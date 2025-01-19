İzmir'de 20 Ocak Pazartesi günü 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYRAKLI / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3283362
BAYRAKLI / İZMİR
Turan ( 1649. Sk. 1654. Sk. Turan Metro İstasyonu 1653. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3282612
BERGAMA / İZMİR
Okçular ( Okçular Köyü İç Yolu Okçular )
BUCA / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 9:15
Kesinti ID : 3283565
BUCA / İZMİR
29 Ekim ( 2160. Sk. 2155. Sk. 2158. Sk. 2114 Sk. 2148 2171 Sk. 2145 Sk. 2117 2159 2113 2255 2110 2118/1 2115 2130 Sk. Sağlık Ocağı 2157 2112 Şehit Nurettin Gök Sk. ŞEHİT ER ARİF SERÇE İmamoğlu Sk. Yaldız Sk. Sümbül Sk. Sağlık Ocağı Sk. Ortatatepe Sk. Mehmet Çavuş Sk. Hasan Saka Sk. Hacı Osmanlar Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. Değirmentaşı Sk. Bahçebağ Sk. Atatürk Cd. ARAZİ İÇİ 2255/2. Sk. 2255/1. Sk. 2253. Sk. 2252. Sk. 2173. Sk. 2172. Sk. 2170. Sk. 2169. Sk. 2166. Sk. 2164. Sk. 2163. Sk. 2161. Sk. 2159. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2114. Sk. 2116. Sk. 2118. Sk. 2119. Sk. 2120. Sk. 2121. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2134. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2152. Sk. 2153. Sk. 2154. Sk. )
Kaynaklar Merkez ( 2083 KABAKÇILAR 2107 2080 Sk. BAHÇEBAĞ 2103 Sk. 2071. Sk. 2055. Sk. 2050. Sk. 2049. Sk. 2036. Sk. 2035. Sk. 2031. Sk. 2029. Sk. 2026. Sk. 2025. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2019. Sk. 2018. Sk. 2017. Sk. 2016. Sk. 2015. Sk. 2014. Sk. 2013. Sk. 2011. Sk. 2010. Sk. 2006. Sk. 2004. Sk. 2003. Sk. 2001. Sk. 2000. Sk. 2070 2036 2037 2036 sk. 2030 2079/2 2071/2 2079/3 2051 2106 2105 2012 2047 2048 2045 2020 2039 2058 2043 2046 2054 2053 2028 2023 2041 2005 2101/1 2034 2076/1 2072 Sk. 2027 KAYNAKLAR NAZIM HİKMET 2079 Sk. 2076 Sk. 2071/1 2073 2078 Şehit İslam Yeşil Sk. Öğrt. Mustafa Balcı Sk. Mehmet Memiş Sk. Kabakçılar Sk. Gürlek Sk. GAZİ HASAN ŞEN Celiloğlu Sk. Camialtı Sk. 2101. Sk. 2081. Sk. 2080. Sk. 2079. Sk. 2077. Sk. 2076. Sk. 2075. Sk. 2072/1. Sk. 2072. Sk. )
Yıldızlar ( 2205. Sk. )
Planlandı
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:45 - 17:00
Kesinti ID : 3283567
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( 2076 Sk. 2079 Sk. KAYNAKLAR NAZIM HİKMET Atatürk Cd. 2027 2072 Sk. 2076/1 2034 2101/1 2005 2041 2023 2028 2001. Sk. 2003. Sk. 2004. Sk. 2006. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2013. Sk. 2014. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2017. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2029. Sk. 2031. Sk. 2035. Sk. 2036. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2055. Sk. 2071. Sk. 2107 KABAKÇILAR 2083 2070 2080 Sk. BAHÇEBAĞ 2103 Sk. 2036 2037 2036 sk. 2030 2079/2 2071/2 2079/3 2051 2106 2105 2012 2047 2048 2045 2020 2039 2058 2043 2046 2054 2053 2072. Sk. 2072/1. Sk. 2075. Sk. 2076. Sk. 2077. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2101. Sk. Camialtı Sk. Celiloğlu Sk. GAZİ HASAN ŞEN Gürlek Sk. Kabakçılar Sk. Mehmet Memiş Sk. Öğrt. Mustafa Balcı Sk. Şehit İslam Yeşil Sk. 2078 2073 2071/1 )
