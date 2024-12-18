İzmir'de 19 Aralık Perşembe günü 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3252229
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 3278/1 3315/1 3315 3288 3278/12 Sk. 3323/2 3323/1 MUHTAR EMİRALİ CAD. 3278/6 3302/1 1.ÇEVRE YOLU 3290 3278/2 3278/3 3309 MUHTAR EMİR ALİ 3278/9 3278 KOCA MİMAR SİNAN 3302. Sk. 3278/10. Sk. 323. Sk. )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252232
ALİAĞA / İZMİR
Kültür ( Hükümet Cd. Onat Kutlar Sk. )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3258304
ALİAĞA / İZMİR
Çoraklar ( Mercan Sk. Aydoğdu Sk. Menekşe Sk. Gül 2. Sk. Çoraklar Yolu ÇORAKLAR OKUL )
Çaltılıdere
Kalabak
Karaköy ( Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
BALÇOVA / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3258110
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç ( Asker SADRİ ALIŞIK Uğur Mumcu Cd. Erol Taş ASKER asker sk. YILDIRIM ÖNAL )
BAYINDIR / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3258121
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
ÇEŞME / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3258250
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 13039. Sk. 13048. Sk. 13049. Sk. 13051. Sk. 13052. Sk. 13057. Sk. 13058. Sk. Fahrettin Altay 13041. Sk. Kemalpaşa 13060. Sk. 13042. Sk. 13044. Sk. 13045. Sk. 13046. Sk. 13047. Sk. 13081. Sk. 13082. Sk. 13083. Sk. İnönü Cd. 13084. Sk. 13087. Sk. 13089. Sk. 13091. Sk. 3007. Sk. 13080/1. Sk. 13062. Sk. 13061. Sk. 13002. Sk. 13003. Sk. 13004. Sk. 13008. Sk. 13009. Sk. 13010. Sk. 13038/1. Sk. 13040. Sk. )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3258252
ÇEŞME / İZMİR
Cumhuriyet ( 4515. Sk. 4517. Sk. 4518. Sk. 4519. Sk. 4525. Sk. 4526. Sk. 4526/2. Sk. 4527. Sk. 4528. Sk. 4529. Sk. 4530. Sk. 4539. Sk. 4540. Sk. 4542. Sk. 4202. Sk. 4512. Sk. 4518/1 4524. Sk. 4513. Sk. 4513/1. Sk. )
Dalyan ( 4016. Sk. 4023. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3256047
ÇİĞLİ / İZMİR
Çağdaş ( 8861. Sk. 8819. Sk. 8818 )
FOÇA / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 15:00
Kesinti ID : 3258286
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa ( 287. Sk. 289. Sk. 291. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 336. Sk. 338. Sk. 340. Sk. 342. Sk. 348. Sk. 350. Sk. 352. Sk. 281. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3258217
KARABAĞLAR / İZMİR
Limontepe ( 9752. Sk. 9753. Sk. 9758. Sk. 9759. Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. 9716 )
Umut ( Öğretmen Rasime Şeyhoğlu )
KARABURUN / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3258178
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca ( 5005 5009 5023 EĞLENHOCA Eğlenhoca Eğlenhoca Köyü Yolu )
