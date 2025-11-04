Ticaret Bakanlığı, 2025 Ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Genel Ticaret Sistemi (GTS) baz alınarak hazırlanan verilere göre ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 24 milyar 1 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6,6 yükselişle 31 milyar 363 milyon dolara çıktı.

Bu kapsamda dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artışla 55 milyar 363 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla dış ticaret açığı yüzde 24 artarak 7 milyar 362 milyon dolar oldu.

Karşılama oranı geriledi

Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 3,3 puan azalışla yüzde 76,5 seviyesine indi.

Enerji hariç oran: %86,2

Enerji ve altın hariç oran: %96

Ürün Gruplarına Göre İhracat

En fazla ihracat ham madde (ara mallar) grubunda gerçekleşti:

Ham madde: 11 milyar 584 milyon dolar (%3,9 artış)

Tüketim malları: 8 milyar 341 milyon dolar (%5,2 düşüş)

Yatırım malları: 3 milyar 591 milyon dolar (%20,5 artış)

İmalat sanayisi ihracattaki payını %94,4 ile korurken;

Tarım-ormancılık-balıkçılık %3,3, madencilik-taş ocakçılığı %1,6 pay aldı.

Ülkelere Göre İhracat

Ekimde en fazla ihracat yapılan ülkeler:

1️⃣ Almanya – 2 milyar 3 milyon dolar

2️⃣ ABD – 1 milyar 434 milyon dolar

3️⃣ İngiltere – 1 milyar 397 milyon dolar

İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı: %46,9

Ülke gruplarında:

AB: 10 milyar 486 milyon dolar

Yakın ve Orta Doğu: 3 milyar 741 milyon dolar

Diğer Avrupa ülkeleri: 3 milyar 659 milyon dolar

İthalat Verileri

En fazla ithalat ham madde (ara mallar) grubunda gerçekleşti:

Ara mallar: 21 milyar 369 milyon dolar (%6,5 artış)

Yatırım malları: 5 milyar 46 milyon dolar (%20,2 artış)

Tüketim malları: 4 milyar 890 milyon dolar (%4,2 düşüş)

Sektörel paylar:

İmalat sanayisi: %84,8

Madencilik: %10,1

Tarım: %3,1

En fazla ithalat yapılan ülkeler:

1️⃣ Çin – 3 milyar 976 milyon dolar

2️⃣ Rusya – 3 milyar 507 milyon dolar

3️⃣ Almanya – 2 milyar 328 milyon dolar

İthalatta ilk 10 ülkenin payı: %59,8

Ocak–Ekim Dönemi

İhracat: 224 milyar 578 milyon dolar (+%3,9)

İthalat: 299 milyar dolar (+%6)

Dış ticaret açığı: 74 milyar 422 milyon dolar (+%12,9)

Karşılama oranı: %75,1