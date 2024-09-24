Sezona yeni teknik direktörü Arne Slot ile iyi bir başlangıç yapan Liverpool, kendi sahasında West Ham'ı konuk edecek. Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 2. sırada bulunan Liverpool bu maçı da kazanıp Lig Kupası'nda yoluna devam etmek istiyor. Son mağlubiyetini kendi sahasında Nottingham Forrest'a karşı alan İngiliz devi Şampiyonlar Ligi ilk maçında da İtalya devi Milan'ı deplasmanda 3-1 geçmeyi başarmıştı. Kırmızılarda kaleci Alisson ve Harvey Elliot sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. Deplasman ekibi West Ham ise hafta sonu kendi sahasında oynadığı Chelsea karşısında 3-0 mağlup olmuştu. Premier Lig'de Julen Lopetegui yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan çekiçler bu maçta kazanıp nefes almak istiyor.

Liverpool- West Ham maçı ne zaman, hangi kanalda?

Anfield Road'da karşı karşıya gelecek Liverpool-West Ham maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak. İzleyiciler karşılaşmayı EXXEN platformu ve TV 8.5 ekranlarında takip edebilecekler.