KARŞIYAKA / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3256129
KARŞIYAKA / İZMİR
İmbatlı ( 6076. Sk. )
Örnekköy ( 1847 Girne 6065/1. Sk. 1847/8. Sk. 1847/7. Sk. 1847/6. Sk. 1847/5. Sk. )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3258223
KARŞIYAKA / İZMİR
Dedebaşı ( Ordu Blv. 6051. Sk. 6054. Sk. 6051/2. Sk. 6051/1. Sk. 6054/1. Sk. 6055. Sk. Ali Alp Böke Cd. Girne Blv. )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3258229
KARŞIYAKA / İZMİR
Dedebaşı ( 6111/1. Sk. 6113/1. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. Ali Alp Böke Cd. Gençlik Park İçi Yolu Park İçi Yolu 6117/1 6051/2. Sk. 6053/2. Sk. 6053/4. Sk. 6113. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3258121
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni ( 7001 Mısırlı Çavuşoğlu Ünveren Şakiroğlu 8 EYLÜL KURTULUŞ Bahçelievler Sk. Bağyurdu Stadı Sk. Belediye Demirci Mehmet Sk. Değirmencioğlu Sk. Doğan Emin Erol Cd. Gardelya Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Hasan Tahsin Kahyalar Kara Mehmet Kestaneli Bağlar Kümeevleri Korelli Sk. Kumova Kumova Sk. Kumru Meltem Menderes Cd. Mercanköşk Sk. Mimoza Sk. Mısırlı Sk. Ova Parsa Saka Saka Sk. Saraçoğlu Cd. Saraçoğlu Sk. Selçuk Tavukçular Sk. Topçu Sk. Vargör 2. ÇEŞME Çiçekçi Öğretmen Necip Zengel İsmail Er Cd. Şehit Er Bekir Varol Şehit Er Talip Yurdakul Sk. Kestaneli Bağlar 7000. Sk. 8 Eylül Kurtuluş Adil Bey Bahçelievler )
Ovacık ( Celiller Yolu Cevizdere Yolu Damlar Yolu Dedekler Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu Ovacık Köy İçi Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köyü İç Yolu Çamiçi Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri )
Sarılar ( Saz Mah.Yolu Kümeevler Beyler Sokak Beyler Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Saz Mah.Yolu Turgutlu Cd. SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER )
Sinancılar ( SİNANCILAR KÖY YOLU SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER Sinancılar Köyü İç Yolu Turgutlu )
Yenikurudere
Yiğitler ( menengeç mevkiiyolu kümeevler 6001 Aşağı Sk. Menengeç Mevkii Yolu Saz Yolu Yiğitler Kümeevleri Sk. Yiğitler Yol Yiğitler Yolu Kümeevleri Yukarı Yukarı Yiğitler LİMON SK. Bağyurdu İzmir )
Bağyurdu Kazımpaşa ( Çamdibi Yozgatlı Sk. Yozgatlı Yeşildere Yaprak Sk. Yangözoğlu Yaka Mevki Bent Yolu Umut Ulucak Tireli KALPAKKAYA BAĞYURDU İZMİR İsmet İnönü Cd. İsmet İnönü İsmail Ulusan Özmete Çolak Ethem Sk. Abdüloğlu Abdüloğlu Sk. Ali Kurt Sk. Ankaralı Çamdibi Sk. Kaymakçı Sk. Koca Hüseyin Kırmızı Sk. Mehmet Cingöz Nergis Zambağı Okul Önü Oyun Alanı Oyun Alanı Sk. Sadullah Cengiz Sarıoğlu Sarıoğlu Sk. Seymen Seymen Sk. Tamtürk Sk. Ankaralı Sk. Avcılar Sk. Bakırlı Sk. Bekçi Sabit Sk. Beşikler Sk. Cumhuriyet Alanı Dede Güme Deveci Ömer Dibektaşı Dibektaşı Sk. Ebe Emine Özkan Ebe Emine Özkan Sk. Ebülhüda Sk. Ekşioğlu Sk. Fevzi Çakmak Fevzi Çakmak Cd. Gürol Sk. Hacı Ethem Hacı Ethem Sk. Hacı Hasan Hafız Osman Hafız Osman Sk. Hürriyet Karanfil Kasap Ali Kasap Ali Sk. Kaymakçı )
