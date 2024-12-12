İzmir'de 13 Aralık Cuma günü 21 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3252442
ALİAĞA / İZMİR
Çoraklar ( Menekşe Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu Aydoğdu Sk. Gül 2. Sk. )
Kalabak
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu )
Çaltılıdere
BAYINDIR / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3249742
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı ( Furunlu Yolu )
Fatih ( Arapkirli Ova Yolu )
Sadıkpaşa
Tokatbaşı
Yakacık
Yusuflu
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3249747
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
Elifli
Yeşilova ( Köy İçi Yol )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 12:30
Kesinti ID : 3253554
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı ( Havuşbaşı Yolu Havuzbaşı Köyü İç Yolu Bayındır Torbalı Yolu )
BAYRAKLI / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3252467
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( 578/2. Sk. 578. Sk. 576. Sk. 574/3. Sk. 574. Sk. İBRAHİM RACİ Dumlupınar Cd. 579/2. Sk. 579/1. Sk. 579. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3247917
BERGAMA / İZMİR
Kurtuluş ( Kanal Yolu )
Ayaskent ( 1806/1 Ayaskent Köyü Eski Bergama Cd. Göçbeyli Yolu )
Akçenger ( Akçenger Akçenger Köyü Yolu )
Çeltikçi ( Çeltikçi Çeltikçi Köyü Çeltikçi Köyü İç Yolu )
Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu )
Dereköy ( Dereköy Köyü İç Yolu Turanlı Yolu )
Eğiller ( Eğiller Köyü İç Yolu )
Gültepe ( Gültepe Köyü İç Yolu )
Dereköy Hacılar ( HACILAR (DEREKÖY BUCAĞI) isimsiz dereköy hacılar bucağı )
Halilağalar ( Halilağalar Köyü Halilağalar Köyü İç Yolu )
İkizler ( İkizler İkizler Köyü İkizler Köyü Yolu )
İneşir ( Bergama İvrindi Yolu İneşir Köyü İç Yolu )
Karalar ( Karalar Köyü İç Yolu Karalar Merkez )
Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )
Kırcalar ( Kırcalar Köyü İç Yolu )
Oruşlar ( Oruçlar Köyü Oruçlar Köyü İç Yolu )
Sarıcaoğlu ( Sarıcaoğlu SARICAOĞLU )
Tırmanlar ( Tırmanlar Tırmanlar Köyü İç Yolu )
Topallar ( isimsiz3 Topallar Köyü İç Yolu )
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )
Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu )
Yukarıada ( Yukarıada Yukarıada Köyü İç Yolu )
Ahmetbeyler ( Ahmetbeyler Köyü İç Yolu )
Avunduruk ( Avunduruk Avunduruk Köyü Yolu )
Çaltıkoru ( Çaltıkoru Köyü İç Yolu )
Çitköy
Çürükbağlar ( Pireveliler Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü Çürükbağ Köyü İç Yolu )
Doğancı ( Doğancı Köyü İç Yolu )
Ferizler ( Ferizler Ferizler Köyü İç Yolu Köy İçi Yol )
Gökçeyurt ( Gökçeyurt Köyü İç Yolu )
Hamzalısüleymaniye ( Hamzali Sülemaniye Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu )
Kaleardı ( Kaleardı Köyü İç Yolu Kaleardı Yolu )
Mahmudiye ( Mahmudiye Mahmudiye Köyü İç Yolu )
Örenli ( Örenli Köyü İç Yolu ÖRENLİ )
Paşaköy ( Paşaköy Köyü İç Yolu )
Pireveliler
Üçtepe ( Üçtepe Köyü İç Yolu )
Yukarıkırıklar ( Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 18:00
Kesinti ID : 3247919
BERGAMA / İZMİR
Kurtuluş
Yukarıkırıklar
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253517
