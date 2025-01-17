İzmir'de 18 Ocak Cumartesi günü 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278787
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
Karahalilli
BERGAMA / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280609
BERGAMA / İZMİR
Zafer ( Atatürk Blv. )
Maltepe ( Stadyum Sk. Maltepe 11. Sk. Halit Ziya Sk. Halit Ziya 418. Sk. )
BEYDAĞ / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Kesinti ID : 3282579
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy ( Halıköy İç Yol Halıköy Yolu Halıköy Köyü İç Yolu Halıköy NEHİR DAMLA Nehir Halıköyü İç Yol Halıköy İç Yolu )
Erikli ( SEDEF TABAKLAR Patika Okul Yolu Erikli İç Yolu Erikli Yolu Erikli Patika Yolu Erikli Köyü İç Yolu Erikli Köyü )
Eğridere ( Kokarca Sk. ÖRENLER ÇAMLI BURUN Yonuç ÇAMCILAR ÇİFTE KUYULAR KOKARCA BUSE Eğridere Köyü İç Yol )
Çomaklar ( Çomaklar Köyü İç Yolu Çomaklar Köyü Çamlık Yolu Patıka )
Çiftlikköy ( MANDIRAS KAPTAN )
Çamlık ( Çamlık Köyü İç Yolu Yonca )
Bakırköy ( Demirciler DEMİRCİLER MEVSİM KULLAR Bakırköy Mahallesi İç Yol TUNA )
Alakeçili ( EMEK BAŞAK )
Adaküre ( Başarı ADNAN MENDERES Adaküre İç Yolu Adaküre Yolu Adaküre Patika Yolu Adaküre Köyü İç Yolu Adaküre Köyü İç Yol )
Aktepe ( KÖPRÜ BAŞI MEVKİİ KÖPRÜBAŞI MEVKİİ ÇATAL AFACAN Mehmet Emin Balcı BARAJ ÇEVRE YOLU SK. Çatal Sk. ÖZER Köprübaşı Mevki Sk. Hürriyet Caddesi Hasan Çavuş Cd. Hasan Çavuş Caddesi Hasan Çavuş Cad. Hacı Kırlı Cd. AYDIN Afacan Sk. ÖDEMİŞ YOLU 80.YIL HASAN ÇAVUŞ MEHMET EMİN BALCI )
Menderes ( MENDERES )
Kurudere ( DOĞA BEYDAĞI İÇ YOLU Kurudere Köyü İç Yolu Kurudere Köyü Doğa )
Cumhuriyet ( SANAYİİ SİTESİ A BLOK ALAÇAYIR MEVKİİ ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU İSTİKLAL İnönü Cad. Özlü Sk. ÖZLEM Ödemiş Cd. ÇINGIRAK Çukur Sk. Çelik Sk. ÇAYAĞZI ÇAY ÇARŞI Çakır Sk. ZEYTİNLİK 2 Zambak Sk. YILMAZ Yurtseven Sk. Yeni Sk. ULUS TOPÇU SELEK Sebze Pazarı Sk. Raşit Başoğlu Cd. Raşit Başoğlu Caddesi PARK Nergiz Sk. Mercan Sk. Menekşe Sk. Mareşal F.Çakmak Maden Sk. LALE Kültür Blv. KAVAKYOLU Karaosmanoğlu Sk. Kaleardı Sk. Kadı Sk. Kader Sk. HAN Gündüz Sk. GÜL Emniyet Sk. 7 EYLÜL KURTULUŞ PARKI BAHRİYE ÜÇOK Aşçı Sk. ATATÜRK Arif Sk. Alaçayır Mevki Sk. 75.YIL MOLLA ÖMER BAŞ MAREŞAL F.ÇAKMAK İNÖNÜ DEMİRCİ SANAYİİ SİTESİ H BLOK SANAYİİ SİTESİ G BLOK SANAYİİ SİTESİ F BLOK SANAYİİ SİTESİ E BLOK SANAYİİ SİTESİ B BLOK SANAYİİ SİTESİ D BLOK SANAYİİ SİTESİ YANI SANAYİİ SİTESİ C BLOK ELMA ulus-1 ZEYTİNLİK1 EŞSİZ 2 EYLÜL KURTULUŞ PARKI EREN AKDAĞ ZAMBAK SÜMBÜL CUMHURİYET KÜLTÜR PAZARALTI MEVKİİ KARANFİL )
Karaoba ( ÇİFTEKUYULAR GONCA OVA Çifte Kuyular Karaoba Mahallesi İç Yol )
Yukarıtosunlar ( GÜVEN TOSUNLAR Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu Güven )
Yukarıaktepe ( DUTDİBİ PLAMUTÇUK Hacıeliler HACIALİLER PALAMUTÇUK Yukarıaktepe Köyü İç Yolu Yukarıaktepe Köyü Camii Yolu B )
Yeşiltepe ( DERİN Yeşiltepe Köyü İç Yolu Yeşiltepe Köyü İç Yol Yeşiltepe Köyü Yesıltepe Patika Yolu Yesiltepe Patika Yolu Derin )
Beyköy ( HÜDAVERDİ AYGÜN AYGAN BEYLER KUVAYİ MİLLİYE YOLU TEPE MEVKİİ İşçi Lojmanları Küme Evleri Tepe Mevki Sokagı Sucubaşı Sokağı Cevızlı Kuyu Sokagı Beyler Sk. Beyköy İç Yol Beyköy Yolu Sokağı Beyköy Yolu Sk. )