Bağyurdu Kemal Atatürk ( Behçet Atay Sk. Bağyurdu İzmir Cd. Bayraktar Sk. Bayraktar Bekçi İbrahim Bekçi İbrahim Sk. Esen Esen Sk. Hacıoğlu Hacıoğlu Sk. Hacıoğlu Sokak Kadir Usta Kadir Usta Sk. Kahveci Ali Sk. Mustafa Sungur Osman Atay Sk. )
Bağyurdu 29 Ekim ( Kemal Atatürk Kaymakam Bey Sk. Kaymakam Bey Kadıoğlu Sk. Hüseyin Özen Sk. Arıkbaşı Arıkbaşı Sk. Asansör Asansör Sk. Atlas Bahçivan Sk. Cami Kebir Sk. Durmuşça Durmuşça Sk. EMİNE HOCA Halil Furan Çk. Hancı Sami Hancı Sami Sk. Hanönü Hulusi Öztansel Cd. Hüseyin Fadul Sk. ÇEVİK GÖLET EKMEN YILMAZ ABASIZ Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Çevik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Zafer Uncular Sk. Salim Ağa Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu Namık Kemal Sk. Mehmet Tokmak Mehmet Bey Sk. Manavoğlu Sk. Manavoğlu M. Ali Sevinç Cd. Lise Kurt Ahmet Koca Terzi Sk. Koca Terzi Koca Ahmetler Kirazlık Kemal Atatürk Cd. )
Ören Egemen ( Papatya Morsalkım )
KİRAZ / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3258233
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar ( HACILAR )
Sırımlı ( Cıngıllar Göçmen Hacılar CINGILLAR GÖÇMEN )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3258239
KİRAZ / İZMİR
Sırımlı
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:30
Kesinti ID : 3258248
KİRAZ / İZMİR
Sırımlı
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 10:30
Kesinti ID : 3258251
KİRAZ / İZMİR
Akpınar ( POLAT DİBEKTAŞI GİRNE AKPINAR MANASTIR Girne Polat ZEYBEK Akpınar )
Altınoluk ( PINARLAR ÇAVUŞDÜZÜ )
Bahçearası ( ESKİYURT FATİH ÇAMARASI DEMİRCİ HALİLLER BAHÇELİ Bahçeli Bahçeli Sk. Zangallar )
Cevizli ( BAL YERİ CEVİZLİ Bal Yeri BOSTAN YERİ YAMANLAR HÜSEYİN KELİ ALİMLER ASKERLER BAL YAKASI BALYAKASI Cevizli Köyü İç Yolu Çevizli )
Doğancılar ( DOĞANCI KURUDERE Kurudere AYVAZCILAR DOĞANCILAR MUMCANLAR Doğancılar DEĞİRMENALTI KAYADİBİ GÜRGEN Gürgen Kocahasanlar )
İğdeli ( OSMANLAR İĞDELİ GİZİRLER ARAPLAR KERVAN Gizirler Igdelı Koyu İç Yolu Çavuşdüzü İğdeli İğdeli Koyu İç Yolu )
Kibar ( MUSULLAR KİBAR Musullar çavuşdüzü )
Ören ( KÜÇÜKİBRAHİMLER KAVALCILAR KÜÇÜKÖREN ÖREN )
Sarıkaya ( DEĞİRMENYANI SARIKAYA )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3258255
KİRAZ / İZMİR
Cevizli ( ASKERLER HÜSEYİN KELİ Çevizli Cevizli Köyü İç Yolu BALYAKASI BAL YAKASI BOSTAN YERİ CEVİZLİ BAL YERİ ALİMLER YAMANLAR Bal Yeri )
Doğancılar
Bahçearası ( DEMİRCİ HALİLLER )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:00 - 17:00
Kesinti ID : 3258261
KİRAZ / İZMİR
Ören ( ÖREN KÜÇÜKÖREN MANASTIR KÜÇÜKİBRAHİMLER KAVALCILAR )
