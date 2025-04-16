16 Nisan 2025 Çarşamba günü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, karar ve ilanlar dikkat çekiyor. İşte bugünün Resmi Gazete detayları…

Resmi Gazete’nin 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihli ve 32872 sayılı nüshasında çeşitli kararlar, yönetmelikler ve ilanlar yayımlandı. Vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından dikkatle takip edilen bugünkü Resmi Gazete’de öne çıkan başlıklar şunlar:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler ve Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/11)

–– 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/12)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/5, K: 2024/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri