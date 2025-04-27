İzki̇tap'ta Ahmet Ümit'ten İzmir Romanı Müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP – 5. İzmir Kitap Fuarı, edebiyatın usta isimlerini kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Ahmet Ümit, fuarın dokuzuncu gününde yeni İzmir romanı müjdesi verirken, Ahmet Telli şiir dinletisiyle duygusal anlar yaşattı.

Ahmet Ümit’ten Homeros bağlantılı İzmir romanı müjdesi

İZKİTAP – 5. İzmir Kitap Fuarı kapsamında polisiye edebiyatın usta ismi Ahmet Ümit, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda okurlarıyla buluştu. Yapı Kredi Kültür Yayınları'nın düzenlediği söyleşide Ümit, Roma İmparatorluğu üzerine yazdığı yeni romanından bahsetti. Ümit ayrıca, ilerleyen süreçte Homeros ile bağlantılı bir İzmir kitabı yazmayı planladığını açıkladı.

Ahmet Ümit, eserlerinin 37 dile çevrildiğini belirterek, Anadolu topraklarının derin tarihine dikkat çekti. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Ümit, “Ekonomik kriz var ancak Türkiye yeniden yükselecek. Umutsuz olmayın” dedi.

Ahmet Telli’den duygu dolu şiir dinletisi

Everest Yayınları'nın organize ettiği etkinlikte ünlü şair Ahmet Telli, sevilen şiirlerini İzmirlilere seslendirdi. “Buluşmalar duygu örgütlenmesidir” diyen Telli, sanatın ve sezginin önemine dikkat çekti. Etkinlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Dr. Erkan Serçe, Kervan Köprüsü'nün tarihini anlattı

Uzun Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen bir diğer buluşmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Serçe, İzmir’in tarihi Kervan Köprüsü'nü anlattı. Serçe, 19. yüzyılda İzmir’deki mesire kültürünün ve eğlence hayatının Kervan Köprüsü çevresinde yoğunlaştığını vurguladı.

Ünlü isimler İzmirlilerle buluştu

Gün boyunca Şükrü Erbaş, Sinan Meydan, Beyhan Budak, Şehval Görmez, Şela Habif, Kazım Güleçyüz, Erdal Taşkın gibi birçok ünlü yazar ve sanatçı da fuar alanında okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlikler boyunca edebiyat, tarih ve sanat üzerine birçok söyleşi gerçekleştirildi.