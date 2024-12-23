İzmir'de 24 Aralık Salı günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYRAKLI / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
Kesinti ID : 3261445
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu ( 249/2. Sk. 249/3. Sk. 275/4. Sk. 249/5. Sk. )
BEYDAĞ / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3261497
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe ( AYDIN ÇATAL )
Atatürk
BUCA / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3261611
BUCA / İZMİR
Karacaağaç ( Meşelik Yolu Sk. 4011. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3261566
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( Küme Evler 7001 7002 7010 7007 7035 7015 7003 7012 7004 7016 1002. Sk. 1003. Sk. 1003/1. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1024. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1028. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1035/1. Sk. 1039. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1043. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1047. Sk. 1048. Sk. 1049. Sk. 1050. Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1053. Sk. 1054. Sk. 1055. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. 1058. Sk. 1060. Sk. 1061. Sk. 1062. Sk. 1063. Sk. 1065. Sk. 2015/1. Sk. 7000. Sk. 7008. Sk. 7014. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7011 7010/1 7006 Akarca Mevkii )
16 Eylül ( 3038 3001 3002. Sk. 3006. Sk. 3007. Sk. 3008. Sk. 3009. Sk. 3010 3011 3012. Sk. 3013. Sk. 3014. Sk. 3015/1. Sk. 3016. Sk. 3017. Sk. 3019. Sk. 3020. Sk. 3021. Sk. 3022. Sk. 3023. Sk. 3024. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3027. Sk. 3028. Sk. 3029. Sk. 3030. Sk. 3031. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3038. Sk. 3039. Sk. 3040. Sk. 3059. Sk. 3060. Sk. 3061. Sk. 3063. Sk. 3065. Sk. 3066. Sk. 3068. Sk. 3070. Sk. 3070/1. Sk. 3272. Sk. 3301. Sk. )
Altınyunus ( 3415. Sk. 3215. Sk. 3400. Sk. 3401. Sk. 3402. Sk. 3411. Sk. 3412. Sk. 3418. Sk. 3419. Sk. 3420. Sk. 3421. Sk. 3423. Sk. 3424. Sk. 3427. Sk. 3428. Sk. 3430. Sk. 3431. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3437. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3444. Sk. 3445. Sk. 3446. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3452. Sk. 3453. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. 3458. Sk. 3461. Sk. 3462. Sk. 3463. Sk. 3464. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3467. Sk. 3468. Sk. 3469. Sk. 3470. Sk. 3471. Sk. 5000 Ege Çeşme Sitesi Salman Apart Yazlık Villaları )
Boyalık ( 3145 3182. Sk. 3184. Sk. 3187. Sk. 3189. Sk. 3194. Sk. 3195. Sk. 3196. Sk. 3197. Sk. 3198. Sk. 3198/1. Sk. 3199. Sk. 3200. Sk. 3202. Sk. 3203. Sk. 3204. Sk. 3205. Sk. 3207. Sk. 3208. Sk. 3209. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3213. Sk. 3216 Sk. 3216. Sk. 3217. Sk. 3221. Sk. 3222. Sk. 3223. Sk. 3224. Sk. 3225. Sk. 3227. Sk. 3227/1. Sk. 3228. Sk. 3229. Sk. 3230. Sk. 3231. Sk. 3232. Sk. 3233. Sk. 3235. Sk. 3237. Sk. 3237/1. Sk. 3238. Sk. 3239. Sk. 3240. Sk. 3242. Sk. 3243. Sk. 3244. Sk. 3245. Sk. 3246. Sk. 3247. Sk. 3248. Sk. 3249. Sk. 3250. Sk. 3252. Sk. 3253. Sk. 3254. Sk. 3255. Sk. 3256. Sk. 3258. Sk. 3259. Sk. 3260. Sk. 3261. Sk. 3262. Sk. Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi İzmir-Çeşme Yolu )
Çakabey ( yol 2305/1 2200. Sk. 2208 2308 )
Dalyan ( 4234 4005/1 4040 4040/1 4034 4000. Sk. 4001. Sk. 4004. Sk. 4007. Sk. 4016. Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4025. Sk. 4026. Sk. 4027. Sk. 4028. Sk. 4029. Sk. 4032. Sk. 4032/1. Sk. 4033. Sk. 4037. Sk. 4041. Sk. 4043. Sk. 4045. Sk. 4057. Sk. 4066. Sk. 4066/1. Sk. 4071. Sk. 4077. Sk. 4094. Sk. 4095. Sk. 4096. Sk. 4110. Sk. 4114. Sk. 4123. Sk. 4128. Sk. 4129. Sk. 4130. Sk. 4131. Sk. 4132. Sk. 4133. Sk. 4134. Sk. 4135. Sk. 4136. Sk. 4137. Sk. 4141. Sk. 4142. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4146. Sk. 4147. Sk. 4148. Sk. 4149. Sk. 4150. Sk. 4151. Sk. 4152. Sk. 4153. Sk. 4154. Sk. 4157. Sk. 4158. Sk. 4159. Sk. 4162. Sk. 4163. Sk. 4163/1. Sk. 4164. Sk. 4165. Sk. 4166. Sk. 4168. Sk. 4169. Sk. 4170. Sk. 4171. Sk. 4172. Sk. 4173. Sk. 4174. Sk. 4175. Sk. 4185. Sk. 4186. Sk. 4187. Sk. 4189. Sk. 4190. Sk. 4191. Sk. 4218 4219. Sk. 4221. Sk. 4222. Sk. 4223. Sk. 4224. Sk. 4225. Sk. 4226. Sk. 4227. Sk. 4230. Sk. 4231. Sk. 4232. Sk. 4233. Sk. 4234. Sk. 4234/1. Sk. 4235. Sk. 4236. Sk. 4237. Sk. 4238 4239. Sk. 4240. Sk. 4243. Sk. 4244. Sk. 4245. Sk. 4246. Sk. 4247. Sk. 4248. Sk. 4249. Sk. 4250. Sk. 4251. Sk. 4252. Sk. 4253. Sk. 4254. Sk. 4256. Sk. 4227/1 4242 )
Fahrettinpaşa ( 2200/1. Sk. 2201. Sk. 2202. Sk. 2203. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2210. Sk. 2211. Sk. 2212. Sk. 2213. Sk. 2214. Sk. 2215. Sk. 2216. Sk. 2217. Sk. 2218. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2222. Sk. 2222/1. Sk. 2224. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2227. Sk. 2228. Sk. 2234. Sk. 2300. Sk. 2301. Sk. 2303. Sk. 2304. Sk. 2305. Sk. 2306. Sk. 2307. Sk. 2310. Sk. 2312. Sk. Site İci Yol 2213/1 İc Yol )
Ilıca ( 5057. Sk. 5058. Sk. 5059. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5062. Sk. 5063. Sk. 5064. Sk. 5066. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5099. Sk. 5100. Sk. 5101. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5151. Sk. 5253. Sk. Marina 5092 )
İsmet İnönü ( 2122/1 2001 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2009 2011. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2020. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2024. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2028. Sk. 2030. Sk. 2031. Sk. 2032 2033. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2037. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. 2040. Sk. 2042. Sk. 2043. Sk. 2044. Sk. 2046. Sk. 2048. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2055. Sk. 2055/1 2056. Sk. 2057. Sk. 2058. Sk. 2059. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2062. Sk. 2064. Sk. 2066. Sk. 2069. Sk. 2073. Sk. 2077. Sk. 2078. Sk. 2078/1. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2082. Sk. 2083. Sk. 2084. Sk. 2092. Sk. 2095. Sk. 2096. Sk. 2097. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2113. Sk. 2114. Sk. 2115. Sk. 2118. Sk. 2118/1. Sk. 2119. Sk. 2120. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2124. Sk. 2125. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2132. Sk. 2133. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2167. Sk. 2170. Sk. 2170/1. Sk. )
