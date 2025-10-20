İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı’nın üçüncü gününde sahne alan komedyen Tahsin Hasoğlu, izleyicilere kahkaha dolu bir gece yaşattı. Yağmura rağmen fuar alanını dolduran kitapseverler, Hasoğlu’nun enerjik performansını ilgiyle takip etti.

Sosyal medyada paylaştığı skeçlerle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Tahsin Hasoğlu, BKM Mutfak çatısı altında yaptığı tek kişilik gösteriyle İZKİTAP’ta sahne aldı. İzmir Sanat’ta gerçekleşen gösteride, Hasoğlu sahnedeki enerjisi ve esprili anlatımıyla dikkat çekti.

Hasoğlu, gösteriye gelirken fuar alanını gezip ziyaretçilerle sohbet etti. “Bizans Oyunları” filmindeki deneyimlerini ve günlük yaşam hikâyelerini mizahi bir dille anlatması izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kadın-erkek ilişkilerinden aile dinamiklerine ve sinemadaki oyunculuk deneyimlerine kadar pek çok konuyu işleyen Hasoğlu, sahnedeki performansıyla izleyicileri güldürdü. Ziyaretçiler, fuarın kitap stantlarını gezip sevdikleri yazarlardan imza almayı da ihmal etmedi.

İzmir Kitap Fuarı, 26 Ekim’e kadar yayınevlerini, sahafları ve edebiyat dünyasının değerli isimlerini kitapseverlerle buluşturmaya devam edecek.