Resmi Gazete'nin 24 Eylül 2024 Salı tarihli ve 32672 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

–– Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2)

–– Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2021/63, K: 2024/78 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/6/2024 Tarihli ve 2021/50842 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32672 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.