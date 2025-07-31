Gizlilik esasına dayalı test hizmeti veriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile yaptığı iş birliğiyle HIV farkındalığını artırmak ve toplum sağlığını korumak amacıyla önemli bir sağlık hizmetine imza attı. Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi adıyla yürütülen bu hizmette, bireyler hiçbir kimlik bilgisi vermeden anonim şekilde ücretsiz HIV testi yaptırabiliyor.

Test işlemi 20 dakikada tamamlanıyor

Merkezde parmak ucundan alınan bir damla kan ile gerçekleştirilen hızlı testin sonucu yaklaşık 20 dakika içinde bildiriliyor. Bu süreç boyunca kişi gizliliği korunuyor, hiçbir şekilde kimlik bilgisi talep edilmiyor. Test sonucu yalnızca test yaptıran kişiye veriliyor.

Danışmanlık hizmeti de sunuluyor

Testin yanı sıra HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili danışmanlık hizmeti de uzman sağlık personeli tarafından veriliyor. Danışmanlık hizmeti, kişilerin sorularını yanıtlamayı, doğru bilgi edinmesini ve gerekli görülmesi halinde erken teşhis ve tedavi süreçlerine yönlendirilmesini amaçlıyor.

Erken teşhis ve koruyucu sağlık bilinci destekleniyor

Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi, toplumda HIV hakkındaki yanlış bilgilerin ve önyargıların azaltılmasına da katkı sağlıyor. Anonim ve ücretsiz test uygulaması ile erken teşhis imkanı sunulurken, korunma yöntemleri hakkında verilen bilgilerle toplum sağlığı bilinci artırılıyor.

Hizmet hakkında bilgi almak mümkün

Hizmet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. Merkezle ilgili bilgi almak veya randevu oluşturmak isteyen yurttaşlar, 0232 294 22 47 numaralı telefonu arayarak detaylara ulaşabiliyor.