de beraberinde getirdiği unutulmamalı.