Sakarya ( 3092. Sk. 4002. Sk. 3072. Sk. 3073. Sk. 3074. Sk. 3075. Sk. 3076. Sk. 3076/1. Sk. 3077. Sk. 3078. Sk. 3079. Sk. 3080. Sk. 3082. Sk. 3083. Sk. 3084. Sk. 3085. Sk. 3086. Sk. 3087. Sk. 3088. Sk. 3089. Sk. 3090. Sk. 3091. Sk. 3093. Sk. 3094 Sk. 3094. Sk. 3095. Sk. 3097. Sk. 3098. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 3108. Sk. 3111. Sk. 3118. Sk. 3119. Sk. 3120. Sk. 3121. Sk. 3123. Sk. 3124. Sk. 3124/1. Sk. 3125. Sk. 3126. Sk. 3127. Sk. 3133. Sk. 3133/1. Sk. 3135. Sk. 3137. Sk. 3138. Sk. 3139. Sk. 3140. Sk. 3142. Sk. 3143. Sk. 3146. Sk. 3152. Sk. 3154. Sk. 3156. Sk. 3166 3167. Sk. 3168. Sk. 3169. Sk. 3170. Sk. 3170/1. Sk. 3171. Sk. 3174. Sk. 3175. Sk. 3176. Sk. Sole Mare Restoran 3180 )
Üniversite ( 4419 4228. Sk. 4241. Sk. 4258. Sk. 4259. Sk. 4260. Sk. 4261. Sk. 4261/1. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4368. Sk. 4370. Sk. 4370/1. Sk. 4372. Sk. 4373. Sk. 4374. Sk. 4376. Sk. 4377. Sk. 4377/1. Sk. 4378. Sk. 4380. Sk. 4381. Sk. 4382. Sk. 4383. Sk. 4385. Sk. 4386. Sk. 4388. Sk. 4392. Sk. 4396. Sk. 4415. Sk. 4419. Sk. 4420. Sk. 4420/1. Sk. 4421. Sk. 4372/1 )
Ovacık ( 7032 7150 SK. 7103 7160 7060/1 7036/1 7056 7167 7102 7094 7107 7034/1 7140/1 7105 7068/1 7027. Sk. 7036. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. 7040. Sk. 7040/1. Sk. 7042. Sk. 7043. Sk. 7044. Sk. 7045. Sk. 7046. Sk. 7047. Sk. 7049. Sk. 7051. Sk. 7053. Sk. 7059. Sk. 7060. Sk. 7061. Sk. 7063. Sk. 7064. Sk. 7065. Sk. 7070. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. 7073. Sk. 7074. Sk. 7075. Sk. 7076. Sk. 7078. Sk. 7079. Sk. 7080. Sk. 7081. Sk. 7083. Sk. 7083/1. Sk. 7084. Sk. 7088. Sk. 7089. Sk. 7090. Sk. 7091. Sk. 7095. Sk. 7096. Sk. 7099. Sk. 7100. Sk. 7109. Sk. 7110. Sk. 7111. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7114. Sk. 7115. Sk. 7116. Sk. 7117. Sk. 7119. Sk. 7122. Sk. 7123. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. 7132. Sk. 7133. Sk. 7134. Sk. 7135. Sk. 7136. Sk. 7140. Sk. 7141. Sk. 7143. Sk. 7144. Sk. 7145. Sk. 7146. Sk. 7148. Sk. 7150. Sk. 7151/1. Sk. 7152. Sk. 7154. Sk. 7158. Sk. 7161. Sk. 7163. Sk. 7164. Sk. 7165. Sk. 7120 Köy Yolu 7151/1 7104 )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 14:00
Kesinti ID : 3261569
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 1055. Sk. 1058. Sk. 1060. Sk. 1061. Sk. 1062. Sk. 1063. Sk. 1065. Sk. 2015/1. Sk. 2032 2122. Sk. 7000. Sk. 7008. Sk. 7014. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7011 7010/1 7006 Akarca Mevkii 2009 7001 Küme Evler 7002 7010 7007 7035 7015 7003 7012 7004 7016 1002. Sk. 1003. Sk. 1003/1. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1024. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1028. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1035/1. Sk. 1039. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1043. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1047. Sk. 1048. Sk. 1049. Sk. 1050. Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1053. Sk. 1054. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. )