Atatürk ( KORGALI BEYDAĞ LOZAN BÜLBÜL 50.YIL CEYLANOĞLU KAYMAKAM YUSUF DOĞAN ARITÜRK FERAH EŞME BALCI ZEYBEK SELVİ DÖNMEZ NAZİLLİ GÜLER KIBRIS BANKA SOĞUKKUYU ŞENTÜRK ŞEHİT OSMAN SARI ÖZGÜR ÖDEMİŞ YILDIZ YÜKSEL Uzun Sokağı Uzun Sokagı TURP SAĞLIK Pulcu Sokağı Posta Sk. Maarif Sk. Lozan Sokağı Leylak Sk. Garaj Sk. Cevizli Kuyu Sokağı Cengiz Sk. CAMİ BARIŞ AYDOĞDU AYAN Atatürk Mah İç Yol )
Yeniyurt ( KUYU Yeniyurt Köyü Yolu Yeniyurt Köyü )
Yağcılar ( YASEMİN RÜZGAR Yağcılar Köyü İç Yolu Yasemin Yagcılar Köyü İç Yol )
Tabaklar ( Tabaklar Köyü )
Sarıkaya ( UYGAR Beydağ Ödemiş Yolu Sarıkaya Koyu İç Yolu Sarıkaya Yolu )
Mutaflar ( Mutaflar Koyu İç Yol Mutaflar Köyü Mutaflar Köyü İç Yol Mutaflar Köyü İç Yolu Mutaflar Yolu Patika Yol Yörükler YUKARI YÖRÜKLER SÜLEYMANLAR DEĞİRMEN )
Palamutçuk ( ÇAĞLAR Palamutcuk Yolu Palamutçuk Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3282171
BORNOVA / İZMİR
Atatürk ( 915 928. Sk. 929. Sk. 930. Sk. 934. Sk. 935. Sk. 936. Sk. 939. Sk. 947. Sk. Barbaros Cd. Hürriyet Cd. Süleymaniye Cd. Türkay Cd. )
İnönü ( Turgut Reis Cd. )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3282172
BORNOVA / İZMİR
İnönü ( Turgut Reis Cd. 981. Sk. 819. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 822. Sk. 823. Sk. 954. Sk. 976. Sk. 977. Sk. 978. Sk. 979. Sk. 980. Sk. 816. Sk. 982. Sk. Hürriyet Hürriyet Cd. )
Atatürk
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3282174
BORNOVA / İZMİR
Atatürk ( Barbaros 949. Sk. 947. Sk. 946. Sk. 945/1. Sk. 945. Sk. 944/1. Sk. 944. Sk. 938. Sk. 937. Sk. 929. Sk. 921. Sk. 941 945/2 Türkay Cd. 945/3 )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3282177
BORNOVA / İZMİR
İnönü ( Özdar Cd. Hürriyet Cd. 828. Sk. 824. Sk. 823. Sk. 822. Sk. 816. Sk. 803. Sk. )
Atatürk ( Ziya Gökalp Cd. Barbaros Cd. 931. Sk. 874. Sk. 873. Sk. 872. Sk. 870. Sk. 869. Sk. 859 )
BUCA / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278660
BUCA / İZMİR
Göksu ( 693/14. Sk. 688/11. Sk. 688/13. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 693/10. Sk. 693/11. Sk. 693/12. Sk. 693/13. Sk. 693/15. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/9. Sk. 688/17 687/6 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/5. Sk. 687/7. Sk. 687/8. Sk. 687/9. Sk. 693/23. Sk. )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278664
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 512. Sk. 531. Sk. 529. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 518. Sk. 516. Sk. 514. Sk. )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3282727
BUCA / İZMİR
Karacaağaç ( Meşelik Yolu Sk. 4011. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3282735
ÇEŞME / İZMİR
Yalı ( 6343. Sk. 6342. Sk. 6342 Sk. 6338/1. Sk. 6338. Sk. 6337. Sk. 6336. Sk. 6332 Sk. 6330. Sk. 6330 Sk. 6327. Sk. 6324. Sk. 6312. Sk. 6334 6163. Sk. )
Şifne ( 6352 6351 6350. Sk. 6349. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3282800
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli ( 8860. Sk. 8861. Sk. 8862. Sk. 8864 sk. 8832. Sk. )
Esentepe ( 8809/40. Sk. )
Çağdaş ( Cumhuriyet Sitesi 8826. Sk. 8819. Sk. 8818 )