Sarıkaya ( DEĞİRMENYANI ÇAVUŞDÜZÜ SARIKAYA )
İğdeli ( OSMANLAR İĞDELİ DİBEKTAŞI GİZİRLER ARAPLAR KERVAN Gizirler Igdelı Koyu İç Yolu Çavuşdüzü İğdeli İğdeli Koyu İç Yolu )
Doğancılar ( DEĞİRMENALTI DOĞANCILAR DOĞANCI KAYADİBİ Kocahasanlar Gürgen BALYAKASI GÜRGEN AYVAZCILAR Doğancılar MUMCANLAR KURUDERE Kurudere )
Kibar ( MUSULLAR KİBAR Musullar çavuşdüzü )
Cevizli ( ASKERLER HÜSEYİN KELİ Çevizli Cevizli Köyü İç Yolu BAL YAKASI BOSTAN YERİ CEVİZLİ BAL YERİ ALİMLER YAMANLAR Bal Yeri )
Bahçearası ( Zangallar Bahçeli Sk. Bahçeli BAHÇELİ DEMİRCİ HALİLLER ÇAMARASI FATİH ESKİYURT )
Altınoluk ( PINARLAR )
Akpınar ( Akpınar ZEYBEK Polat Girne GİRNE AKPINAR POLAT )
MENDERES / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3258201
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3258203
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk ( 7073 sokak menderes yolu sok Oğlananası-Kısık Sanayi Yolu Menderes Cd. 7042. Sk. 7032. Sk. 7028. Sk. 7027/2. Sk. 7027/1. Sk. 7017. Sk. 7016. Sk. 7014. Sk. 7076/1 7076 BATAK 7017-4 sokak )
Oğlananası Cumhuriyet ( İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ 7031. Sk. 7015 7013 7012. Sk. 7011 7010/2. Sk. 7010. Sk. 7008. Sk. 7011/1 sokak )
Gölcükler
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3258206
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Cumhuriyet ( 7003. Sk. 2. Çk. Sk. 1. Çk. 7041/3 sokak 7033/2 sokak 7006/1 7033 Egemenlik Cd. 7033/1 7034/1 sok 7043 7041/4. Sk. 7041/2. Sk. 7041/1. Sk. 7041. Sk. 7030. Sk. 7018. Sk. 7007. Sk. 7006 7004. Sk. )
Oğlananası Atatürk ( 7053/1 7079 7079 SOK İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ Park Sk. Menderes Cd. FEVZİ ÇAKMAK Batak 7080. Sk. 7078. Sk. 7052. Sk. 7050. Sk. 7048. Sk. 7046. Sk. 7032. Sk. 7029. Sk. 7027. Sk. 7026. Sk. 7025/1 7024. Sk. 7023/4. Sk. 7023/3. Sk. 7023/2. Sk. 7023/1. Sk. 7023. Sk. 7022. Sk. 7021. Sk. 7020. Sk. 7019. Sk. 7023/3 7080 7054 sokak 7040 SOKAK 7044 7056 7060 7035 sokak 7035 7025/2 sokak 7051 7047 7045 KOYUN AHILI 7058 7074 sokak koyun ahılı sokak 7075 sokak 7078 7032 sokak )
MENEMEN / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 14:30
Kesinti ID : 3258456
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
ÖDEMİŞ / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254422
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hamam ( Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Köşk Ödemiş Yolu melcek mendegüme küme evler çukur )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Demirdere ( Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3258080
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3258083
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER PARNALI ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Yılanlı
