Uygun fiyatlı alışverişin adresi Kemeraltı oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hayata geçirilen tanzim satış mağazaları İZMAR, İzmir genelindeki şube ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, dokuzuncu şube Konak ilçesinin tarihi alışveriş merkezi olan Kemeraltı Balıkçılar Meydanı’nda açıldı. Açıldığı andan itibaren büyük ilgi gören mağazada vatandaşlar, güvenli ve hesaplı alışveriş imkânı buldu.

Temel gıda ürünleri doğrudan üreticiden geliyor

İZMAR mağazalarında İzmirli üreticilerden temin edilen süt ürünleri, tamamen yerli besi etlerinden hazırlanan et ürünleri, Halk Ekmek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi markası olan su da tek çatı altında satışa sunuluyor. Enflasyon karşısında vatandaşın alım gücünü desteklemeyi hedefleyen mağazalarda kalite ve uygun fiyat politikası gözetiliyor.

Vatandaşlardan tam not aldı

Mağazanın ilk müşterilerinden Ayşe Karadan, “Ne zaman açılacak diye merakla bekliyordum. Bugün açıldığını görünce alışveriş yaptım. Ürünler kaliteli, fiyatlar çok uygun. Bu marketlerin çoğalmasını diliyorum” dedi.

Emekli subay ve malul gazi Yavuz Taş ise “Başka yerlerden artık almıyoruz. Kıyma aldım, dışarıya göre çok daha hesaplı. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güvenli gıdaya ulaşım kolaylaşıyor

İzmirliler, İZMAR mağazalarında sadece fiyat avantajı değil, aynı zamanda güvenli gıdaya ulaşımın da sağlandığını belirtiyor. Alsancak’ta oturan Mine Aytuna, “İzmir balını burada görünce hemen aldım. Artık hep buradayım” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Ayşegül Kayan da, “Rekabet açısından çok önemli. Ürünlerden çok memnunuz. TANSAŞ dönemini hatırlatıyor” dedi.

Gümüşpala ve Aliağa şubeleri sırada

İZMAR mağazaları şu anda İzmir genelinde 9 şubede hizmet veriyor. Bunlar; Bayraklı Özkanlar, Bornova Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar Bozyaka, Karşıyaka Girne, Konak Kemeraltı, Menemen Ulukent ve Gaziemir olarak sıralanıyor. Mağazalar haftanın 6 günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında açık. Yeni şubelerin ise Bayraklı Gümüşpala ve Aliağa’da açılması planlanıyor.