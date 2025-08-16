İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı, ucuz ve güvenli gıdayı İzmir halkıyla buluşturmak amacıyla hizmete açtığı İZMAR mağazalarıyla vatandaşlardan tam not aldı. Toplam 9 şubeyle hizmet veren İZMAR, ürün kalitesi ve fiyat politikasıyla İzmirlilerin mutfak yükünü hafifletti.

İZMAR mağazaları kaliteli ürün sunuyor

İZMAR mağazaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM tarafından işletiliyor. Bayraklı Özkanlar, Bornova Çamdibi, Doğanlar, Erzene, Karabağlar Bozyaka, Karşıyaka Girne, Menemen Ulukent, Gaziemir ve Kemeraltı Balıkçılar şubeleriyle halkın yoğun ilgisini gördü. Mağazalar, belediye tarafından üretilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile Halk Ekmek, Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su gibi ürünleri tek çatı altında sundu.

Yurttaşlar İZMAR’dan memnun kaldı

Gaziemir şubesinde alışveriş yapan vatandaşlar, ürün kalitesi ve fiyatlardan memnuniyetlerini dile getirdi. Nevzat Sabahçı, “10 numara 5 yıldız, harika bir iş. Başkanımıza sevgilerimizi sunuyoruz. Buradan her gün alışveriş yapıyoruz” dedi. Nagehan Uyanıker ise “Ürünler taze ve indirimli, her gün geliyorum. İnşallah şube sayısı artar” yorumunu yaptı.

Güvenli ve uygun fiyatlı alışveriş imkanı

Hülya Erses, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne güvendiğimiz için buraya geliyoruz. Hem kalite hem fiyat açısından çok iyi” ifadelerini kullandı. İlk kez alışveriş yapan Emine İpek, “Fiyatlar çok uygun, bütçemize çok yardımcı oluyor” dedi.

Proje Türkiye’ye örnek oluyor

Süleyman Erbay, “Çok iyi bir proje. Her gün geliyorum ve çok memnunum. Türkiye’ye örnek olur” diyerek İZMAR mağazalarına destek verdi. Melek Vardar ise “Gaziemir şubesinin açılmasına çok sevindik, fiyatlar gayet iyi” diye konuştu.

İZMAR mağazaları 9 şubeyle hizmet veriyor

İZMAR mağazaları, pazar günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yeni şubelerin Bayraklı Gümüşpala ve Aliağa’da açılması planlanıyor.