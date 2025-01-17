Konak Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde ilk karne heyecanı yaşandı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların bu özel anına eşlik ederek mutluluklarını paylaştı.

İlk karne heyecanı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Ayla Ökmen Oyun Evi ile birlikte sayısı 11’e ulaşan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’ni ziyaret etti. İlk karnelerini alan minikler, oyunlar oynayıp şarkılar söyleyerek eğlenceli bir gün geçirdi. Başkan Mutlu, çocukların hayallerini dinlerken onların yüzündeki mutluluğun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu vurguladı.

“Fırsat eşitliği için çalışıyoruz”

Başkan Mutlu, yaptığı konuşmada sosyal belediyecilik anlayışıyla fırsat eşitliğini sağlamak için çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, 300 çocuğa ücretsiz eğitim imkânı sunuyor. Bu, onların eğitim hayatına eşit bir başlangıç yapması için önemli bir adım. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizler için en büyük ödül.”

Yarıyıl Festivali müjdesi

Başkan Mutlu, çocuklar için yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek Konak Yarıyıl Festivali’nin müjdesini de verdi. Festival kapsamında pantomim gösterisi, tiyatro oyunları, palyaço ve jonglör etkinlikleri ile çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek. Toros ve Beştepeler Semt Merkezleri ile Selahattin Akçiçek ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezlerinde düzenlenecek etkinliklerin tamamı ücretsiz olacak.

Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nin son halkası olan Ayla Ökmen Oyun Evi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. Başkan Mutlu, bu tür projelerin çocukların geleceği için hayati önem taşıdığını ve bu kapsamda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.