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 14:30
Kesinti ID : 3258137
ÖDEMİŞ / İZMİR
Türkmen ( Capacı Sk. Dostluk Sk. Eti Sk. Gök Sk. Göktürk Sk. Göçmen Sk. Kabaroğlu Sk. Kabaroğlı 1. Çk. Kahramanmaraş Sk. Kanarya Sk. Karanfil Sk. Kuru Sk. Küçük Sk. Kırıkhan Sk. Lale Sk. MANYASI Manyası Cd. 3. Çk. MEŞRUTİYET çiftçi sk. PROF. DR. MUZAFFER ŞERİF KABAROĞLU 1.ÇIKMAZI ULULAR KABAROĞLU 1. Gök Sk. 2. Dikmen Sk. 2. Çimen Sk. 3. Ordu Çk. AKASYA Ankara Sk. Aydınlık Sk. Bahar Sk. Bahçıvan Sk. Birlik Sk. Dikmen Cd. Meşrutiyet Çk. Moda Sk. Okul Sk. ORDU Uğur Sk. Yapıcı Sk. Yeni Sk. Çapacı Çk. Sk. Çayır Sk. Çetin Sk. Çimen Sk. )
Mimar Sinan ( Tuna Cd. ÇANKAYA ŞENLİK 3. Demirciler Sk. 301 Ada Güme Sk. gediz cadd Boyacı Sk. Demirciler Sk. Dicle Sk. Erciyes Sk. Gülhane Sk. Gülhane Çk. Köşk Sk. Kırnapcı Sk. Manyası 2. Çk. Mehmet Akif Sk. Meriç Sk. Nalbant Sk. Osman Paşa Cd. Sokullu Sk. )
Bengisu ( 2. Katırcı Sk. 2.DEMİRCİLER 1. Şenlik Sk. 1. Katırcı. Sk. Gata Sk. Görenci 1. Çk. Görenci 2. Çk. Fidanlık Sk. Görenci Sk. Gülşen Sk. Gümüşsuyu 2. Çk. Gümüşsuyu 3. Çk. Gümüşsuyu Sk. KATIRCI Kimyacı Sk. Kula Sk. Kılıçaslan Sk. Dilek Sk. DERELİ ŞABAN Bozdag Cd. Bardakcı Sk. 351. Sk. 2.ŞENLİK Martı Sk. Plevne Sk. Türkocağı Sk. Ulubatlı Sk. Çaldıran Sk. Çaldıran Çk. Sk. Çarılı M. Efe Sk. Üstün Sk. )
Üç Eylül ( 2. Bahçe Sk. 2. Maarif Sk. Alpaslan Sk. Ardıç Sk. Bahçe Çk. Bayır Bucak Sk. Eşmen Çk. Sk. Maarif Sk. )
Kuvvetli ( BARBAROS 468. Sk. 470. Sk. bozdağ caddesi Bozdağ Çk. Bulur Sk. Cemal Kale Sk. Feslihan Sk. Menekşe Sk. Palmiye Sk. Çalışır Sk. Çamlıyer Sk. Örnek Sk. GEDİZ )
Meşrutiyet ( Aksu Sk. Altın Sk. Atilla Sk. Demir Sk. Dutkurusu Sk. Kubilay Sk. Manyası 1. Çk. Ordu 2. Çıkmazı Sk. Ulular Cd. Yenice Sk. İrfan Çıkmazı Sk. Şafak Sk. Şehit İsmail Yağcıoğlu Sk. )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3258140
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kışla ( Kışlaköy Köyü İç Yolu kışla )
Gerçekli ( Gerçekli küme evleri ZEYTİNUCU KÜME EVLER GERÇEKLİ KÜME EVLER Gerçekli Köyü İç Yolu Gerçekli Yolu )
Gereli
Üçkonak
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3258157
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3258339
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk
Beyazıtlar
SEFERİHİSAR / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3258090
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce ( Kaya Sk. Koy Yolu Kuşçu Sk. Kızılcayer Mevki Lojman Cd. Torlak Torlak Küme Evler Torlak Mevki Torlak Mevkii Yukarı Sk. Çay Sk. HÜRRİYET ahmet bey sokak HACI AHMET SOKAK TORLANKÜME EVLERİ DÜZCE torlak 4110 Azmak Mevki Dere Sk. Değirmen Çk. Durmaz Çk. Hacı Ahmet Hacı Ahmet Sk. Hereke Cd. Hürriyet Cd. Kavukkavak Tepecik Yolu )
Ulamış ( 1430 1430. Sk. 1430/1. Sk. Eğitim )