Sakarya ( 3092. Sk. 4002. Sk. 3011 3072. Sk. 3073. Sk. 3074. Sk. 3075. Sk. 3076. Sk. 3076/1. Sk. 3077. Sk. 3078. Sk. 3079. Sk. 3080. Sk. 3082. Sk. 3083. Sk. 3084. Sk. 3085. Sk. 3086. Sk. 3087. Sk. 3088. Sk. 3089. Sk. 3090. Sk. 3091. Sk. 3093. Sk. 3094 Sk. 3094. Sk. 3095. Sk. 3097. Sk. 3098. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 3108. Sk. 3111. Sk. 3118. Sk. 3119. Sk. 3120. Sk. 3121. Sk. 3123. Sk. 3124. Sk. 3124/1. Sk. 3125. Sk. 3126. Sk. 3127. Sk. 3133. Sk. 3133/1. Sk. 3135. Sk. 3137. Sk. 3138. Sk. 3139. Sk. 3140. Sk. 3142. Sk. 3143. Sk. 3145 3146. Sk. 3152. Sk. 3154. Sk. 3156. Sk. 3166 3167. Sk. 3168. Sk. 3169. Sk. 3170. Sk. 3170/1. Sk. 3171. Sk. 3174. Sk. 3175. Sk. 3176. Sk. 3187. Sk. 4001. Sk. Sole Mare Restoran İzmir-Çeşme Yolu 3180 )
Üniversite ( 4419 4228. Sk. 4241. Sk. 4242 4258. Sk. 4259. Sk. 4260. Sk. 4261. Sk. 4261/1. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4368. Sk. 4370. Sk. 4370/1. Sk. 4372. Sk. 4373. Sk. 4374. Sk. 4376. Sk. 4377. Sk. 4377/1. Sk. 4378. Sk. 4380. Sk. 4381. Sk. 4382. Sk. 4383. Sk. 4385. Sk. 4386. Sk. 4388. Sk. 4392. Sk. 4396. Sk. 4415. Sk. 4419. Sk. 4420. Sk. 4420/1. Sk. 4421. Sk. 4372/1 4238 )
Ovacık ( 7032 7150 SK. 7103 7160 7060/1 7036/1 7056 7167 7102 7094 7107 7034/1 7140/1 7105 7068/1 7027. Sk. 7036. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. 7040. Sk. 7040/1. Sk. 7042. Sk. 7043. Sk. 7044. Sk. 7045. Sk. 7046. Sk. 7047. Sk. 7049. Sk. 7051. Sk. 7053. Sk. 7059. Sk. 7060. Sk. 7061. Sk. 7063. Sk. 7064. Sk. 7065. Sk. 7070. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. 7073. Sk. 7074. Sk. 7075. Sk. 7076. Sk. 7078. Sk. 7079. Sk. 7080. Sk. 7081. Sk. 7083. Sk. 7083/1. Sk. 7084. Sk. 7088. Sk. 7089. Sk. 7090. Sk. 7091. Sk. 7095. Sk. 7096. Sk. 7099. Sk. 7100. Sk. 7109. Sk. 7110. Sk. 7111. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7114. Sk. 7115. Sk. 7116. Sk. 7117. Sk. 7119. Sk. 7122. Sk. 7123. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. 7132. Sk. 7133. Sk. 7134. Sk. 7135. Sk. 7136. Sk. 7140. Sk. 7141. Sk. 7143. Sk. 7144. Sk. 7145. Sk. 7146. Sk. 7148. Sk. 7150. Sk. 7151/1. Sk. 7152. Sk. 7154. Sk. 7158. Sk. 7161. Sk. 7163. Sk. 7164. Sk. 7165. Sk. 7120 Köy Yolu 7151/1 7104 )
16 Eylül ( 3038 3001 3002. Sk. 3006. Sk. 3007. Sk. 3008. Sk. 3009. Sk. 3010 3012. Sk. 3013. Sk. 3014. Sk. 3015/1. Sk. 3016. Sk. 3017. Sk. 3019. Sk. 3020. Sk. 3021. Sk. 3022. Sk. 3023. Sk. 3024. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3027. Sk. 3028. Sk. 3029. Sk. 3030. Sk. 3031. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3038. Sk. 3039. Sk. 3040. Sk. 3059. Sk. 3060. Sk. 3061. Sk. 3063. Sk. 3065. Sk. 3066. Sk. 3068. Sk. 3070. Sk. 3070/1. Sk. 3272. Sk. 3301. Sk. )
