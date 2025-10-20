Kemalpaşa Ramada Otel’de, Mansion and Homes firmasının sponsorluğunda düzenlenen toplantıda Cumhuriyet’in değerleri, inovasyon ve yatırım fırsatları ön plana çıktı.

Toplantının açılışında konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını vurgulayan Işıklı, “Cumhuriyet; ortak aklın, ilerleme iradesinin ve özgür düşüncenin simgesidir. Kadınların eğitimde ve iş hayatında güçlenmesi, gençlerin özgürce düşünebilmesi, bilimin ve üretimin ön planda tutulması bu vizyonun temel taşlarıdır” dedi.

Küresel düzeyde ekonomik ve politik belirsizliklerin arttığına dikkat çeken Işıklı, bu süreçte üretim, dijital dönüşüm ve inovasyonun Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek en önemli unsurlar olduğunu belirtti.

“Adalet, hukukun üstünlüğü, fırsat eşitliği ve özgür düşünce olmadan sürdürülebilir ekonomik gelişmeden söz edemeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, Cumhuriyet güçlü, bilgili ve yüksek karakterli koruyucular ister. Biz de bu sorumluluğu taşımalıyız,” ifadelerini kullandı.

Işıklı, Cumhuriyet’in kendilerine fırsat eşitliği, emeğe saygı ve liyakat gibi değerleri kazandırdığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Üreten, düşünen ve geliştiren bir toplum olarak her türlü zorluğu aşacağımıza inanıyorum. İnovasyonla, dijital dönüşümle ve sürdürülebilir üretimle Cumhuriyetimizin geleceğini daha güçlü kuracağız.”

Toplantının konuk konuşmacısı Mansion and Homes firmasının kurucusu Bekir Sami Ufuk, Dubai gayrimenkul piyasasındaki yatırım imkanlarını katılımcılarla paylaştı. Bölgedeki projelerin devlet güvencesiyle yürütüldüğünü belirten Ufuk, bu yapının yatırımcılara yüksek güven sunduğunu söyledi.

“Dubai’de tüm büyük inşaat projeleri devlet tarafından denetleniyor ve destekleniyor. Doğru proje seçimi ve uzun vadeli planlamayla yatırımcılara cazip fırsatlar sunuluyor,” dedi.

KESİAD Perşembe Toplantısı, katılımcıların hem Cumhuriyet’in değerlerini yeniden hatırladığı hem de yeni yatırım olanaklarını değerlendirdiği verimli bir buluşma olarak tamamlandı.