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ ( Arabacı Sk. İsmet İri Sk. İcyol Ziya Gökalp Sk. Zeytindağ Yolu Zambak Sk. Yılmaz Sk. Yuntdağ Cd. Yağcı Sk. Yağcı Yavaşlar Sk. Turgut Reis Sk. Toprakçı Sk. T. Sadık Evren Sk. Süpürgeci Sk. Seyrek Sk. Sefa Cd. Sadrettin Sağlık Sk. Postane Sk. Peynirci Sk. Pehlivan Nizam Sk. Namık Kemal Cd. Mustafa Yazıcı Sk. Mithatpaşa Cd. Mimar Sinan Sk. Menekşe Sk. Mektep Sk. Marangoz Halil Sk. Marangoz Halil GELİNCİK Lale Sk. Küçük Yol Köprülü Sk. Kubbeli Sk. Korutürk Sk. Kol Sk. Kenan Çoşkun Cd. Kazım Dirik Sk. Hatip Hoca Sk. Hasan Erdem Sk. Hakkı Korkmaz Sk. Hakkı Akkaş Sk. Hakkı Akbaş Sk. Gül Sk. Fevzi Çakmak Sk. Fatih Sultan Sk. Ece Sk. Dr. Ahmet Sadık Sk. Değirmentepe Sk. Cevdet Sunay Cd. Celal Bayar Cd. Barbaros Sk. Balcı Sk. Atatürk Cd. Atanak Sk. Akasya Sk. 23 Nisan Sk. 18 Mart Sk. ZEYTİNDAĞ FETHİ SEKİN )
BEYDAĞ / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3253324
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe ( AYDIN ÇATAL )
Atatürk
BORNOVA / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3252459
BORNOVA / İZMİR
Evka 3 ( 112/4. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 9:00
Kesinti ID : 3253470
ÇEŞME / İZMİR
Cumhuriyet ( 4336. Sk. 4501. Sk. 4507. Sk. 4509. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4512. Sk. 4513. Sk. 4513/1. Sk. 4515. Sk. 4516. Sk. 4517. Sk. 4518. Sk. 4519. Sk. 4520. Sk. 4521. Sk. 4522. Sk. 4523. Sk. 4524. Sk. 4525. Sk. 4526. Sk. 4526/1. Sk. 4526/2. Sk. 4527. Sk. 4528. Sk. 4529. Sk. 4529/1. Sk. 4530. Sk. 4532. Sk. 4533. Sk. 4535. Sk. 4535/1. Sk. 4539. Sk. 4540. Sk. 4542. Sk. 4543. Sk. 4545. Sk. İzip Sitesi 4330 4537/1 4518/1 4522/1 4319. Sk. 4321/1. Sk. 4323. Sk. 4324. Sk. 4325. Sk. 4326. Sk. 4327. Sk. 4330. Sk. 4333. Sk. 4335/1. Sk. )
Dalyan ( 4188/1 3011 4000. Sk. 4001. Sk. 4002. Sk. 4004 Sk. 4004. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4013. Sk. 4016. Sk. 4018. Sk. 4020. Sk. 4023. Sk. 4025. Sk. 4027. Sk. 4066/1. Sk. 4071. Sk. 4163. Sk. 4173. Sk. 4176/1. Sk. 4178. Sk. 4181. Sk. 4182. Sk. 4183. Sk. 4185. Sk. 4186. Sk. 4188. Sk. 4189. Sk. 4192. Sk. 4193. Sk. 4194. Sk. 4195. Sk. 4196. Sk. 4197 4201. Sk. )
Üniversite ( 4350. Sk. 4263. Sk. 4262. Sk. 4261. Sk. 4260. Sk. 4259. Sk. 4258. Sk. 4257 4218 4202/1. Sk. 4202. Sk. 4601 4364/1 4372/1 4421. Sk. 4420. Sk. 4419. Sk. 4418. Sk. 4417. Sk. 4416. Sk. 4413. Sk. 4409/1. Sk. 4409. Sk. 4408. Sk. 4407. Sk. 4406. Sk. 4404/1. Sk. 4404. Sk. 4400. Sk. 4399. Sk. 4396. Sk. 4395. Sk. 4394. Sk. 4393. Sk. 4392. Sk. 4390. Sk. 4389. Sk. 4379/1. Sk. 4379. Sk. 4375. Sk. 4374. Sk. 4372/3. Sk. 4372/2. Sk. 4372. Sk. 4371. Sk. 4370/1. Sk. 4370. Sk. 4369/1. Sk. 4369. Sk. 4368/1. Sk. 4368. Sk. 4367. Sk. 4366. Sk. 4365. Sk. 4364 4363. Sk. 4362. Sk. 4361. Sk. 4358. Sk. 4355. Sk. 4354. Sk. 4353. Sk. )
Sakarya ( Atatürk Blv. 3118. Sk. 3117. Sk. 3116. Sk. 3115. Sk. 3111. Sk. 3109. Sk. 3108. Sk. 3107. Sk. 3106. Sk. 3104. Sk. 3103. Sk. 3102. Sk. 3101. Sk. 3100. Sk. 3099. Sk. 3097. Sk. 3096. Sk. 3089. Sk. 3104/1 )