Altınyunus ( 3415. Sk. 3215. Sk. 3400. Sk. 3401. Sk. 3402. Sk. 3411. Sk. 3412. Sk. 3418. Sk. 3419. Sk. 3420. Sk. 3421. Sk. 3423. Sk. 3424. Sk. 3427. Sk. 3428. Sk. 3430. Sk. 3431. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3437. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3444. Sk. 3445. Sk. 3446. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3452. Sk. 3453. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. 3458. Sk. 3461. Sk. 3462. Sk. 3463. Sk. 3464. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3467. Sk. 3468. Sk. 3469. Sk. 3470. Sk. 3471. Sk. 5000 Ege Çeşme Sitesi Salman Apart Yazlık Villaları )
Boyalık ( 3182. Sk. 3184. Sk. 3189. Sk. 3194. Sk. 3195. Sk. 3196. Sk. 3197. Sk. 3198. Sk. 3198/1. Sk. 3199. Sk. 3200. Sk. 3202. Sk. 3203. Sk. 3204. Sk. 3205. Sk. 3207. Sk. 3208. Sk. 3209. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3213. Sk. 3216 Sk. 3216. Sk. 3217. Sk. 3221. Sk. 3222. Sk. 3223. Sk. 3224. Sk. 3225. Sk. 3227. Sk. 3227/1. Sk. 3228. Sk. 3229. Sk. 3230. Sk. 3231. Sk. 3232. Sk. 3233. Sk. 3235. Sk. 3237. Sk. 3237/1. Sk. 3238. Sk. 3239. Sk. 3240. Sk. 3242. Sk. 3243. Sk. 3244. Sk. 3245. Sk. 3246. Sk. 3247. Sk. 3248. Sk. 3249. Sk. 3250. Sk. 3252. Sk. 3253. Sk. 3254. Sk. 3255. Sk. 3256. Sk. 3258. Sk. 3259. Sk. 3260. Sk. 3261. Sk. 3262. Sk. Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi )
Çakabey ( yol 2305/1 2200. Sk. 2208 2308 )
Dalyan ( 4234 4005/1 4040 4040/1 4034 4000. Sk. 4004. Sk. 4007. Sk. 4016. Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4025. Sk. 4026. Sk. 4027. Sk. 4028. Sk. 4029. Sk. 4032. Sk. 4032/1. Sk. 4033. Sk. 4037. Sk. 4041. Sk. 4043. Sk. 4045. Sk. 4057. Sk. 4066. Sk. 4066/1. Sk. 4071. Sk. 4077. Sk. 4094. Sk. 4095. Sk. 4096. Sk. 4110. Sk. 4114. Sk. 4123. Sk. 4128. Sk. 4129. Sk. 4130. Sk. 4131. Sk. 4132. Sk. 4133. Sk. 4134. Sk. 4135. Sk. 4136. Sk. 4137. Sk. 4141. Sk. 4142. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4146. Sk. 4147. Sk. 4148. Sk. 4149. Sk. 4150. Sk. 4151. Sk. 4152. Sk. 4153. Sk. 4154. Sk. 4157. Sk. 4158. Sk. 4159. Sk. 4162. Sk. 4163. Sk. 4163/1. Sk. 4164. Sk. 4165. Sk. 4166. Sk. 4168. Sk. 4169. Sk. 4170. Sk. 4171. Sk. 4172. Sk. 4173. Sk. 4174. Sk. 4175. Sk. 4185. Sk. 4186. Sk. 4187. Sk. 4189. Sk. 4190. Sk. 4191. Sk. 4218 4219. Sk. 4221. Sk. 4222. Sk. 4223. Sk. 4224. Sk. 4225. Sk. 4226. Sk. 4227. Sk. 4230. Sk. 4231. Sk. 4232. Sk. 4233. Sk. 4234. Sk. 4234/1. Sk. 4235. Sk. 4236. Sk. 4237. Sk. 4239. Sk. 4240. Sk. 4243. Sk. 4244. Sk. 4245. Sk. 4246. Sk. 4247. Sk. 4248. Sk. 4249. Sk. 4250. Sk. 4251. Sk. 4252. Sk. 4253. Sk. 4254. Sk. 4256. Sk. 4227/1 )
Fahrettinpaşa ( 2200/1. Sk. 2201. Sk. 2202. Sk. 2203. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2210. Sk. 2211. Sk. 2212. Sk. 2213. Sk. 2214. Sk. 2215. Sk. 2216. Sk. 2217. Sk. 2218. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2222. Sk. 2222/1. Sk. 2224. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2227. Sk. 2228. Sk. 2234. Sk. 2300. Sk. 2301. Sk. 2303. Sk. 2304. Sk. 2305. Sk. 2306. Sk. 2307. Sk. 2310. Sk. 2312. Sk. Site İci Yol 2213/1 İc Yol )
