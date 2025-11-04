Küresel iklim krizi ve deniz seviyesindeki artış, dünya genelinde birçok şehri tehdit ediyor. Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından yapılan kapsamlı çalışmada, deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle önümüzdeki 100 yıl içinde yaşanmaz hale gelebilecek şehirler açıklandı.

Araştırmaya göre, dünyada 37 şehir artan su taşkınları ve iklim değişikliğinin etkisiyle 2100 yılına kadar sular altında kalma riskiyle karşı karşıya.

Türkiye’den iki şehir risk altında

Nash’in çalışmasında İzmir ve İstanbul, yükselen deniz seviyesi nedeniyle en yüksek risk grubunda yer aldı. Özellikle İzmir Körfezi çevresindeki kıyı hattı ve İstanbul’un kıyı ilçeleri olan Silivri, Avcılar, Zeytinburnu ve Tuzla bölgelerinin gelecek yüzyılda su baskınlarına açık olabileceği ifade edildi.

Araştırma, birçok ülkenin kıyı koruma planlarını yetersiz bulurken, bazı bölgelerde altyapı eksiklikleri nedeniyle riskin her geçen yıl arttığını ortaya koydu.

2100 yılına kadar sular altında kalma riski olan şehirler

Araştırmada ilk 20 sırada yer alan şehirler şöyle sıralandı:

Vancouver – Kanada Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri Lizbon – Portekiz Boston – ABD Sydney – Avustralya İskenderiye – Mısır Miami – ABD San Francisco – ABD Ho Chi Minh – Vietnam Dakka – Bangladeş Londra – İngiltere Cakarta (Jakarta) – Endonezya Bangkok – Tayland Kolkata (Kalküta) – Hindistan İzmir – Türkiye İstanbul – Türkiye Osaka – Japonya New York – ABD Mumbai – Hindistan Tokyo – Japonya

Uzmanlar uyarıyor

İklim uzmanları, önümüzdeki 50 yıl içinde küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 dereceyi aşması halinde bu şehirlerde geri dönüşü olmayan sonuçların yaşanabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, etkili drenaj sistemleri, deniz duvarları ve kıyı koruma projeleri geliştirilmezse bu şehirlerin büyük kısmı 2100’e kadar yaşanmaz hale gelebilir.

Türkiye için uyarı niteliğinde

Çevre bilimciler, Marmara kıyılarında erozyonun hızlanması, Ege sahillerinde su seviyesinin yükselmesi ve yeraltı su dengesinin bozulması gibi risklerin artabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye’nin kıyı şehirlerinde uzun vadeli iklim uyum planlarına ihtiyaç duyuluyor.