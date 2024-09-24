24 Eylül Salı günü İzmir’de hava sıcaklığı sabah saatlerinden itibaren yükselmeye başlayacak. Sabah 06.00 ile 09.00 arasında sıcaklık 21 derece olarak ölçülecek ve bu sıcaklık gün boyunca artış gösterecek. Öğle saatlerinde (12.00 - 15.00) sıcaklık 28 dereceye ulaşacak, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak.

Günün en yüksek sıcaklığı öğle saatlerinde görülse de, öğleden sonra sıcaklıklar 26 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde (18.00 - 21.00) ise sıcaklık 23 dereceye inecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık tekrar 21 dereceye kadar düşecek.

Rüzgarın yönü genellikle kuzeydoğudan esecek ve gün içerisinde rüzgar hızının ortalama 3 km/sa ile 10 km/sa arasında olması bekleniyor. Maksimum rüzgar hızı ise öğle saatlerinde 19-21 km/sa seviyesine kadar çıkabilir. Nem oranı ise gün boyunca değişiklik gösterecek; sabah saatlerinde %78 olan nem oranı, öğle saatlerinde %39'a kadar inecek, akşam saatlerinde ise tekrar %69'a yükselecek.

Genel olarak, İzmir’de güneşli bir hava hakim olacak ve gün boyunca dışarıda rahat vakit geçirilebilecek sıcaklıklar söz konusu olacak.

Ayrıntılı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.