KARABURUN / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3281777
KARABURUN / İZMİR
Bozköy ( AKÇEKİLİSE )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3281782
KARABURUN / İZMİR
Bozköy ( Çamlık )
KEMALPAŞA / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3282608
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy ( Taşlıyol Çayırlar Mehmet Akif Kümeevler SAYRA KÜMEEVLER ÇAYIRLAR KÜME EVLER Harıldak Kümesi Harıldak TAŞLIYOL KÜMEEVLER ÇAYIRLAR KÜMEEVLER Çayırlar Küme Yolu Mehmet Akif )
Soğukpınar ( Soğukpınar Kemalpaşa Cd. )
KİRAZ / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Kesinti ID : 3282579
KİRAZ / İZMİR
Karaman
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 11:00
Kesinti ID : 3282628
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar ( DOĞANCI KURUDERE Kurudere AYVAZCILAR DOĞANCILAR MUMCANLAR Doğancılar DEĞİRMENALTI KAYADİBİ GÜRGEN Gürgen Kocahasanlar )
Akpınar ( POLAT DİBEKTAŞI AKPINAR MANASTIR GİRNE Girne Polat ZEYBEK Akpınar )
Altınoluk ( PINARLAR ÇAVUŞDÜZÜ )
Bahçearası ( ESKİYURT FATİH ÇAMARASI DEMİRCİ HALİLLER BAHÇELİ Bahçeli Bahçeli Sk. Zangallar )
Cevizli ( BAL YERİ CEVİZLİ Bal Yeri BOSTAN YERİ YAMANLAR HÜSEYİN KELİ ALİMLER ASKERLER BAL YAKASI BALYAKASI Cevizli Köyü İç Yolu Çevizli )
İğdeli ( OSMANLAR İĞDELİ GİZİRLER ARAPLAR KERVAN Gizirler Igdelı Koyu İç Yolu Çavuşdüzü İğdeli İğdeli Koyu İç Yolu )
Kibar ( MUSULLAR KİBAR Musullar çavuşdüzü )
Ören ( KÜÇÜKİBRAHİMLER KAVALCILAR KÜÇÜKÖREN ÖREN )
Sarıkaya ( DEĞİRMENYANI SARIKAYA )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:00
Kesinti ID : 3282649
KİRAZ / İZMİR
Cevizli ( BAL YERİ CEVİZLİ YAMANLAR BOSTAN YERİ ASKERLER HÜSEYİN KELİ Çevizli Cevizli Köyü İç Yolu BALYAKASI BAL YAKASI ALİMLER Bal Yeri )
Doğancılar
Bahçearası ( DEMİRCİ HALİLLER )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:30 - 17:30
Kesinti ID : 3282651
KİRAZ / İZMİR
Cevizli ( BAL YERİ CEVİZLİ Bal Yeri BOSTAN YERİ YAMANLAR HÜSEYİN KELİ ALİMLER ASKERLER BAL YAKASI BALYAKASI Cevizli Köyü İç Yolu Çevizli )
Akpınar ( AKPINAR MANASTIR POLAT DİBEKTAŞI GİRNE Girne Polat ZEYBEK Akpınar )
Altınoluk ( PINARLAR ÇAVUŞDÜZÜ )
Bahçearası ( ESKİYURT FATİH ÇAMARASI DEMİRCİ HALİLLER BAHÇELİ Bahçeli Bahçeli Sk. Zangallar )
Doğancılar ( DOĞANCI KURUDERE Kurudere AYVAZCILAR DOĞANCILAR MUMCANLAR Doğancılar DEĞİRMENALTI KAYADİBİ GÜRGEN Gürgen Kocahasanlar )
İğdeli ( OSMANLAR İĞDELİ GİZİRLER ARAPLAR KERVAN Gizirler Igdelı Koyu İç Yolu Çavuşdüzü İğdeli İğdeli Koyu İç Yolu )
Kibar ( MUSULLAR KİBAR Musullar çavuşdüzü )
Ören ( KÜÇÜKİBRAHİMLER KAVALCILAR KÜÇÜKÖREN ÖREN )
Sarıkaya ( DEĞİRMENYANI SARIKAYA )
KONAK / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3282625
KONAK / İZMİR
Kültür ( FRANSA 1382 1383. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. Vasıf Çınar Blv. İtalya Sk. Şevket Özçelik Sk. )
MENDERES / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3282653
MENDERES / İZMİR