Ilıca ( 5057. Sk. 5058. Sk. 5059. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5062. Sk. 5063. Sk. 5064. Sk. 5066. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5099. Sk. 5100. Sk. 5101. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5151. Sk. 5253. Sk. Marina 5092 )
İsmet İnönü ( 2122/1 2001 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2011. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2020. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2024. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2028. Sk. 2030. Sk. 2031. Sk. 2033. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2037. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. 2040. Sk. 2042. Sk. 2043. Sk. 2044. Sk. 2046. Sk. 2048. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2055. Sk. 2055/1 2056. Sk. 2057. Sk. 2058. Sk. 2059. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2062. Sk. 2064. Sk. 2066. Sk. 2069. Sk. 2073. Sk. 2077. Sk. 2078. Sk. 2078/1. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2082. Sk. 2083. Sk. 2084. Sk. 2092. Sk. 2095. Sk. 2096. Sk. 2097. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2113. Sk. 2114. Sk. 2115. Sk. 2118. Sk. 2118/1. Sk. 2119. Sk. 2120. Sk. 2123. Sk. 2124. Sk. 2125. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2132. Sk. 2133. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2167. Sk. 2170. Sk. 2170/1. Sk. )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3261584
ÇEŞME / İZMİR
Ildır ( 30208 )
GAZİEMİR / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 2:15
Kesinti ID : 3260959
GAZİEMİR / İZMİR
Gazikent ( 80/2. Sk. 674. Sk. )
Sevgi ( Akçay Cd. Abdülhamit Yavuz Cd. 80/9. Sk. 80/10. Sk. 80. Sk. 673. Sk. 672. Sk. 671. Sk. 670. Sk. 669. Sk. 668. Sk. 667. Sk. 666. Sk. )
Fatih ( 1185/1. Sk. 1185. Sk. 1142. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261525
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( 3953. Sk. 3940. Sk. 3933. Sk. 3932. Sk. 3930. Sk. 3915. Sk. 3960/1. Sk. 3955. Sk. 3954. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261536
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca ( OVACIK 5005 5009 5023 Eğlenhoca EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu Karaburun Yolu )
Kösedere ( KARAAĞAÇ Ağalarseki Kösedere Köyü Kösedere Köyü İç Yolu kösedere küme evleri KÖSEDERE karaağaç AĞALARSEKİ )
İnecik ( KAYNARPINAR İnecik İnecik Köyü İnecik Köyü İç Yolu İNECİK )
KİRAZ / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3261514
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( Akalan AYDERESİ Ovacık Eşşekderesi )
KONAK / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3261513
KONAK / İZMİR
Umurbey ( Park İçi Yolu Atatürk Cd. )
Alsancak ( 1473. Sk. 1472. Sk. 1471. Sk. 1470. Sk. 1469. Sk. 1468. Sk. 1464. Sk. 1460. Sk. 1458. Sk. )
MENDERES / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261457
MENDERES / İZMİR
Çatalca ( 7419 7420 7422 sokak Çatalca Köyü Yolu Çatalca Cd. 7429. Sk. 7427 Sk. 7406. Sk. 7410 7410 sokak 7405 7406 ÇATALCA CAD. 7429 7407 sokak Çatalca cd. 7424/1 7428 7425 SOKAK 7425 sokak 7419 sokak )
