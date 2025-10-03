İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), Alman mimar ve arkeolog Wolfgang Müller-Wiener’in İzmir’in ticari belleğine ışık tutan kapsamlı çalışmasını Türkçeye kazandırdı. İzmirÇarşısı kitabı, kentin üç asırlık ekonomik ve mimari geçmişine odaklanıyor.

İzmir’in ticari belleği gün yüzüne çıkıyor

“ İzmir Çarşısı: Ege Ticaret Metropolü Ekonomik Merkezinin Tarihi ve Mimarisi Üzerine Araştırmalar” adlı eser, Mimar Emrah Dönmez’in çevirisiyle İZKA Kültür Yayınları kapsamında yayımlandı. Kitabın tanıtımı BASİFED Federasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla yapıldı.

Müller-Wiener’in 1980–1981 yıllarında kaleme aldığı çalışma, 17. yüzyıl sonundan 20. yüzyılın sonuna kadar uzanan bir dönemde Kemeraltı ve çevresindeki hanlar, çarşı dokusu ve ticari yaşamı mimari bir perspektiften ele alıyor.

Eserde, İzmir’in ticaret ağının dönüşümü; kervan yollarından demiryollarına, rıhtım ve liman düzenlemelerinden elektrik altyapısına kadar detaylı biçimde anlatılıyor. Zengin görsel malzeme ve sistematik bir katalogla desteklenen çalışma, kentin tarihine ışık tutuyor.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, eserin İzmir’in ekonomik hafızasına önemli katkı sunduğunu vurguladı:

“Hanları, sokakları ve çarşılarıyla İzmir’in ekonomik hafızasına ayna tutuyor; tarihe tanıklık eden bu yapıları mimarlık ve kent tarihinin diliyle kayıt altına alıyor. Bu eser, yeni kuşaklara kurumsal hafızayı ve İzmir’in ticari ekosistemini anlama fırsatı sunacak.”

“Sayfalar arasında zaman yolculuğu”

İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, kitabın grafik tasarım ve 3D görselleştirme çalışmalarıyla zenginleştirildiğini belirtti:

“ İzmir çarşısına dair çok sayıda görsel malzemeyi kitaba dahil ettik. İzmir Zaman Makinesi projemiz kapsamında hazırladığımız 3D mimari görsellerle sayfalar arasında zaman yolculuğu yaşatmayı amaçladık.”