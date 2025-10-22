Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim’den itibaren mahalle etkinlikleri, 29 Ekim’de ise araç konvoyu, kortej ve konserlerle vatandaşlarla coşku dolu kutlamalar gerçekleştirecek. Başkan Yıldız Ünsal, tüm Karşıyaka halkını etkinliklere davet etti.

Program, 28 Ekim Salı günü Şemikler Meydanı’nda saat 15.00-16.00, Alaybey Bombacı Ali Çavuş Heykeli önünde saat 17.00-18.00 arasında çocuk etkinlikleri ve mini konserlerle başlayacak. Karşıyaka Belediye Bandosu, etkinlik süresince mahalleleri gezerek bayram coşkusunu yayacak.

Cumhuriyet Bayramı’nın ana etkinliği 29 Ekim’de saat 16.30’da başlayacak araç konvoyu ile gerçekleşecek. Türk Bayrakları ve süslemelerle donatılan araçlar, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’ndan yola çıkarak bir saat sürecek ilçe turu yapacak. Konvoyun ardından saat 19.30’da kortej etkinliği başlayacak; vatandaşlar ellerinde bayraklarla Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na yürüyecek.

Anıt önünde kutlamalar saat 20.15’te Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Vals ve Zeybek gösterisiyle başlayacak. Ardından yaklaşık 500 kişinin katılımıyla Atatürk silüeti oluşturulacak. Program, Hazım Körmükçü ve DJ Akşit’in performanslarıyla devam edecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşları Türk Bayrakları ile etkinliklere davet ederek şunları söyledi:

“Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin en büyük aydınlanma devrimidir. 102 yıl önce yakılan özgürlük meşalesini bugün aynı heyecan ve gururla yarınlara taşıyoruz. 7’den 77’ye tüm Karşıyaka ailemizi etkinliklerimizde buluşmaya ve Cumhuriyet coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum.”