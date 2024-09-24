Kadın girişimcilerin mimari ve tasarım sektörlerinde daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), önemli bir iş birliğine imza attı. “Girişimci Kadınları Güçlendirme - Mimari ve Tasarımda Kadın Girişimler Programı” adı verilen bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2024 yılı teması olan “Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı” çerçevesinde geliştirildi. Program, mimarlık ve tasarım gibi yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren kadın girişimcileri destekleyerek, onların iş dünyasında daha sürdürülebilir başarılar elde etmelerine olanak sağlayacak.

Kadın girişimciler için fırsatlar kapıda

İzmir Ticaret Borsası’nda gerçekleşen imza töreninde BASİFED Başkanı Semiha Güneş, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Mihriban Artıktay bir araya geldi. Dr. Mehmet Yavuz, yaptığı konuşmada İzmir’in yaratıcı endüstrilerdeki liderliğini vurgularken, bu programın kadın girişimciliğine odaklanmasının önemini dile getirdi: “Kadın girişimciler, bu program sayesinde işlerini büyütme ve yeni pazarlara açılma konusunda ciddi bir fırsat elde edecek. İzmir, yaratıcı sektörlerde sadece Türkiye’de değil, dünyada da önemli bir oyuncu haline gelecek.”

BASİFED Başkanı Semiha Güneş ise projeyle ilgili olarak, “Bu program, İzmir’in ekonomik kalkınması ve kadın girişimcilerin yaratıcı sektörlerdeki rollerini güçlendirmek adına büyük bir adım. Kadın girişimciliğini desteklemek, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamanın yanı sıra ekonomik büyüme için de kritik öneme sahip” dedi.

Projenin amacı ve kapsamı

"Girişimci Kadınları Güçlendirme - Mimari ve Tasarımda Kadın Girişimler Programı," mimarlık, iç mimarlık, grafik tasarımı, peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım, moda tasarımı gibi birçok yaratıcı sektörde faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik eğitim ve mentorluk desteği sunacak. Program, işini büyütme aşamasında olan, ticaret sicil kaydına sahip, ancak çeşitli zorluklarla karşılaşan kadın girişimcilere yol gösterecek. Özellikle firma yaşı 1 ila 6 arasında olan ve pazarlama, müşteri ilişkileri, ürün geliştirme gibi alanlarda gelişime ihtiyaç duyan girişimciler için tasarlanan program, 30 kadın girişimciye toplamda 3 bin 120 saatlik eğitim ve 270 saatlik mentorluk sunmayı hedefliyor.

Eğitimler; iş yönetimi, finansal yönetim, sürdürülebilir mimarlık, liderlik, proje yönetimi, yeşil tasarım ve satış stratejileri gibi geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Bu eğitimlerle kadın girişimcilerin hem sektördeki rekabet güçleri artırılacak hem de işlerini daha verimli ve sürdürülebilir şekilde büyütmeleri sağlanacak.

Yapay zeka ve tasarımın geleceği

Programın sonunda düzenlenecek Yapay Zeka (AI) ve Tasarım Sektörü Semineri, girişimci kadınları yeni teknolojilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Seminerde, yapay zekanın tasarım süreçlerine nasıl entegre edilebileceği ve bu teknolojinin projelere nasıl daha fazla katma değer sağlayabileceği ele alınacak. Kadın girişimciler, yapay zekanın tasarımda nasıl bir devrim yaratabileceğini öğrenerek hem işlerini hızlandırma hem de daha fazla veri analizi yaparak projelerini optimize etme şansı bulacaklar. Seminerin ardından düzenlenecek B2B görüşmelerinde kadın girişimciler, sektördeki profesyonellerle iş birliği yapma fırsatı elde edecek.

İzmir ekonomisine büyük katkı

Programın kadın girişimciliği ve istihdamı üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra İzmir’in ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacağı öngörülüyor. Kadın girişimciler, finansal kaynaklara erişim konusunda desteklenirken, yeni yatırımlar çekme potansiyeline de sahip olacaklar. Proje, İzmir’in yaratıcı girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirecek ve Türkiye ekonomisine de uzun vadede katkı sunacak.

BASİFED Başkanı Semiha Güneş, bu projeyle birlikte kadın girişimcilerin yaratıcı sektörlerde kalıcı ve sürdürülebilir başarılar elde etme yolunda ciddi bir adım attıklarını belirtti. "Tasarım ve mimarlık gibi sektörlerde kadın girişimcilerin daha görünür hale gelmesi, sadece İzmir değil, ülke genelinde de büyük bir başarı olacaktır" dedi.