29 Ekim ( 2000. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2114. Sk. 2116. Sk. 2118. Sk. 2119. Sk. 2120. Sk. 2121. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2134. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2152. Sk. 2153. Sk. 2154. Sk. 2155. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2172. Sk. 2173. Sk. 2252. Sk. 2253. Sk. 2255/1. Sk. 2255/2. Sk. ARAZİ İÇİ Bahçebağ Sk. Değirmentaşı Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. Hacı Osmanlar Sk. Hasan Saka Sk. Mehmet Çavuş Sk. Ortatatepe Sk. Sağlık Ocağı Sk. Sümbül Sk. Yaldız Sk. İmamoğlu Sk. ŞEHİT ER ARİF SERÇE Şehit Nurettin Gök Sk. 2112 2157 Sağlık Ocağı 2130 Sk. 2115 2118/1 2110 2255 2113 2159 2117 2145 Sk. 2171 Sk. 2148 2114 Sk. )
Yıldızlar ( 2205. Sk. )
Planlandı
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:01
Kesinti ID : 3283569
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( 2071. Sk. 2036. Sk. 2083 2070 2036 2036 sk. 2079/2 2071/2 2079/3 2072 Sk. 2079 Sk. 2075. Sk. 2071/1 2073 Hasan Saka Sk. 2079. Sk. 2077. Sk. 2076. Sk. )
29 Ekim ( 2000. Sk. )
Yıldızlar ( 2205. Sk. )
Planlandı
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3283587
BUCA / İZMİR
29 Ekim ( 2179. Sk. 2180. Sk. 2184. Sk. 2186. Sk. 2187. Sk. 2188. Sk. 2190. Sk. 2193. Sk. 2205. Sk. 2194 2189 2177 2192 2185 2174. Sk. 2175. Sk. 2178. Sk. )
Zafer ( Atatürk Cd. Turgut Özal Cd. Çiftlik Sk. 2348 2344. Sk. 2347. Sk. 2349. Sk. 2352. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3283537
ÇEŞME / İZMİR
Cumhuriyet ( 4505. Sk. Zümrüt Sitesi 4543. Sk. 4537 Sk. 4536. Sk. 4535. Sk. 4534. Sk. 4533. Sk. 4531. Sk. 4525. Sk. 4516. Sk. 4513. Sk. 4511. Sk. 4510/1. Sk. 4510. Sk. 4507/1. Sk. 4507. Sk. 4506. Sk. 4504. Sk. 4503. Sk. 4501. Sk. 4500 4337. Sk. 4334. Sk. 4330. Sk. 4324. Sk. 4322. Sk. 4321/1. Sk. 4321. Sk. 4320/2 Sk. 4320/1. Sk. 4320. Sk. 4319. Sk. 4318. Sk. 4317. Sk. 4316. Sk. 4315. Sk. 4314. Sk. 4313. Sk. 4312. Sk. 4311. Sk. 4310. Sk. 4309. Sk. 4308. Sk. 4307. Sk. 4306. Sk. 4305. Sk. 4304. Sk. 4303. Sk. 4302/1. Sk. 4302. Sk. 4300. Sk. 4505/1 SK. 4217. Sk. 4508/1 )
Dalyan ( 4208. Sk. 4207. Sk. 4206. Sk. 4202. Sk. 4175. Sk. 4174. Sk. 4173. Sk. 4172. Sk. 4170. Sk. 4168. Sk. 4165. Sk. 4163/1. Sk. 4163. Sk. 4162. Sk. 4159. Sk. 4158. Sk. 4128. Sk. 4071. Sk. 4066/1. Sk. 4066. Sk. 4004. Sk. 4216. Sk. 4215. Sk. 4214. Sk. 4212. Sk. 4211. Sk. 4210. Sk. 4209. Sk. )
Boyalık
Altınyunus ( 3445. Sk. )
Fahrettinpaşa ( 2222/1. Sk. )
Ilıca ( 5040. Sk. )
İsmet İnönü
Sakarya ( Atatürk Blv. )
KARABAĞLAR / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3283366
KARABAĞLAR / İZMİR
