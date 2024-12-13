İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, toplu taşıma araçlarını belirli güzergahlarda kontrol ederek, araçların teknik durumunu ve sürücülerin belgelerini inceliyor.

Denetimlerin amacı güvenlik

Toplu taşıma araçları üzerindeki denetimlerin, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Özellikle araçların ruhsatları, sigorta belgeleri ve sürücülerin sürüş belgesi gibi kontrollerin yapılmasının yanı sıra, araçların güvenlik donanımlarının da uygunluğu kontrol ediliyor.