Musalla ( Killik dağı mevkii İKİ ÇEŞMELİK Kilise Mevkii Küme Evler çatalazmak sunset yolu KUŞ YERİ İzmir-Çeşme Otoyolu 3053. Sk. 2015/1. Sk. 2015 2002 1146. Sk. 1107. Sk. 1106/1. Sk. 1106. Sk. 1099. Sk. 1097. Sk. 1095. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1092. Sk. 1091. Sk. 1090. Sk. 1089. Sk. 1087. Sk. 1086. Sk. 1085. Sk. 1084. Sk. 1083. Sk. 1082. Sk. 1081. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. 1077. Sk. 1076. Sk. 1075. Sk. 1074. Sk. 1070. Sk. 1066. Sk. 1065. Sk. 1040. Sk. 1039. Sk. 1038. Sk. 1037. Sk. 1036. Sk. 1035/1. Sk. 1034. Sk. 1032. Sk. 1030. Sk. 1029. Sk. 1028. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1001/1. Sk. 1001. Sk. KİLLİKDAĞI KARAKUYU MEVKİİ 1400 Sk. 1408 KİLLİK DAĞI yol çatal azmak mevkii Kızkapan )
Fahrettinpaşa ( 2200/1. Sk. 2234. Sk. 2305. Sk. 2308 İzmir-Çeşme Yolu )
İsmet İnönü ( 2095/1 1002. Sk. 2001 2003. Sk. 2004. Sk. 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2012. Sk. 2016. Sk. 2026. Sk. 2027. Sk. 2027/1. Sk. 2028. Sk. 2029. Sk. 2030. Sk. 2032 2051. Sk. 2069. Sk. 2075 2076. Sk. 2084. Sk. 2086. Sk. 2088. Sk. 2091. Sk. 2089. Sk. 2094. Sk. 2095. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2101. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2105. Sk. 2106. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2126. Sk. 2146. Sk. 2157. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2162. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2168. Sk. )
16 Eylül ( 3070 sk. 3265. Sk. 3346/1. Sk. 3001 3002. Sk. 3003. Sk. 3004. Sk. 3005. Sk. 3008. Sk. 3014. Sk. 3014/2. Sk. 3016. Sk. 3025. Sk. 3033. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. 3042. Sk. 3043. Sk. 3044. Sk. 3045. Sk. 3047. Sk. 3047/1. Sk. 3048. Sk. 3049. Sk. 3050. Sk. 3051. Sk. 3052. Sk. 3054. Sk. 3056. Sk. 3057. Sk. 3070. Sk. 3252. Sk. 3264. Sk. 3266. Sk. 3268. Sk. 3269. Sk. 3270. Sk. 3271. Sk. 3272. Sk. 3290. Sk. 3291. Sk. 3293. Sk. 3294. Sk. 3300/1. Sk. 3319. Sk. 3322. Sk. 3322/1. Sk. 3323. Sk. 3324. Sk. 3325. Sk. 3326. Sk. 3329. Sk. 3329/1. Sk. 3330. Sk. 3331. Sk. 3332. Sk. 3333. Sk. 3334. Sk. 3335. Sk. 3336. Sk. 3337. Sk. 3338. Sk. 3339. Sk. 3340. Sk. Kutludağ Sk. Orkent Sitesi 3394/1 )
Ovacık ( Manastır Küme Evleri 7175. Sk. 7152. Sk. 7170. Sk 7172 sk. ovacık yolu )
Altınkum
Çakabey ( 7201 SK. 2250/2 2200. Sk. 2229. Sk. 2230. Sk. 2231. Sk. 2231/1. Sk. 2232. Sk. 2240. Sk. 2246. Sk. 2250. Sk. 2250/3 Sk. 2250/4 )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3253477
ÇEŞME / İZMİR
Sakarya ( 3106. Sk. 3104/1 3089. Sk. 3096. Sk. 3097. Sk. 3099. Sk. 3100. Sk. 3101. Sk. 3102. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 3107. Sk. 3108. Sk. 3109. Sk. 3111. Sk. 3115. Sk. 3116. Sk. 3117. Sk. 3118. Sk. )
Üniversite ( 4364/1 4601 4202. Sk. 4202/1. Sk. 4218 4257 4258. Sk. 4259. Sk. 4260. Sk. 4261. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4350. Sk. 4353. Sk. 4354. Sk. 4355. Sk. 4358. Sk. 4361. Sk. 4362. Sk. 4363. Sk. 4364 4365. Sk. 4366. Sk. 4367. Sk. 4368. Sk. 4368/1. Sk. 4369. Sk. 4369/1. Sk. 4370. Sk. 4370/1. Sk. 4371. Sk. 4372. Sk. 4372/2. Sk. 4372/3. Sk. 4374. Sk. 4375. Sk. 4379. Sk. 4379/1. Sk. 4389. Sk. 4390. Sk. 4392. Sk. 4393. Sk. 4394. Sk. 4395. Sk. 4396. Sk. 4399. Sk. 4400. Sk. 4404. Sk. 4404/1. Sk. 4406. Sk. 4407. Sk. 4408. Sk. 4409. Sk. 4409/1. Sk. 4413. Sk. 4416. Sk. 4417. Sk. 4418. Sk. 4419. Sk. 4420. Sk. 4421. Sk. 4372/1 )
Ovacık ( ovacık yolu 7172 sk. Kızkapan 7170. Sk 7152. Sk. 7175. Sk. Manastır Küme Evleri )
16 Eylül ( 3070 sk. 3265. Sk. 3346/1. Sk. 2001 3001 3002. Sk. 3003. Sk. 3004. Sk. 3005. Sk. 3008. Sk. 3011 3014. Sk. 3014/2. Sk. 3016. Sk. 3025. Sk. 3033. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. 3042. Sk. 3043. Sk. 3044. Sk. 3045. Sk. 3047. Sk. 3047/1. Sk. 3048. Sk. 3049. Sk. 3050. Sk. 3051. Sk. 3052. Sk. 3053. Sk. 3054. Sk. 3056. Sk. 3057. Sk. 3070. Sk. 3252. Sk. 3264. Sk. 3266. Sk. 3268. Sk. 3269. Sk. 3270. Sk. 3271. Sk. 3272. Sk. 3290. Sk. 3291. Sk. 3293. Sk. 3294. Sk. 3300/1. Sk. 3319. Sk. 3322. Sk. 3322/1. Sk. 3323. Sk. 3324. Sk. 3325. Sk. 3326. Sk. 3329. Sk. 3329/1. Sk. 3330. Sk. 3331. Sk. 3332. Sk. 3333. Sk. 3334. Sk. 3335. Sk. 3336. Sk. 3337. Sk. 3338. Sk. 3339. Sk. 3340. Sk. Kutludağ Sk. Orkent Sitesi 3394/1 )
Altınkum
Çakabey ( 7201 SK. 2250/2 2200. Sk. 2229. Sk. 2230. Sk. 2231. Sk. 2231/1. Sk. 2232. Sk. 2234. Sk. 2240. Sk. 2246. Sk. 2250. Sk. 2250/3 Sk. 2308 2250/4 )
Cumhuriyet ( 4518/1 4522/1 4319. Sk. 4321/1. Sk. 4323. Sk. 4324. Sk. 4325. Sk. 4326. Sk. 4327. Sk. 4330. Sk. 4333. Sk. 4335/1. Sk. 4336. Sk. 4501. Sk. 4507. Sk. 4509. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4512. Sk. 4513. Sk. 4513/1. Sk. 4515. Sk. 4516. Sk. 4517. Sk. 4518. Sk. 4519. Sk. 4520. Sk. 4521. Sk. 4522. Sk. 4523. Sk. 4524. Sk. 4525. Sk. 4526. Sk. 4526/1. Sk. 4526/2. Sk. 4527. Sk. 4528. Sk. 4529. Sk. 4529/1. Sk. 4530. Sk. 4532. Sk. 4533. Sk. 4535. Sk. 4535/1. Sk. 4539. Sk. 4540. Sk. 4542. Sk. 4543. Sk. 4545. Sk. İzip Sitesi 4330 4537/1 )
Dalyan ( 4188/1 4000. Sk. 4001. Sk. 4002. Sk. 4004 Sk. 4004. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4013. Sk. 4016. Sk. 4018. Sk. 4020. Sk. 4023. Sk. 4025. Sk. 4027. Sk. 4066/1. Sk. 4071. Sk. 4163. Sk. 4173. Sk. 4176/1. Sk. 4178. Sk. 4181. Sk. 4182. Sk. 4183. Sk. 4185. Sk. 4186. Sk. 4188. Sk. 4189. Sk. 4192. Sk. 4193. Sk. 4194. Sk. 4195. Sk. 4196. Sk. 4197 4201. Sk. )
Fahrettinpaşa ( 2200/1. Sk. 2305. Sk. İzmir-Çeşme Yolu )
İsmet İnönü ( 2095/1 1002. Sk. 2002 2003. Sk. 2004. Sk. 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2012. Sk. 2015 2016. Sk. 2026. Sk. 2027. Sk. 2027/1. Sk. 2028. Sk. 2029. Sk. 2030. Sk. 2032 2051. Sk. 2069. Sk. 2075 2076. Sk. 2084. Sk. 2086. Sk. 2088. Sk. 2089. Sk. 2091. Sk. 2094. Sk. 2095. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2101. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2105. Sk. 2106. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2126. Sk. 2146. Sk. 2157. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2162. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2168. Sk. Atatürk Blv. )
Musalla ( KİLLİK DAĞI yol çatal azmak mevkii 1408 1400 Sk. KARAKUYU MEVKİİ KİLLİKDAĞI 1001. Sk. 1001/1. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1035/1. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1146. Sk. 2015/1. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu KUŞ YERİ sunset yolu çatalazmak Kilise Mevkii Küme Evler İKİ ÇEŞMELİK Killik dağı mevkii )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3253483
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar ( 5240. Sk. 5236. Sk. 5237. Sk. 5241. Sk. 5232. Sk. 5238. Sk. )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3253488
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar ( 5438 5240/4. Sk. 5240/3. Sk. 5240/2. Sk. 5240/1. Sk. )
Ardıç ( 5483/1. Sk. 5483. Sk. 5481. Sk. 5480. Sk. 5479. Sk. 5478. Sk. 5476. Sk. 5238. Sk. 5484. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253423
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Efendi
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253424
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık ( 8795/5. Sk. 8795/6 8790/2 8795/8. Sk. 8795/4. Sk. Anadolu Cd. )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253428
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli ( 8717/1 SK. 8716 8716/1 Anadolu Cd. 8783/1. Sk. 8718. Sk. 8783/3 8717. Sk. 8715/2. Sk. 8715/1. Sk. 8715. Sk. 8714/2. Sk. 8714/1. Sk. 8714. Sk. 8704/2. Sk. 8704. Sk. )
Esentepe ( 8809/4. Sk. )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253431
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe ( 8169. Sk. 8168. Sk. 8167. Sk. 8166. Sk. 8164/1. Sk. 8133. Sk. 8154/1. Sk. 8173. Sk. )
Yakakent ( DERE )
Şirintepe ( 8169/1. Sk. 8164. Sk. 8161. Sk. 8160. Sk. 8154. Sk. 8145. Sk. 8144. Sk. 8143/1. Sk. 8143. Sk. 8142. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. )
Köyiçi ( Köyiçi Cd. 8085/1. Sk. 8085. Sk. 8084. Sk. 8085/2 SK. 8055/1. Sk. )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253437
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir ( 8251. Sk. 8254. Sk. 8253/1. Sk. 8253. Sk. 8252. Sk. 8251/1. Sk. 8265. Sk. 8250/1. Sk. 8250. Sk. 8020/5. Sk. 8020/4. Sk. 8020/2. Sk. NAZIM HİKMET RAN 8018. Sk. 8017. Sk. 8016. Sk. 8014/1. Sk. 8014. Sk. 8012/1. Sk. 8012. Sk. 8001/3. Sk. 7153. Sk. )
FOÇA / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3253648
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa ( 348. Sk. 350. Sk. 352. Sk. 336. Sk. 291. Sk. 289. Sk. 287. Sk. 338. Sk. 340. Sk. 342. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3253478
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı ( Ay Başak Dadaşkent Deniz Derya Güneş Irmak Yaka Sk. Yakut Yaldız Yağmur Zirve Çağdaş İzmir-Seferihisar Yolu alaca sk Alaca Karaca Kent Nehir Nergiz Palamut Pınar Söğüt Ufuk )
KARABAĞLAR / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253345
KARABAĞLAR / İZMİR
Selvili ( 4115. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4120. Sk. 4121. Sk. 4122. Sk. 4123. Sk. 4124. Sk. 4124/1. Sk. 4125. Sk. 4126. Sk. 4127. Sk. 4128. Sk. 4129. Sk. 4130. Sk. 4138. Sk. 4139. Sk. 4144. Sk. 4019/14. Sk. 4019/10. Sk. 4019/1. Sk. 4019/9. Sk. 4095. Sk. 4114. Sk. 4116. Sk. Dostluk Blv. 4019/3. Sk. )
Barış ( 5714/1. Sk. 4527. Sk. 4526. Sk. 4525. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3253365
KARABURUN / İZMİR
Kösedere ( Karaburun Yolu Kayapınar Küme Evler )
İnecik ( KAYNARPINAR KÜME EVLER )
KEMALPAŞA / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252646
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet ( İNLİK ÇARŞIKLI İnlik Çarşıklı İnlik Çarşıklı Küme Evi İnlik Çarşıklı Kümeevleri İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER 2601 İnlik Çarşıklı Kümeevler YÖRÜK YOLU İnlik Çarşıklı Küme Evler )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Kırk Ağaç Sk. Ören İzmir Cd. Şerbetçi Sk. Namazgah Sk. ören izmir caddesi )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 18:00
Kesinti ID : 3253343
KEMALPAŞA / İZMİR
Örnekköy ( 1059. Sk. Okan Cd. )
KİRAZ / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:15 - 16:00
Kesinti ID : 3253322
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( AYDERESİ )
KONAK / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253358
KONAK / İZMİR
Murat Reis ( 201. Sk. 231. Sk. 240. Sk. 251. Sk. İnönü Cd. )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3253379
KONAK / İZMİR
Halkapınar ( 1558. Sk. 1204. Sk. )
MENDERES / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253363
MENDERES / İZMİR
Çatalca ( 7428 7424/1 Çatalca cd. 7407 sokak 7429 ÇATALCA CAD. 7406 7405 7410 sokak 7410 7406. Sk. 7427 Sk. 7429. Sk. Çatalca Cd. Çatalca Köyü Yolu 7422 sokak 7420 7419 7419 sokak 7425 sokak 7425 SOKAK )
Küner ( 802/2 820/2 sok. )
Kuyucak ( MENDERES-ORHANLI YOLU 7750 sokak 7751. Sk. 7753 Menderes-Orhanlı Sokak )
Barbaros ( 434 428 )
Dereköy ( pirentepe kümeevleri sokak 822 sokak 820/2 822 Pirentepe Küme Evleri pirentepe küme evleri pirentepe küme evleri sokak Pirentepe 807 sokak 807/1 sokak 7801/1 854 820/2 sokak 854 sok. 854 sok 854 Sk. 821. Sk. 820. Sk. 805. Sk. 803/2. Sk. 807/2 852 sokak 852 854 SOKAK )
Yeniköy ( 7957 sokak 7980/2 7954 7956 7963 7951 sokak 7958 sokak 7980 sokak 7950 7963 sok 7961 7950/1 7964 7967/1 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7976. Sk. 7976 Sk. 7982 7980 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7957 7953 7958 7961 sokak 7951 )
Akçaköy ( 851 sokak 7214 851 SOKAK 7215 ÇATALCA 851 ÇATALCA CADDESİ 853 Sk. Koy Yolu Yeniköy Yolu Cd. Yol )
NARLIDERE / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3253371
NARLIDERE / İZMİR
Atatürk ( Çınar Taştepe Sk. Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk. Çınar Sk. Çamlıca Sk. Yörük Ali Efe Sk. Yörük Ali Efe Vadi Sk. Abdi İpekçi Abdi İpekçi Cd. Akdağ Sk. Dadaş Sk. Derman Seyran Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3253310
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER PARNALI )
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Yılanlı
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 14:30
Kesinti ID : 3253311
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bengisu ( Kimyacı Sk. Üstün Sk. Çarılı M. Efe Sk. Çaldıran Çk. Sk. Çaldıran Sk. Ulubatlı Sk. Türkocağı Sk. Plevne Sk. Martı Sk. Kılıçaslan Sk. Kula Sk. Gümüşsuyu Sk. Gümüşsuyu 3. Çk. Gümüşsuyu 2. Çk. Gülşen Sk. Görenci Sk. Görenci 2. Çk. Görenci 1. Çk. Gata Sk. Fidanlık Sk. Dilek Sk. Bardakcı Sk. 351. Sk. 2. Katırcı Sk. 1. Şenlik Sk. 1. Katırcı. Sk. )
Üç Eylül ( ORDU Maarif Sk. Eşmen Çk. Sk. Bayır Bucak Sk. Bahçe Çk. Ardıç Sk. Alpaslan Sk. 2. Maarif Sk. 2. Bahçe Sk. )
Türkmen ( Çimen Sk. Çetin Sk. Çayır Sk. Çapacı Çk. Sk. Yeni Sk. Yapıcı Sk. Uğur Sk. Okul Sk. Moda Sk. Meşrutiyet Çk. MEŞRUTİYET Manyası Cd. 3. Çk. MANYASI Lale Sk. Kırıkhan Sk. Küçük Sk. Kuru Sk. Karanfil Sk. Kanarya Sk. Kahramanmaraş Sk. Kabaroğlı 1. Çk. Kabaroğlu Sk. Göçmen Sk. Göktürk Sk. Gök Sk. Eti Sk. Dostluk Sk. Dikmen Cd. Capacı Sk. Birlik Sk. Bahçıvan Sk. Bahar Sk. Aydınlık Sk. Ankara Sk. AKASYA 3. Ordu Çk. 2. Çimen Sk. 2. Dikmen Sk. 1. Gök Sk. KABAROĞLU ULULAR KABAROĞLU 1.ÇIKMAZI PROF. DR. MUZAFFER ŞERİF çiftçi sk. )
Mimar Sinan ( ŞENLİK ÇANKAYA Tuna Cd. Sokullu Sk. Osman Paşa Cd. Nalbant Sk. Meriç Sk. Mehmet Akif Sk. Manyası 2. Çk. Kırnapcı Sk. Köşk Sk. KATIRCI Gülhane Çk. Gülhane Sk. GEDİZ Erciyes Sk. Dicle Sk. DERELİ ŞABAN Demirciler Sk. Boyacı Sk. gediz cadd Ada Güme Sk. 301 3. Demirciler Sk. 2.ŞENLİK 2.DEMİRCİLER BARBAROS )
Meşrutiyet ( Şehit İsmail Yağcıoğlu Sk. Şafak Sk. İrfan Çıkmazı Sk. Yenice Sk. Ulular Cd. Ordu 2. Çıkmazı Sk. Manyası 1. Çk. Kubilay Sk. Dutkurusu Sk. Demir Sk. Atilla Sk. Altın Sk. Aksu Sk. )
Kuvvetli ( Örnek Sk. Çamlıyer Sk. Çalışır Sk. Palmiye Sk. Menekşe Sk. Feslihan Sk. Cemal Kale Sk. Bulur Sk. Bozdağ Çk. bozdağ caddesi 470. Sk. 468. Sk. Bozdag Cd. )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3253312
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )
Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )
Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )
Veliler ( veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3253329
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3253344
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gerçekli ( GERÇEKLİ KÜME EVLER Gerçekli Köyü İç Yolu Gerçekli Yolu Gerçekli küme evleri )
Üçkonak ( ZEYTİNUCU KÜME EVLER )
Kışla ( Kışlaköy Köyü İç Yolu kışla )
Gereli
SEFERİHİSAR / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3253336
SEFERİHİSAR / İZMİR
Ulamış ( 1435 1436 1436/1 )
Turgut ( BOZYER Bozyer Sk. İhsaniye Yolu )
İhsaniye ( İHSANİYE İhsaniye Köyü İç Yolu )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3253468
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet ( 5183. Sk. 5185. Sk. 5187. Sk. 5189. Sk. 5192. Sk. 5193 5196. Sk. 5369. Sk. 5388 5393 )
Atatürk ( 5645 5596 5604 5611 5613 5623 5623. Sk. 5647 Sk. 5649 Sk. KARAKOÇ Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. 5583 5620 5618 5514 SK 5614 SK 5515 SK 5501 5501. Sk. 5502 5503. Sk. 5504. Sk. 5505. Sk. 5508 5510. Sk. 5512 Sk. 5517. Sk. 5535 5536 5570 5572 5572. Sk. 5574. Sk. 5574/1. Sk. 5576. Sk. 5578 Sk. 5578. Sk. 5580 5582 5584 Sk. 5586. Sk. 5587 5590. Sk. 5592. Sk. 5595 5597 5599 5600. Sk. 5601. Sk. 5602. Sk. 5603. Sk. 5605. Sk. 5607. Sk. 5608. Sk. 5609. Sk. 5610 Sk. 5612 5612 Sk. 5613. Sk. 5614 5615. Sk. 5615/1. Sk. 5617 Sk. 5617. Sk. 5619. Sk. 5621. Sk. )
TİRE / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3249742
TİRE / İZMİR
Karateke ( KARATEKE-ATATÜRK )
Toki
Mahmutlar ( isimsiz )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3249747
TİRE / İZMİR
Eskioba
Mahmutlar ( isimsiz )
Turgutlu
Yenioba
Akkoyunlu
Alacalı
Karateke
TORBALI / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3253484
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2501. Sk. 2510/1 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2502 2517 2503 sok 2552. Sk. 2548. sokak 2540. Sk. 2538. Sk. 2526. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2503. Sk. 2508. Sk. )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 12:30
Kesinti ID : 3253551
TORBALI / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk ( 7007 Sk. 1010/1. Sk. 1011/1 Sk. 1017. Sk. 1017/1. Sk. 1024 Sk. 2. Cd. 4. Cd. 7002. Sk. 7004 Sk. 7006. Sk. 7008. Sk. 7012. Sk. 7013. Sk. 7014. Sk. 7016. Sk. 7017. Sk. 7018 Sk. 7019. Sk. 7021. Cd. )
Arslanlar ( Arslanlar Sk. şehitler küme evleri BAYINDIR ASFALTI 6130/3 Atik Sk. Ağa Sk. Bayram İsa Sk. Bayındır Asfaltı Cd. Becer Sk. Bodor Sk. Değirmenaltı Sk. Efe Cd. Harmanlılar Cd. Kahvealtı Sk. Kaya Sk. Kemal Alan Sk. Kemal Atatürk Cd. Pamuk Sk. Torbalı Asfaltı Cd. Trafo Cd. Çevik Sk. Özkan Sk. İstasyon Cd. Şehit Atilla Sunar 1. Çk. Şehit Atilla Sunar 2. Çk. Şehit Atilla Sunar Cd. )
Çaybaşı ( 7140 Sk. 12 7121/2 7129 7109 7132/1 41/1 Sk. 46/2. Sk. 51/1. Sk. 7011. Sk. 7101. Sk. 7102. Sk. 7104 Sk. 7107. Sk. 7110. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7116. Sk. 7118. Sk. 7119. Sk. 7120. Sk. 7122. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. 7130. Sk. 7131. Sk. 7132. Sk. 7133. Sk. 7136 7137. Sk. 7139. Sk. 81. Sk. 95/1. Sk. Fevzi Çakmak Cd. MENDERES Ziya Güler Sk. Çaybaşı 2. Sk. AYDIN 7127/1 7100 )
Eğerci ( 7206/1 isimsiz16 10. Cd. 11. Cd. 3000. Sk. 3005. Sk. 3009 Sk. 7203. Sk. 7204. Sk. 7205. Sk. 7206. Sk. 7208. Sk. 7211. Sk. EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ Eğerci 3. Küme Sk. 7108 )
Pamukyazı
Şehitler ( 7514 2500. Sk. 2500/1. Sk. 2515/1. Sk. 7502. Sk. 7503. Sk. 7504. Sk. 7505. Sk. 7506. Sk. 7507. Sk. 7508. Sk. 7509. Sk. 7510. Sk. 7512. Sk. 7513. Sk. 7514. Sk. 7515. Sk. 7516. Sk. 7518. Sk. 7519. Sk. 7521. Cd. ŞEHİTLER 1.KÜMEEVLERİ ŞEHİTLER 1.KÜME EVLERİ )
Yeni ( 1 535. Sk. 540. Sk. 558. Sk. 558/1. Sk. 560. Sk. 579/1. Sk. 581. Sk. 589. Sk. )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 12:30
Kesinti ID : 3253554
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül ( 5646. Sk. )
Şehitler
Karşıyaka ( KARŞIYAKA 1. 7319. Sk. 1519. Sk. 7306. Sk. )
Eğerci ( Köy Yolu Torbalı Asfaltı Cd. eğerci 1.küme evleri Eğerci 3. Küme Sk. EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ Eğerci 2 Küme Evleri EĞERCİ 1.KÜME EVLERİ Eğerci 2. Küme Evleri 2503. Sk. 12 )
Çaybaşı ( Çaybaşı 1. Küme Sk. )
Arslanlar ( 6130. Sk. )
Taşkesik ( Gar Erez Küme Evleri Demiryolu 6377. Sk. 6376/1. Sk. 6376. Sk. 6375. Cd. 6374. Sk. 6373. Sk. 6372. Sk. 6371. Sk. 6370. Sk. BAYINDIR ASFALTI )
URLA / İZMİR
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3253336
URLA / İZMİR
Bademler ( 15005/1 Sk. 15007 Sk. 15009. Sk. 15010 15011. Sk. 15012. Sk. 15013 Sk. 15014. Sk. 15015. Sk. 15016. Sk. 15017 Sk. 15017. Sk. 15018. Sk. 15035/3 Sk. 15036 Sk. 15037. Sk. Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı Sadı Bey Cıkmazı 15035/2 İzmir-Seferihisar Yolu 15006/2 15001 Sk. 15000/1. Sk. 15000 15014/3 BADEMLER 15008 15022. Sk. 15021/1 Sk. 15021 15020. Sk. 15019. Sk. 15035. Sk. 15034 Sk. 15033. Sk. 15031 Sk. 15030 Sk. 15028 15027. Sk. 15026. Sk. 15025. Sk. 15024/1. Sk. 15024. Sk. 15023. Sk. 15004. Sk. 15003/1 Sk. 15003 15001/1 Sk. )
Ovacık ( İHSANİYE )
Planlandı
13Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3253478
URLA / İZMİR
Yenice ( SILA )