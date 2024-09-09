Muradiye Osb'de Modernizasyon Hız Kazandı

Manisa’nın önemli sanayi merkezlerinden biri olan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), altyapı çalışmalarının yüzde 95 oranında tamamlanmasıyla birlikte bölgenin modernizasyon süreci de hızla devam ediyor. Altyapı çalışmalarının ardından, bölgenin daha işlevsel ve estetik hale gelmesi için sıcak asfalt döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Sanayi bölgesinde verimlilik artıyor

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, çalışmaların bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Kıvırcık, "Altyapı çalışmalarımızı yüzde 95 oranında tamamladık. Şimdi de sanayi bölgemizin hem estetik hem de operasyonel kapasitesini artırmak için sıcak asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Bu süreç tamamlandığında, bölgenin işleyişi daha verimli hale gelecek ve yatırımcılarımız daha konforlu bir çalışma ortamına kavuşacak" diye konuştu.

Yatırımcılar için daha iyi bir çalışma ortamı

Muradiye OSB'deki sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları, sanayi bölgesinin estetik görünümünü iyileştirirken, bölgeye gelen yatırımcılara daha modern ve kullanışlı bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor. Altyapı eksiklerinin giderilmesiyle birlikte, yatırımcıların bölgedeki faaliyetlerini daha rahat ve verimli bir şekilde sürdürebileceği belirtiliyor.