Gümüldür İnönü ( 6078. Sk. 6074. Sk. 6070. Sk. 6066. Sk. 6064. Sk. 6035. Sk. 6029. Sk. 6027. Sk. 6025. Sk. 6021 6017. Sk. 6015. Sk. 6013. Sk. 6011. Sk. 6009. Sk. 6006. Sk. 6005 6004. Sk. 6003 6002. Sk. SEVGİ CD AKDENİZ 6101 6080. Sk. 6082. Sk. 6085. Sk. 6103. Sk. 6105. Sk. 6109. Sk. 6115. Sk. 6123 6125. Sk. 6127. Sk. 6095. Sk. 6097 99. Sk. Barış Cd. MERYEM ANA MİMAR SİNAN Sanayi Sitesi İç Yolu Seydi Ali Reis Sk. TEYFİK YILMAZ YAVUZ SELİM 6107 GAZİ OSMAN NURİ PAŞA 6129 6092 6131 )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3282659
MENDERES / İZMİR
Gümüldür İnönü ( 6145 6114 6116 GÜMÜLDÜR İZMİR Yakamoz Cd. TEYFİK YILMAZ Mavi Kent Sitesi Hakkı Efendi Cd. Barış Cd. Baraj Cd. 6159 6157. Sk. 6155. Sk. 6139. Sk. 6115. Sk. 6030. Sk. 6153 sk 6112 sk TEYFİK YILMAZ CD DR. ENVER BOZYAKALI )
Gümüldür Fevzi Çakmak ( 6239. Sk. 237. Sk. )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3282727
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk ( 7089 Eski Aydın )
MENEMEN / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3282719
MENEMEN / İZMİR
Çavuş ( 210. Sk. 214. Sk. 216. Sk. Çanakkale Asfaltı Çavuş Cd. ÇAVUŞ YOLU 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. 212. Sk. )
Kesik
Musabey ( 218 Sk. 203. Sk. )
Buruncuk ( 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )
Yıldırım ( 35/5 35/6 )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3282810
MENEMEN / İZMİR
Yayla ( Faik Bey Sk. 2518/1 2522 2501. Sk. 2502. Sk. 2505. Sk. 2506. Sk. 2509. Sk. 2513 9 EYLÜL KURTULUŞ HASIR Mustafa Çavuş Sk. Nergiz Sk. 2519 )
ÖDEMİŞ / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Kesinti ID : 3282579
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeşilköy ( Beydağ Ödemiş Yolu ÇİFTLİK KÜME EVLERİ çiftlik )
Kızılcaavlu
Alaşarlı
Emirli
Çaylı ( Çaylı köy yolu )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3282581
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3282583
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Kemer ( PARNALI KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Yılanlı
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3282590
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3282604
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
Kutlubeyler
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3282614
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla ( YEŞİLDERE KÜME EVLERİ Soğukpınar küme evleri ÇAMYAYLA )
Horzum ( Horzum Köyü İç Yolu GENCER YAYLASI )
TİRE / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3281842
TİRE / İZMİR
Boynuyoğun ( koreli sokak Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol Eyrek Boynuyoğun Köyü İç Yolu Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri EĞREK SK. )
Cambazlı ( halılbahcelı PATIKA YOL bozuk bahce sk. Büyükkömürcü Köyü İç Yolu Cambazlı Köyü patıka yol halil bahçeli )
Dere ( YELLİKTEPE )
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU )
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
Büyükkemerdere
TORBALI / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3282727
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy ( 6427. Sk. 6426. Sk. 6425. Sk. 6424/1 Sk. 6424. Sk. 6423/5 Sk. 6423/4 Sk. 6423/2 Sk. 6423/1 Sk. 6423. Sk. 6423 Sk. 6422. Sk. 6421/1. Sk. 6421. Sk. izmir aydın cad. İZMİR AYDIN Menderes Cd. 6427/3. Sk. 6427/2. Sk. 6427/1. Sk. 6423 )