Dereköy ( 7801/1 807/1 sokak 807 sokak 820/2 Pirentepe pirentepe küme evleri sokak pirentepe küme evleri Pirentepe Küme Evleri 822 822 sokak pirentepe kümeevleri sokak 820/2 sokak 854 854 sok. 854 sok 854 Sk. 821. Sk. 820. Sk. 805. Sk. 803/2. Sk. 807/2 852 sokak 852 854 SOKAK )
Barbaros ( 428 434 )
Kuyucak ( Menderes-Orhanlı Sokak 7753 7751. Sk. 7750 sokak MENDERES-ORHANLI YOLU )
Küner ( 820/2 sok. 802/2 )
Akçaköy ( Yol Yeniköy Yolu Cd. Koy Yolu 853 Sk. ÇATALCA CADDESİ 7214 851 ÇATALCA 7215 851 SOKAK 851 sokak )
Yeniköy ( 7963 sok 7961 7950/1 7964 7967/1 7963 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7950 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7976. Sk. 7976 Sk. 7982 7980 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7957 7953 7958 7961 sokak 7951 7957 sokak 7980/2 7954 7956 7951 sokak 7958 sokak 7980 sokak )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3261469
MENDERES / İZMİR
Çakaltepe ( 7333 7320 sokak 7330 sokak 7302 sokak 7303 7317 sokak 7308 7306 7312 7310 7314 GÖLOVA 7300/4 7300/8 7318 sokak 7335 7336 7314 sokak 7318 7310 SOKAK 7300/10. Sk. 7300/2. Sk. 7300/9. Sk. 7302. Sk. 7313. Sk. Palamutarası Yolu Palamutarası ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ 7311 sok 7300 7300/1 çakaltepe küme evleri çakaltepe kümeevleri sokak 7301 sok. 7300/5 sokak 7332 sokak 7300/12 7331 7317/1 7325 sokak 7327 )
Ahmetbeyli ( 4059. Sk. 4058. Sk. 4056. Sk. 4055. Sk. 4054. Sk. 4052. Sk. 4051. Sk. 4050. Sk. 4049. Sk. 4048/1. Sk. 4048. Sk. 4047. Sk. 4046. Sk. 4045. Sk. 4044. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. 4041. Sk. 4040. Sk. 4039. Sk. 4037. Sk. 4036/1. Sk. 4036. Sk. 4035. Sk. 4034. Sk. 4032. Sk. 4031. Sk. 4030. Sk. 4028. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4024. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. 4008. Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. 4003. Sk. 4001. Sk. 4048 sk 4030 SK 4030 4029 Claros bulvarı 4060. Sk. 4062. Sk. 4065. Sk. 4067. Sk. 4069. Sk. 4071. Sk. 4073. Sk. 4077. Sk. 4078. Sk. 4081. Sk. 4083. Sk. Ahmetbeyli Sahil Yolu Cd. Işıklı Klaros Cd. Maydonoz Sevgi Yolu Sk. Nation Cd. Sahil Yolu Cd. ÖZDERE İZMİR 4023 )
Çile ( mersinalanı sok. 7455 sokak OVA 7457 7459 7451/1 sokak 7455 sok 7458 Sahil Cd. 7454 7456 Fatih Sk. Dedealtı Sk. CENNET Bırandamı Birandami Sk gazi mustafa paşa 7451. Sk. bırandamı MERSİN )
Gölova ( 7611 7607 4108. Sk. tarımsal için 7609 7606 7608 7605 7604 sokak )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3261611
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk ( 7089 Eski Aydın )
MENEMEN / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261676
MENEMEN / İZMİR
Yıldırım ( İzmir Çanakkale Asfaltı 35. Sk. 35/9 Sokak 35/9 SK. 35/9 Sk. 29/1 Sk. 29/1 35/9 )
Musabey ( Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu 311. Sk. 310. Sk. 309. Sk. 308. Sk. 307. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 304. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 301. Sk. 300. Sk. )