Yurdoğlu ( 3945 Destan Aksoy Parkı İç Yol 3948/9. Sk. 3948/7. Sk. 3948/6. Sk. 3948/11. Sk. 3948/10. Sk. 3948. Sk. 3947. Sk. 3945/2. Sk. 3945. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3283380
KARABURUN / İZMİR
İskele ( BURGAZ Ada Sk. Ekinece Sk. Oruç Reis Sk. Piri Reis Sk. ADA )
KİRAZ / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3283412
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar ( ARKACILAR SASALLI Sasallı Arkacılar Köyü İç Yolu Arkacılar Koyü İç Yolu ÖDEMİŞ KİRAZ YOLU )
MENDERES / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284491
MENDERES / İZMİR
Çatalca ( 7428 7425 SOKAK 7425 sokak 7419 sokak 7419 7420 7422 sokak Çatalca Köyü Yolu Çatalca Cd. 7429. Sk. 7427 Sk. 7406. Sk. 7410 7410 sokak 7405 ÇATALCA CAD. 7429 7407 sokak Çatalca cd. 7424/1 )
Dereköy ( 807 sokak 807/1 sokak 7801/1 854 854 SOKAK 820/2 852 852 sokak 807/2 803/2. Sk. 805. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 854 Sk. 854 sok 854 sok. 820/2 sokak Pirentepe Küme Evleri 822 822 sokak pirentepe kümeevleri sokak pirentepe küme evleri pirentepe küme evleri sokak Pirentepe )
Akçaköy ( Yol Yeniköy Yolu Cd. MENDERES-ORHANLI YOLU Koy Yolu 853 Sk. ÇATALCA CADDESİ 7214 851 ÇATALCA 7215 851 SOKAK 851 sokak )
Yeniköy ( 7950 7980 sokak 7958 sokak 7951 sokak 7963 7956 7954 7980/2 7957 sokak 7951 7961 sokak 7958 7953 7957 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7980 7982 7976 Sk. 7976. Sk. 7980 Sk. 7982/1. Sk. Yeniköy Köprüsü 7976 sokak Menderes-Orhanlı Sokak 7967/1 7964 7406 7950/1 7961 7963 sok )
Barbaros ( 428 434 )
Kuyucak ( 7753 7751. Sk. 7750 sokak )
Küner ( 820/2 sok. 802/2 )
ÖDEMİŞ / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3283526
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Planlandı
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3283531
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
TORBALI / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3283506
TORBALI / İZMİR
Göllüce ( 722. Sk. 717. Sk. 716. Sk. 715. Sk. 714. Sk. 713. Sk. 712. Sk. 711. Sk. 709. Sk. 706. Sk. 705. Sk. 704. Sk. 703. Sk. 702. Sk. 701. Sk. Büyük Menderes Cd. 729. Sk. 727. Sk. 725. Sk. 723. Sk. 721. Sk. 720. Sk. 719. Sk. 718. Sk. )
Bülbüldere ( Yunus Emre Cd. 823. Sk. 821. Sk. 819. Sk. 817. Sk. 815. Sk. 813. Sk. 811. Sk. 809. Sk. 807. Sk. 806. Sk. 804. Sk. 803. Sk. 801. Sk. )
Atalan
Planlandı
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3283516
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2528. Sk. 2525. Sk. 2521. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2527. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2560 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2564. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2537. Sk. 2535. Sk. 2533. Sk. )
URLA / İZMİR
20Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3283546
URLA / İZMİR
Rüstem ( ÇAM SAKİN 2018 2018/9 Güleç Sk. GÜMÜŞ MASAL Mutlu Sefa Sk. İrem PELİT GÜLEÇ 2110/5 )
İskele ( 2018/1 2110/6 2018/2. Sk. 2110 2110/4 )