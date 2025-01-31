İzmir'de 1 Şubat Cumartesi günü 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3291606
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:10 - 13:00
Kesinti ID : 3292013
BAYINDIR / İZMİR
Osmanlar ( Osmanlar Köyü İç Yolu Osmanlar Köyü )
Dernekli ( Mersinli Dernekli Yolu Dernekli Köyü İç Yolu )
Çınardibi ( Çınardibi Köyü İç Yolu Çınardibi Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Osmaniye Köyü Köy İç Yolu Armutlu Yolu )
Balcılar ( Balcılar Köyü İç Yolu Kenger Balcılar Köyü )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3291108
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy ( Hisarköy Köyü İç Yolu Hisarköy İç Yolu )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3291674
BORNOVA / İZMİR
Naldöken ( 1268. Sk. 1268/6 1268/5. Sk. 1268/4. Sk. 1268/3. Sk. 1268/2. Sk. 1268/1. Sk. )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3291678
BORNOVA / İZMİR
Erzene ( İstanbul İatanbul 116/19. Sk. CENGİZ HAN Ege Üniversitesi Lojmanları )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3291680
BORNOVA / İZMİR
Naldöken ( 1267/1. Sk. 1267. Sk. 1264. Sk. 1267/2. Sk. 1268. Sk. )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3290863
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 512. Sk. 514. Sk. 516. Sk. 531. Sk. 529. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 518. Sk. 524. Sk. )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292091
ÇİĞLİ / İZMİR
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ( 9510/10 )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3292188
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu ( 8968/1. Sk. 8790/5. Sk. )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3291332
DİKİLİ / İZMİR
Salihler ( BAHAR Özgür Sk. 822 821 820 )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:00 - 17:00
Kesinti ID : 3291333
DİKİLİ / İZMİR
Salihler ( Cumhuriyet Cd. Çağla Petekkent 9. Sk. Petekkent 9 Petekkent 7. Sk. Petekkent 6. Sk. Petekkent 5. Sk. Petekkent 4. Sk. Petekkent 3. Sk. Petekkent 2. Sk. Petekkent 10. Sk. Petekkent 1. Sk. Petekkent 7 Sk. )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292085
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( Yeşillik Cd. 4026. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4012. Sk. )
Karabağlar ( 5789 5775. Sk. 4017. Sk. 4016/1. Sk. 4016. Sk. 4013/2. Sk. 4013/1. Sk. 4013. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292100
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( 4027. Sk. 4030. Sk. 4021. Sk. 4023. Sk. 4024. Sk. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT 4026. Sk. )
Karabağlar ( 4012. Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 5770/19. Sk. 5775. Sk. )
Selvili ( 4015/3. Sk. Dostluk Blv. )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292104
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( Yeşillik Cd. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT 4024. Sk. )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3292195
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı ( 1738/1. Sk. 1771. Sk. 1783. Sk. Hüseyin Yurttaş Sk. Nebil Susup Sk. )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:10 - 13:00
Kesinti ID : 3292013
KEMALPAŞA / İZMİR
Kamberler ( Kamberler Köyü İç Yolu kamberleryolu kümeevler KAMBERLER YOLU KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER )
Bayramlı ( Bayramlı Yolu Kümeevleri Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Köyü )