Ayrancılar ( 79/1 Sk. 79 Sk. 77 Sk. 76. Sk. 74. Sk. 72 70. Sk. 69/1 Sk. 69. Sk. 68. Sk. 67 67 Sk. 86. Sk. 84. Sk. 83. Sk. 64. Sk. 64/3 Sk. 65 66. Sk. 82/4 Sk. 82/3 Sk. 82/1. Sk. 82. Sk. 80/3 Sk. 80. Sk. 79/2 Sk. 90/5 67/2 86 Sk. Şevket Kıvılcım Degirmen Cd. BARIŞ MANÇO 94/1 Sk. 94 Sk. 92 Sk. 90/7 90/6 Sk. 90/4 Sk. 90 90/6 55. Sk. 60. Sk. 61. Sk. 62 Sk. 62. Sk. 63. Sk. 63/1. Sk. 63/2 Sk. )
Fevzi Çakmak ( 8104/1 Sk. 8155 Sk. 8154 8106. Sk. 8104/3. Sk. 8104/2 52 8104. Sk. 8104 Sk. 8102/1 Sk. 59/3 Sk. 59/2. Sk. 59/1. Sk. 59 57. Sk. 53. Sk. 51/2 Sk. 51 51 Sk. 50. Sk. 48 Sk. 48/1sk Sk. 48. Sk. 47 46/1. Sk. 46. Sk. 44/1. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 41. Sk. 40/1 Sk. 40. Sk. 38 37/1 Sk. 37. Sk. 36. Sk. KOYUNCUOĞLU 34. Sk. 33sk Sk. 33/2 Sk. 33/1. Sk. 33. Sk. 30/1 30. Sk. 30 Sk. 29 EKİM 28 28 Sk. 26/2. Sk. 26/1. Sk. 25. Sk. 25 Sk. 22 20sk. 20 Sk. 10/3 50/1 34 40 Sk. 27 31/1 29 MEHMET AKİF ERSOY KAZIM KARABEKİR PAŞA 8157 Sk. )
Yoğurtçular ( 6441. Sk. 6448. Sk. 6449. Sk. 6450. Sk. 6451. Sk. 6451/1. Sk. 6452. Sk. 6453. Sk. 6448 )
Demirci ( 6256 Sk. 6250/1 19 Sk. FATİH SULTAN MEHMET 16. Sk. 18. Sk. 6250. Sk. 6251. Sk. 6252. Sk. 6253. Sk. 6253/1. Sk. 6254. Sk. 6255 Sk. 6256. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6259sk. Cıkmaz Sk 6260. Sk. 6261. Sk. 6263 17/2 DEMİRCİ KÖY YOLU 6262. Sk. 6263. Sk. 6420. Sk. Fatma Deresi Sk. 17/1 )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 9:00
Kesinti ID : 3282729
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 2556 Sk. 2534. Sk. 2533. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2526. Sk. 2525. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2543. Sk. 2542. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2538. Sk. 2537. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2517/2 2510/1 )
Karakuyu
Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. )
Yedi Eylül
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3282742
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2517/2 2510/1 2556 Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2535. Sk. 2534. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2507. Sk. 2546. Sk. )
Ortaköy
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3282756
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2530. Sk. 2527. Sk. 2552/1 Sk. 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2528. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 2529. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2533. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2544. Sk. 2548 2517/2 2510/1 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2514. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2556 Sk. )
Karakuyu
Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. )
Yedi Eylül
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
Kesinti ID : 3282775
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı
URLA / İZMİR
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3282769
URLA / İZMİR
Yağcılar ( 9012. Sk. 9013. Sk. 9014. Sk. 9018. Sk. 9019. Sk. 9020. Sk. YAĞCILAR KÖYÜ )
Planlandı
18Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3282776
URLA / İZMİR
Yağcılar ( YAĞCILAR KÖYÜ 9022. Sk. 9021 9017. Sk. 9016/1. Sk. 9016. Sk. 9000. Sk. )