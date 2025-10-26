İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, Roma’da Türkiye’nin İtalya Büyükelçisi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

İzmir-İtalya ekonomik ilişkileri masada

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba ve Genel Sekreter Eren Alpar, Roma’da Türkiye Cumhuriyeti’nin İtalya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile görüştü. Ziyarette iki ülke arasındaki mevcut 30 milyar Euroluk ticaret hacmi ve gelecekteki işbirliği fırsatları ele alındı. Hedef, ticaret hacmini önümüzdeki yıllarda 40 milyar Euro’ya çıkarmak.

İzmir’in rolü ön plana çıktı

Toplantıda konuşan Pietro Alba, İzmir’in İtalya ile Türkiye arasındaki işbirliklerinde önemli bir köprü rolü oynayabileceğine dikkat çekti. Alba, özellikle Ege Bölgesi’nin girişimcilik, kültür ve eğitim alanlarındaki aktif işbirlikleri ile dinamik yapısının bu süreci destekleyebileceğini vurguladı.

Büyükelçi Ülgen’den destek mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin İtalya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmenin Türk ve İtalyan iş dünyası arasında sağlam bağların kurulmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.