Kesik ( 3007. Sk. 3011. Sk. 3014. Sk. 3016. Sk. 3018. Sk. 3019. Sk. 3020. Sk. 3021 3022. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3042. Sk. 3045. Sk. 3046. Sk. Maltepe Yolu Sk. Seyrek Yolu Sk. Ümit 3038 Ümit Cd. 2001. Cd. 3003. Sk. )
Buruncuk ( 411. Sk. Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 410. Sk. )
Camiikebir
ÖDEMİŞ / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254431
ÖDEMİŞ / İZMİR
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Demirdere ( Köy İçi Yolu Demirdere Köyü İç Yolu )
Çayır ( Çayırköy Ataman )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3261431
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd Ödemiş Salihli Yolu )
Tekke
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261432
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yılanlı
Hacıhasan ( HACI HASAN ÇOBAN ÇEŞMESİ birgi deresi küme evleri )
Kemer ( KEMER PARNALI )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3261450
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum ( Horzum Köyü İç Yolu GENCER YAYLASI )
Çamyayla ( ÇAMYAYLA YEŞİLDERE KÜME EVLERİ Soğukpınar küme evleri )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261499
ÖDEMİŞ / İZMİR
Demircili ( demircili küme evler Demircili Köyü İç Yolu )
Üç Eylül
Karadoğan ( İzmir Ödemiş Yolu )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3261502
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:30
Kesinti ID : 3261564
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261719
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261507
SEFERİHİSAR / İZMİR
Turabiye
Cumhuriyet
Atatürk ( KARAKOÇ Karakoç )
Kavakdere ( ÜRKMEZ ORHANLI YOLU Seferhisar Yolu Orhanlı Kavakdere Köyü Kavakdere Cd. Kavakdere kavakdere yolu KAVAKDERE YOLU KÜME EVLERİ )
Beyler ( KAVAKDERE )
Tepecik ( AKÇAKAYA KÜME EVLER Zafer Sk. )
Orhanlı
TİRE / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254431
TİRE / İZMİR
Çobanköy ( SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER çobanköy merkez )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261003
TİRE / İZMİR
Kürdüllü ( Kürdüllü Köyü İç Yolu EKİNLİK )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3261508
TİRE / İZMİR
Gökçen ( Ayaz Dilek Çıkmazı Gökçen Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu Umut Çıkmazı Şehit Seyhan Kafalı )
TORBALI / İZMİR
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261605
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2552/1 Sk. 2548 2560 2552. Sk. 2554. Sk. 2564. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2546. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2544. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2525. Sk. 2521. Sk. 2542. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2537. Sk. 2535. Sk. 2533. Sk. )
Planlandı
24Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3261611
TORBALI / İZMİR
Yeşilköy ( FATİH SULTAN MEHMET Menderes Cd. İZMİR AYDIN 6424. Sk. 6423/5 Sk. 6424/1 Sk. 6425. Sk. 6426. Sk. 6427. Sk. 6427/1. Sk. 6427/2. Sk. 6423 6421. Sk. 6421/1. Sk. izmir aydın cad. 6422. Sk. 6423 Sk. 6423. Sk. 6423/4 Sk. 6423/2 Sk. 6423/1 Sk. 6427/3. Sk. )
Demirci ( 6253. Sk. 18. Sk. 19 Sk. 6420. Sk. )