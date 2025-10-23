İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İZKİTAP-6 İzmir Kitap Fuarı’nda “Kütüphaneler: Şehrin Kalbinde Yeni Buluşma Noktaları” temasıyla stant açtı. Stand, kitap bağışı, atölyeler ve interaktif etkinliklerle 26 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuar alanındaki “Kitabın Yeni Hayatı Buradan Başlıyor” kitap bağışı noktası, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini öne çıkarıyor. Vatandaşlar, bağışlarını tüm kütüphanelerden veya stant alanından gerçekleştirebiliyor. Toplanan kitaplar, yıl boyunca okullar, ceza infaz kurumları, hastaneler ve muhtarlıklar gibi kurumlara ulaştırılıyor.

Alt metin önerisi: “ İZKİTAP standında kitap bağışı yapan ziyaretçiler”

Çocuk ve Gençler İçin Atölyeler

Stand, kütüphanelerin projelerini tanıtırken çocuklar ve gençler için eğitici etkinlikler de sunuyor. Satranç, origami, akıl ve zeka oyunları atölyeleri ile bilgi yarışmaları, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sağlıyor. Bilgi yarışmalarında küçük okurlara kitap hediye ediliyor.

Alt metin önerisi: “ İZKİTAP çocuk atölyelerinde origami ve satranç etkinlikleri”

“Okurdan Mesaj Var” alanında ziyaretçiler, hayallerini, kitap önerilerini ve proje fikirlerini paylaşabiliyor. İsteyen katılımcılar, İzmir Kitap Fuarı 2025 Kütüphane Hatıra Alanı’nda fotoğraf çektirerek etkinliğe anı bırakabiliyor.

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün 17-19 Ekim’de düzenlediği 9. Edebiyat Festivali’nin “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla entegre edilen “Edebiyatla Avrupa Fırsatlarına Yolculuk” alanı da yoğun ilgi görüyor. Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği iş birliğiyle hazırlanan alan, Erasmus projeleri ve Avrupa fırsatları hakkında bilgilendirme sağlıyor.

Alt metin önerisi: “ İZKİTAP standında Erasmus bilgilendirme alanı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor”