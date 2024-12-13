İzmir'de 14 Aralık Cumartesi günü 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3254480
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak ( Merkez 1 Sk. Göl Sk. Zeki Sk. Hasan Ağa Sk. Çevre Yolu Cd. Kalabak Köyü Çeşme 1 Sk. Kuyular Sk. KALABAK CUMHURİYET )
Hacıömerli ( Karakuyular Kümeevleri Hacıömerli Köyü Hacıömerli Köy Yolu )
BAYINDIR / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252576
BAYINDIR / İZMİR
Fatih ( Arapkirli )
Fırınlı ( Furunlu Yolu )
Yusuflu
Yakacık
Tokatbaşı ( Ova Yolu )
Sadıkpaşa
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252579
BAYINDIR / İZMİR
Elifli
Fırınlı
Yeşilova ( Köy İçi Yol )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3254366
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3254392
BAYINDIR / İZMİR
Fatih ( Arapkirli Cin Kulesi Kume Evleri Egercil Egercil Dogu Yolu Egercil Mevki Egercil Yolu Ova Yolu Yanık Kavak Çayiçi Küme Evleri İkinci Çayiçi Küme Evleri Cin Kulesi )
Sadıkpaşa
Yusuflu ( Cin Kulesi Küme Evleri )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254395
BAYINDIR / İZMİR
Fatih ( Cin Kulesi Küme Evleri Arapkirli Cin Kulesi Cin Kulesi Kume Evleri Egercil Egercil Dogu Yolu Egercil Mevki Egercil Yolu Ova Yolu Yanık Kavak Çayiçi Küme Evleri İkinci Çayiçi Küme Evleri )
Sadıkpaşa
Yusuflu
BERGAMA / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:30 - 3:30
Kesinti ID : 3253793
BERGAMA / İZMİR
İslamsaray
Fevzipaşa ( Irmak Sk. 1. Sanayi Cd. Kızılırmak Cd. Fevzi Paşa Cd. )
BEYDAĞ / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3254318
BEYDAĞ / İZMİR
Atatürk ( Ödemiş Cd. Patika SOĞUKKUYU NAZİLLİ ŞENTÜRK ŞEHİT OSMAN SARI ÖZGÜR ÖDEMİŞ YILDIZ YÜKSEL Uzun Sokağı Uzun Sokagı TURP SAĞLIK Raşit Başoğlu Caddesi Pulcu Sokağı Posta Sk. Patıka Maarif Sk. Lozan Sokağı Leylak Sk. Kültür Blv. Garaj Sk. Cevızlı Kuyu Sokagı Cevizli Kuyu Sokağı Cengiz Sk. CAMİ BARIŞ AYDOĞDU AYAN ATATÜRK Atatürk Mah İç Yol BANKA KIBRIS GÜLER DÖNMEZ SELVİ ZEYBEK BALCI EŞME FERAH ARITÜRK KAYMAKAM YUSUF DOĞAN CEYLANOĞLU 50.YIL BÜLBÜL BEYDAĞ LOZAN KORGALI )
Cumhuriyet ( ADNAN MENDERES ALAÇAYIR MEVKİİ ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU İSTİKLAL İnönü Cad. Özlü Sk. ÖZLEM ÇINGIRAK Çukur Sk. 75.YIL Adaküre Yolu Alaçayır Mevki Sk. Arif Sk. Aşçı Sk. BAHRİYE ÜÇOK 7 EYLÜL KURTULUŞ PARKI Emniyet Sk. GÜL Gündüz Sk. HAN Kader Sk. Kadı Sk. Kaleardı Sk. Karaosmanoğlu Sk. KAVAKYOLU LALE Maden Sk. Mareşal F.Çakmak Menekşe Sk. Mercan Sk. Nergiz Sk. PARK Raşit Başoğlu Cd. Sebze Pazarı Sk. SELEK TOPÇU ULUS Yeni Sk. Yurtseven Sk. YILMAZ Zambak Sk. ZEYTİNLİK 2 Çakır Sk. ÇARŞI ÇAY KARANFİL PAZARALTI MEVKİİ CUMHURİYET KÜLTÜR SÜMBÜL ZAMBAK AKDAĞ EREN 2 EYLÜL KURTULUŞ PARKI EŞSİZ ZEYTİNLİK1 ulus-1 ELMA DEMİRCİ İNÖNÜ ÇAYAĞZI MAREŞAL F.ÇAKMAK Çelik Sk. )
Aktepe
Halıköy ( Halıköy Köyü İç Yolu Halıköy )
Erikli ( SEDEF Erikli Yolu )
Alakeçili ( EMEK BAŞAK )
Beyköy ( Beyköy Yolu Sk. İşçi Lojmanları Küme Evleri )
Adaküre
Yukarıaktepe ( DUTDİBİ )
Yeniyurt ( KUYU )
Tabaklar
Mutaflar
BORNOVA / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3252480
BORNOVA / İZMİR
Erzene ( 116/2. Sk. 116/3. Sk. 116/6. Sk. 116/14. Sk. )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3254497
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa ( 7418. Sk. 7416/1. Sk. 7416. Sk. 7413. Sk. 7419. Sk. 7418/1. Sk. )
BUCA / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3248904
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 536/1. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 551. Sk. 549/2. Sk. 549. Sk. 547. Sk. 545. Sk. 542. Sk. 530. Sk. 528. Sk. 524. Sk. 549/1. Sk. 520. Sk. )
İnkılap
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3254329
BUCA / İZMİR
Kozağaç ( 224/1. Sk. 224. Sk. )
Dumlupınar ( Özmen Cd. 78. Sk. 80. Sk. 87. Sk. 89. Sk. 82. Sk. 91. Sk. Özmen )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3254335
BUCA / İZMİR
Efeler ( 308/1. Sk. 308/2. Sk. 320. Sk. 318. Sk. 322. Sk. Barbaros Hayrettin Paşa Cd. 330 316. Sk. 314. Sk. 308/5. Sk. 308/4. Sk. 308/3. Sk. 304. Sk. )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3254351
BUCA / İZMİR
Adatepe ( 9. Sk. 7. Sk. 3. Sk. 5. Sk. 28/9. Sk. 18. Sk. 15/1. Sk. 12. Sk. 8. Sk. 8/5. Sk. 8/6. Sk. )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 7:00
Kesinti ID : 3254426
BUCA / İZMİR
Adatepe ( 62/9. Sk. 62/5. Sk. Erdem Cd. 62/10 )
ÇİĞLİ / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3253317
ÇİĞLİ / İZMİR
Çağdaş ( 8861. Sk. 8818 8819. Sk. 8826. Sk. Cumhuriyet Sitesi )
Esentepe ( 8809/40. Sk. )
Küçük Çiğli ( 8832. Sk. 8860. Sk. 8862. Sk. 8864 sk. )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3253318
ÇİĞLİ / İZMİR
Atatürk ( 8809/17. Sk. 8809/22. Sk. 8809/20. Sk. 8809/23. Sk. 8838/18 8838/19 8841. Sk. 8838/21. Sk. 8838/17. Sk. 8809/28. Sk. 8809/27. Sk. 8809/26. Sk. )
Esentepe ( 8809/37. Sk. 8809/41. Sk. 8809/47. Sk. 8826. Sk. 8836. Sk. 8810/1 )
İzkent ( 8838. Sk. 8841/4. Sk. 8841/1. Sk. )
Egekent ( 8827. Sk. 8828. Sk. 8829. Sk. 8830. Sk. 8831. Sk. 8836/1. Sk. Park İçi Yol 8848 )
Çağdaş ( 8050. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3253440
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık ( 10024. Sk. 10001. Sk. 10002. Sk. 10003. Sk. 10004. Sk. 10005. Sk. 10006. Sk. 10009. Sk. 10010. Sk. 10012. Sk. 10013. Sk. 10017. Sk. 10021. Sk. 10022. Sk. Kavacık Konak Asfaltı Cd. 10007 10008 10011 10015 10014 10018 10016 10019 10020 10023 10029 KONAK KAVACIK ASFALTI KONAK KAVACIK ASFALTI payamlı cad. )
KARABURUN / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3254363
KARABURUN / İZMİR
İnecik ( Karaburun Yolu KAYNARPINAR KÜME EVLER KAYNARPINAR )
KEMALPAŞA / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 17:00
Kesinti ID : 3253502
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez ( Tufan Kıravlusu Kümeevler 2037 süvari Mula Sk. Kurtlar Sk. Konut Sk. Kasaplar Karabağlar Hafız Ahmet Sk. Avcı Sk. Atatürk Arıcılar Sk. Arıcılar Çayır arası kümeevler Nif Çayı Kümesi YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak Acem Sk. Baki Dayı Baki Dayı Sk. Barbaros Sk. Başkomutan Atatürk Bülent Ecevit Cd. Bütüner Sk. Cayırarası Kümesi Cumhuriyet Cumhuriyet Cd. Emin Efe Emin Efe Sk. Osmanoğlu Sk. Pekşen Sk. Sakallar Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu Süvari Yolu Taştepe Tophane Sk. Topçular Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd. Yukarıkızılca Belediye Cd. Yeşil Çamlık Sitesi Yenilik Cd. Yenilik Yeni Çamlık Küme Evleri Sk. Yeni Mahalle Sk. Yengi Yel Değirmeni Yağhane Sk. Yağhane Yaren Uğur Mumcu Sk. Ulu Önder Atatürk Cd. Türkoğlu Sk. Tufan Sk. Topçular Sk. Emine Hatun Sk. Eski Su Deposu Sk. Gemici Sk. Güneyyaka Hacı Halil KIRAVLUSU KÜMEEVLER KIRAVLUSU KÜME EVLER YENGİ SOKAK Çayır Arası 2253 ŞEHİT ALİ ACAR LAVANTA 2251 Süvari Kümeevler GONCALAR BERKAY ÖDÜL LİMA SEDA ECE MİRA Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. Özgüç Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu Çamköy Yıl İlköğretim Okulu Yukarıkızılca İzmir Cd. Hacı Halil Sk. Hacı Osman Hacı Osman Sk. Hacı İsmail Kapandere Kasaplar Sk. Kemalpaşa Yolu Kemalpaşa Yolu Cd. Kulelioğlu Sk. Kültür Cd. Küçük Park Sk. Manavlar Sk. Maraş Maşatlık Maşatlık Cd. Mecit Mecit Sk. Meriç Nacibey Nacibey Sk. Osmanoğlu )
Soğukpınar ( Çelebiyaka Kümeevleri Torbalı Cd. Soğukpınar Kemalpaşa Cd. Kemalpaşa Özdeşkent Sitesi İçi Yolu )
Örnekköy ( örnekköy kümeevler 1057/2 1044 Örnekköy kümeevler 1067 Örnekköy Kümesi Okul Cd. Okul Okan Cd. Nifçayı Kümesi Kıravlusu Mevki Kıravlusu Kümeevleri Değirmen Cd. Baykal Cd. Baykal 1 Sk. Baykal 1119. Sk. 1117. Sk. 1115. Sk. 1107. Sk. 1105. Sk. 1097. Sk. 1095. Sk. 1091. Sk. 1089. Sk. 1081. Sk. 1080/3. Sk. 1080/1. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1077. Sk. 1073. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1069. Sk. 1066. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1059. Sk. 1058. Sk. 1057/1. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1054. Sk. 1052. Sk. 1050. Sk. 1048. Sk. 1047. Sk. 1042. Sk. 1040. Sk. 1038. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1032. Sk. 1031. Sk. 1030. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1026/3. Sk. 1026. Sk. 1025. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1013. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1006. Sk. 1003. Sk. 1001. Sk. 1000. Sk. ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER 1113. Sk. 1111. Sk. 1109. Sk. 1103. Sk. 1101. Sk. 1099. Sk. )
Mehmet Akif Ersoy ( Çayırlar Küme Yolu Mehmet Akif )
Çiniliköy ( ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER 4101 Çiniliköy Yolu çiniliköy yolu kümeevleri Torbalı Savanda Kurudere Yolu Nilkent Sitesi Kemalpaşa Dağkızılca Yolu )
Aşağıkızılca ( AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ Aşağıkızılca Taştepe AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU )
Nazarköy ( YEŞİLLİK YOLU Yeşillik Yolu Kümeevler Yeşillik Yolu 4051 yeşillik yolu kümeevler savanda yolu kümeevler )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 17:00
Kesinti ID : 3253505
KEMALPAŞA / İZMİR
Aşağıkızılca ( 2032 Kemalpaşa Yolu AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU 2000/1. Sk. 2000. Sk. 2033 )
Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( HAYVANKIRAN KÜMEEVLER )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3253513
KEMALPAŞA / İZMİR
Halilbeyli OSB
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3253598
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 12:00
Kesinti ID : 3253601
KEMALPAŞA / İZMİR
Çınarköy ( Beypınarı Mevki Yolu Kızılüzüm Çakırdere Mevkii Madenaltı Mevki Yolu Ulucak Kemalpaşa Cd. Çınarköy Kırovası 5010 )
Kızılüzüm ( Kemalpaşa Kızılüzüm Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası KIZILÜZÜM KIROVASI KÜME EVLER kemalpaşa kızılüzüm kırovası kümeevler )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3254366
KEMALPAŞA / İZMİR
Ovacık ( Ovacık Köy İçi Yolu Merkez Yolu Güvendik Yolu Dedekler Yolu Damlar Yolu Cevizdere Yolu Celiller Yolu Karabağlar Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri Çamiçi Yolu Ovacık Köyü İç Yolu Ovacık Köyü )
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )
Yenikurudere
Sinancılar ( Turgutlu Cd. Turgutlu Sinancılar Köyü İç Yolu SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER SİNANCILAR KÖY YOLU )
Sarılar ( SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER Saz Mah.Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Beyler Yolu Beyler Sokak Saz Mah.Yolu Kümeevler )
KİRAZ / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3254328
KİRAZ / İZMİR
Yeni ( MENDERES 4.MESİR PINAR Park Sk. Mehmet Niğde GEÇİT 8.Bahar 3.Mesir Sk. 3.BAHAR 2.Bahar 1.Yeşillik Sk. 1. Bahar MEHMET NİĞDE MESİR 2.MESİR 1.MESİR KIRKÖY )
İstiklal ( YUNUS EMRE Köprü Başı Caddesi Yunus Emre )
MENDERES / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3253367
MENDERES / İZMİR
Barbaros ( 363. Sk. 370 sokak 387 sokak 369 437/1 303 363/1 303 Sk. 321. Sk. 324 Sk. 325 327 Sk. 328 Sk. 361. Sk. 362. Sk. 364. Sk. 365. Sk. 366. Sk. 367. Sk. 369/1 370. Sk. 373. Sk. 374 378. Sk. 380. Sk. 382. Sk. 381 384 KUVA-İ MİLLİYE 310 322 340 326 346 344 345 368 377 376 384/1 388 452 404 389 408 428 437 317 331 ÇEVREYOLU 365/1 )
Akçaköy ( 7205 sok. 851 sokak 7200 7208 sokak 7209 7210 7204 sokak 7214 7213/1 sokak 7215 7208 7202 7203 akçaköy 7213/1 7207. Sk. 7211 Yol 7205 sok 7213 akçaköy sok. 7208 sok 7205 )
Dereköy ( 809 sokak 800 sokak 857 857 sokak 856 851/1 sokak Pirentepe 850 852 801 802/1 851 800. Sk. 802 803 803/1. Sk. 803/2. Sk. 804. Sk. 805. Sk. 807 Sk. 808. Sk. 809. Sk. 812. Sk. 852 Sk. Dereköy Cd. Dereköy Küme Evleri Sk. Dereköy Kümesi Cd. Kuva-İ Milliye Cd. MENDERES-ORHANLI YOLU Merkez Sk. )
MENEMEN / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 2:00
Kesinti ID : 3254319
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
ÖDEMİŞ / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3249756
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu mendegüme küme evler melcek çukur )
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Demirdere ( Köy İçi Yolu )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254251
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3254253
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( ÇOBAN ÇEŞMESİ KEMER PARNALI )
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Yılanlı
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3254325
ÖDEMİŞ / İZMİR
Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3254400