Yenikurudere ( YENİ KURUDERE YOLU Yenikurudere Köyü Yenikurudere Köyü İç Yolu )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292082
KEMALPAŞA / İZMİR
Kızılüzüm ( Kemalpaşa Kızılüzüm Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası )
Çınarköy ( 5010 Çınarköy Kırovası )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3292084
KEMALPAŞA / İZMİR
Ansızca
Yenmiş ( Yenmiş Fabrika Yolu Cd. HACI ALİ Yukarı Yukarı Küme Evleri TAN YENMİŞ FABRİKA YOLU )
Kemalpaşa OSB
Aşağı Yenmiş
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:00
Kesinti ID : 3292151
KİRAZ / İZMİR
Çatak ( AKÇAY )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:00
Kesinti ID : 3292152
KİRAZ / İZMİR
Çatak ( AKÇAY )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3287596
KINIK / İZMİR
Karadere ( Koru Karadere Köyü İç Yolu Karadere Köyü Dereboyu Camiönü )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 17:00
Kesinti ID : 3287598
KINIK / İZMİR
Karadere ( Camiönü Dereboyu Karadere Köyü Karadere Köyü İç Yolu Koru )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 5:30
Kesinti ID : 3290847
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292154
MENEMEN / İZMİR
Musabey ( 203. Sk. 218 Sk. )
Kesik
Çavuş ( ÇAVUŞ YOLU Çavuş Cd. Çanakkale Asfaltı 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 200. Sk. 201. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 202. Sk. )
Yıldırım ( 35/5 35/6 )
Buruncuk ( 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292178
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe ( Uludağ Sk. Barış Sk. )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292073
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3292077
ÖDEMİŞ / İZMİR
Balabanlı
Kazanlı
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3292078
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292079
ÖDEMİŞ / İZMİR
Umurbey
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3292191
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tosunlar ( başova Tosunlar Köyü İç Yolu )
Dereuzunyer ( Dereuzunyer Yolu Bebekler Köyü İç Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu )
Karadoğan ( karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER Karadoğan Köyü İç Yolu karadoğan küme evler )
Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )
Ortaköy ( ortaköyy Ortaköy Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Üzümlü ( KÖY İÇİ Üzümlü Köyü İç Yolu Üzümlü Köyü ÜZÜMLÜ KÜME EVLER )
Demircili
Çamyayla ( Çamyayla Köyü İç Yolu Çamyayla Köyü LÜBBEY )
Bebekler ( Bebekler Köyü )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3291606
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292160
TİRE / İZMİR
Ertuğrul ( UZUNİRİM Yalın Ayak Sk. Yamaçlı Sk. Yayla Sk. Öncü Sk. Aslan Sk. Börekçi Bağı Sk. DAR Kanbur Sk. KAPLAN YOLU Kaziroğlu Sk. Kuyumcu Ali Sk. )
Bahariye ( BÖREKÇİBAĞI 2. Havuzlu Sk. 2. Küp Sk. 3. Havuzlu Sk. Arabacı Halil Ağa Sk. Atlanbac Sk. Buğday Dede Cd. Buğdaydede Cd. Buğdaydede Türbesi Sk. BÜYÜKKÜP Depo Sk. Eflatun Sk. ERTUĞRUL Havuzlu Sk. Kakaçlar Sk. Katırcılar Sk. Kup Sk. Narin Gç. Neşe Neşe Sk. Sire Hatun Sk. Sirehatun Sk. Sofu Yokuşu Sk. Sofuyokusu Cd. Topal Sk. Çeşme Sk. Ünlü Gç. Ünlü Sk. İnci Yokuşu )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3291606
TORBALI / İZMİR
Atalan
Bülbüldere
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292012
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2528. Sk. 2524. Sk. 2518. Sk. 2517/2 2517. Sk. 2515. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2532. Sk. 2556 Sk. 2517 2562. Sk. 2536. Sk. 2534. Sk. 2519. Sk. 2530. Sk. )
Ortaköy
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:10 - 13:00
Kesinti ID : 3292013
TORBALI / İZMİR
Düverlik ( düverlik yolu küme evleri İBİLİ TEPESİ Düverlik Köyü İç Yolu düverlik yolu düverlik köyü iç yolu DÜVERLİK YOLU )
Helvacı ( düverlik küme evleri yolu 6332/1 6280. Sk. 6281. Sk. 6282. Sk. 6283. Sk. 6284. Sk. 6286. Sk. 6287. Sk. 6288. Sk. 6289. Sk. 6290. Sk. 6291. Sk. 6292. Sk. 6293. Sk. 6285 )
Dirmil ( Aydınlık Sk. ÇEŞMEALTI GAZİ CD. 9000/2 çeşmealtı Çeşmealtı Topraklık Aldaş Sk. Alparslan Sk. Ata Cd. Aşağı Çeşme Sk. Balcı Sk. Beste Sk. Depo Sk. Değirmendere Sk. Dutlu Sk. Döşemelik Sk. Fetih Sk. Gazi Cd. Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Irmak Sk. Kardelen Sk. Kayalık Sk. Korucuk Köyü Kurtlar Sk. Küllü Sk. Kınalı Sk. Mevlana Sk. Mezarlık Sk. Molla Sk. Narlık Sk. Okul Sk. Songül Sk. Soykan Çk. Yağhaneler Sk. Zincirli Sk. Çeşme Sk. gazi GAZİ ATA )
Gazi Mustafa Kemal ( Yel Değirmeni Cd. Çamlık Sk. )
Ormanköy ( 6331/1 6332 Sk. 6330. Sk. 6331. Sk. 6333. Sk. 6334. Sk. 6335. Sk. 6336. Sk. 6337. Sk. 6338. Sk. 6338/1. Sk. 6330/1 )
Çamlıca ( ÇAMLICA YOLU Çamlıca Köyü İç Yolu çamlıca küme evleri yolu )
Dağteke ( 6230. Sk. 6231. Sk. 6233. Sk. 6234. Sk. Dağtekke Köyü )
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3292014
TORBALI / İZMİR
Kuşçuburun ( 562 9404. Sk. 9405 Sk. 9407. Sk. 9411. Sk. 9419. Sk. 9421 9423. Sk. 9424. Sk. 9425. Sk. 9431. Sk. YAZIBAŞI İZMİR Mimarbaşı Sinan Cd. Seyrantepe Cd. TAŞOCAĞI 9407/1 9425/1 9435/1 507. Sk. 509. Sk. 513. Sk. 514. Çk. Sk. 515. Sk. 551. Çk. Sk. 552. Çk. Sk. 553. Sk. 555. Çk. Sk. 557. Sk. 561. Sk. 563. Sk. 563/1. Sk. 564. Sk. 9400 Sk. 9400/1. Sk. 9402. Sk. 9403. Sk. )
Yazıbaşı ( Kuşçu Cd. )
Çapak ( 2556 Sk. 2595 Sk. 2595 )
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292231
URLA / İZMİR
Torasan
Planlandı
01Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292311
URLA / İZMİR
Torasan ( 595 597. Sk. 600. Sk. 588 516 576 601 Sk. 601. Sk. 602. Sk. PINARDERE Sakarya Sk. ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI 592 598 572 569 586 514 571/1 607 507. Sk. 509. Sk. 510. Sk. 512. Sk. 519. Sk. 521. Sk. 522. Sk. 523. Sk. 524. Sk. 506 502 500. Sk. 559 596 599 505 593 566 622 525. Sk. 526. Sk. 527 Sk. 528. Sk. 529. Sk. 531. Sk. 534. Sk. 536. Sk. 538. Sk. 540. Sk. 542. Sk. 543. Sk. 544 545. Sk. 548. Sk. 551 554. Sk. 555. Sk. 558. Sk. 561. Sk. 563. Sk. 564. Sk. 570. Sk. 571. Sk. 575. Sk. 577. Sk. 582 Sk. 583 Sk. Sk. 585. Sk. 587. Sk. 589. Sk. 591. Sk. 595. Sk. 501 624 560 594 KEMAL ERTAN 508 603. Sk. 604. Sk. 605. Sk. 606. Sk. Dostlar Sitesi Dostlar Sitesi İç Yol Kemal Ertan Cd. )
Özbek ( 6111 )
İçmeler ( 1160 1159 1155 1158 1157 1153 1007 1001 1032 1044 1106 TEKKE 1045/1 1055/1 1061 1025 1181 1163/2 1047 1087/3 1122/1 1130 1189 1180 İÇMELER Nuri Özbek Cd. Gül Bahçe Cd. Göçmen Cd. Eski Urla İzmir Yolu Cd. 1163. Sk. 1154. Sk. 1151/1. Sk. 1151. Sk. 1144. Sk. 1142. Sk. 1138. Sk. 1136. Sk. 1134 1132. Sk. 1122. Sk. 1107. Sk. 1098 1092 1088. Sk. 1087/2. Sk. 1087/1. Sk. 1087 1086. Sk. 1085 1084 Sk. 1080. Sk. 1080 1079. Sk. 1078. Sk. 1077. Sk. 1076 1075. Sk. 1074. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1069. Sk. 1068. Sk. 1065. Sk. 1064 Sk. 1063. Sk. 1062. Sk. 1059. Sk. 1058. Sk. 1056/1. Sk. 1055. Sk. 1051. Sk. 1048/1. Sk. 1048. Sk. 1046. Sk. 1045 1037. Sk. 1035 1034. Sk. 1033. Sk. 1029/5 1029/4. Sk. 1029/3. Sk. 1029/2. Sk. 1029/1. Sk. 1029. Sk. 1026. Sk. 1024. Sk. 1022. Sk. 1019. Sk. 1019 Sk. 1014. Sk. 1012. Sk. 1008. Sk. 1005 1002/1. Sk. 1001 Sk. 1000. Sk. 1090 1041 1057 1019/1 1042 1060 1027 1040 1038 1036 1009 )
Altıntaş ( İç Yol )