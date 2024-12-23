Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin öncülüğünde yeniden aktif hale getirilen Bornova Kent Konseyi'nde Gençlik Meclisi seçimleri tamamlandı. Seçimlerde Mehmet Burak Bülbül, ikinci turda 41 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Gençlerin projelere katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Bülbül, sosyal sorumluluk projelerine odaklanmayı planlıyor.

Başkan Eşki'den gençlere tam destek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençliğin Bornova'nın geleceğine yön verecek önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizin kent yönetiminde aktif olarak yer alması, kentimizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Bornova Belediyesi olarak, gençlerin projelerine her zaman destek vereceğiz" dedi.

Gençlik Meclisi'nin yeni hedefleri

Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Burak Bülbül, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Gençlerin sesini daha güçlü duyurmak ve toplumsal farkındalık yaratmak istiyoruz. Engelsiz bir Bornova, hayvan hakları ve kadın çocuk hakları gibi toplumsal değerler üzerine çalışacağız" dedi. Bülbül, tüm paydaşlarla iş birliği yaparak çok seslilik ilkesini öne çıkaracaklarını belirtti.

Yeni Yönetim Kurulu seçildi

Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu’na Ceren İstanbul, Gizem Atsız, Leventcan Yılmaz, Dilşah Karayel ve Efsane Kardelen Kılıç seçildi. Bu isimler, yeni dönemde Bornova’nın gençlik projelerine öncülük edecek.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nden katılım

Genel kurula katılan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Danışma Kurulu Üyesi İlyas Aydınalp, kent konseylerinin yerel yönetimlerdeki işlevine dair bir sunum yaptı. Aydınalp, bu yapının halkla yerel yönetimler arasındaki etkileşimi artırdığını vurguladı.