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar
SEFERİHİSAR / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3254200
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet ( 5312. Sk. 5219. Sk. 5220. Sk. 5223. Sk. 5165 5391 5286 5385 5167. Sk. 5169 5169. Sk. 5171. Sk. 5173. Sk. 5175. Sk. 5177. Sk. 5178. Sk. 5179. Sk. 5180. Sk. 5182. Sk. 5206. Sk. 5217. Sk. 5224. Sk. 5225. Sk. 5228. Sk. 5229. Sk. 5231. Sk. 5233 5235. Sk. 5236. Sk. 5237. Sk. 5238. Sk. 5239. Sk. 5241. Sk. 5242 Sk. 5243. Sk. 5244. Sk. 5245. Sk. 5246 5247. Sk. 5248. Sk. 5249. Sk. 5250. Sk. 5252. Sk. 5254. Sk. 5256. Sk. 5258. Sk. 5260 Sk. 5264. Sk. 5266. Sk. 5268. Sk. 5270 Sk. 5272 5272. Sk. 5276. Sk. 5277. Sk. 5279. Sk. 5283. Sk. 5288. Sk. 5289. Sk. 5290. Sk. 5291. Sk. 5293. Sk. 5294 5295. Sk. 5297. Sk. 5262. Sk. 5301. Sk. 5303. Sk. 5305. Sk. 5356 5364. Sk. 5364/1. Sk. 5366. Sk. 5368. Sk. 5369. Sk. 5370 5369 SOKAK 5371. Sk. 5373. Sk. 5375 Sk. 5377. Sk. 5378. Sk. 5380. Sk. 5381. Sk. 5382. Sk. 5384. Sk. 5388 5389 Sk. 5393 5397. Sk. 5398. Sk. 5399 5401. Sk. 5402 5402. Sk. 5403. Sk. 5405. Sk. 5406. Sk. Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. 5400 5287 5420 5418 5417 5228/1 5421 5301 5425 5423 5360 5216 )
Atatürk ( KARAKOÇ )
TİRE / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3249756
TİRE / İZMİR
Çobanköy ( SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER çobanköy merkez )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252253
TİRE / İZMİR
Cumhuriyet ( Tahtakale Cd. Gazazhane Sk. AYDINOĞLU Akkup Sk. 2. Karahasan Sk. BEDESTAN Çağaloğlu Çk. Çağaloğlu Sk. Yeşil İmaret Sk. Yanık Konak Sk. Yahşibey Sk. Karahasan Cd. )
Bahariye ( UZUNİRİM )
Yeni ( Eski Hallaçlar Sk. Mektep Cd. Menekşe Sk. Pamukpazarı Sk. Tahtakale Ulucami Sk. Uzun Çarşı Sk. Atatürk Cd. İsmailağa Sk. )
Ertuğrul ( Eski Yeni Hamam Sk. Kuyumcu Ali Sk. Çukur Sk. )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252270
TİRE / İZMİR
Yeni ( Tahtakale Soğan Pazar Sk. Pamukpazarı Sk. Pabuçcular Sk. Merve Çarşı Sk. Mektep Cd. Lütfü Paşa Cd. Kavaflar Sk. Karanlık Çarşı Sk. Hasır Pazarı Sk. Tahtakale Cd. Gün Pazarı Gç. Gün Pazar Sk. Fevzi Paşa Cd. Ekmekçi Ali Sk. Belediye Hanı Cd. Balcı Cd. Bakırhan Cd. Atatürk Cd. Tahtakale Gç. Unkapanı Sk. )
Kurtuluş ( Gümüş Pala Cd. Keten köprü Sk. İsmail Taşlı )
Cumhuriyet ( İbni Sina Sk. İbni Melek Cd. AYDINOĞLU )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252576
TİRE / İZMİR
Mahmutlar ( isimsiz )
Karateke ( KARATEKE-ATATÜRK )
Toki
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252579
TİRE / İZMİR
Mahmutlar ( isimsiz )
Turgutlu
Yenioba
Akkoyunlu
Alacalı
Eskioba
Karateke
TORBALI / İZMİR
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254649
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2540. Sk. 2538. Sk. 2526. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2510/1 2503 sok 2552. Sk. 2548. sokak 2517 2502 )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3254663
TORBALI / İZMİR
İnönü ( Ahmet Adaman Cd. 144/6 144/3 144/4 144/7 144/11 )
Planlandı
14Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254667
TORBALI / İZMİR
İnönü ( 150/2 )