Turgut ( MANADERESİ CAMİ TURGUT EĞİTİM eğitim Araplar Araplar Sk. Cami Bozyer Sk. Tepe Sk. Pınar Sk. Okul Sk. Hürriyet Gazi Sk. Gazi Paşa Ege Sk. Depo Sk. Demokrasi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Cd. Çıkmaz Çiçek Sk. Yakıcılar Sk. Cami Sk. )
SELÇUK / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 16:00
Kesinti ID : 3258197
SELÇUK / İZMİR
İsa Bey ( Selçuk-İzmir Yolu )
TİRE / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254422
TİRE / İZMİR
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
TORBALI / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3258128
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2507. Sk. 2508. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2510/1 2513. Sk. 2512. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. )
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3258206
TORBALI / İZMİR
Türkmenköy ( 215. Sk. )
URLA / İZMİR
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3258090
URLA / İZMİR
Kuşçular
Planlandı
19Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3258176
URLA / İZMİR
Zeytinalanı ( 4126/1. Sk. 4130. Sk. 4132. Sk. 4135. Sk. 4137. Sk. 4143. Sk. 4144. Sk. 4146 4148. Sk. 4150 4155. Sk. 4156. Sk. 4157. Sk. 4157/1 Sk. 4160 4161 4163 4165. Sk. 4167 Sk. 4167 4183. Sk. 5298 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MUAMMER AKSOY MUSTAFA KEMAL 4297 4191 4139 4126 4128. Sk. )
Çamlıçay ( 5189 5186 5172 5195 5219 5206 5215 5182 5222/3 5207 5155/2 5155 5155/1. Sk. 5162. Sk. 5164. Sk. 5168. Sk. 5170. Sk. 5174 Sk. 5176 5178 Sk. 5178 5180. Sk. 5182. Sk. 5184 5185. Sk. 5187 5188. Sk. 5193. Sk. 5194 5196. Sk. 5196/1. Sk. 5197 Sk. 5198. Sk. 5199. Sk. 5200 Sk. 5200. Sk. 5201 5202. Sk. 5204 5205 5207/1 Sk. 5207/2 Sk. 5208. Sk. 5209 5210 5211. Sk. 5212. Sk. 5213. Sk. 5214. Sk. 5216 Sk. 5216. Sk. 5217 Sk. 5218. Sk. 5220 5221 5222 5222/2. Sk. 5223. Sk. 5224. Sk. 5225. Sk. 5226. Sk. 5231. Sk. 5235. Sk. 5239. Sk. 5241. Sk. 5243. Sk. 5247 5298/1. Sk. İSMET İNÖNÜ İsmet İnönü Blv. 5200 )
Kalabak ( 3002/1 3005 3289 3066 3053 3051 3072 3074 3001 3003 3007. Sk. 3012. Sk. 3022. Sk. 3023. Sk. 3024. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3028. Sk. 3029. Sk. 3030 3034. Sk. 3036 3037. Sk. 3043. Sk. 3045. Sk. 3047. Sk. 3049. Sk. 3060. Sk. 3064. Sk. 3068. Sk. 3076 3275. Sk. 3279. Sk. 3281. Sk. 3288. Sk. 3290. Sk. 3293. Sk. 3298. Sk. Mustafa Kemal Blv. Pakize Hanım Cd. ŞEHİT KEMAL 3070 )
M. Fevzi Çakmak ( 4067/1 4073 4125 4117 4113 4094 4097 4123 4187 4189 4114 4105/1 4065 4067 4077 4078 4079. Sk. 4080 Sk. 4080. Sk. 4081 4082 4083. Sk. 4085. Sk. 4086. Sk. 4088 4090. Sk. 4092. Sk. 4093. Sk. 4095 4096. Sk. 4098. Sk. 4099. Sk. 4100. Sk. 4101. Sk. 4102. Sk. 4103. Sk. 4105 4105/2. Sk. 4107. Sk. 4109. Sk. 4110. Sk. 4111. Sk. 4112. Sk. 4115. Sk. 4119. Sk. 4121. Sk. 4124 4129. Sk. 4153 4082/1 4190 )