İzmir'de 25 Ocak Cumartesi günü 21 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287362
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy ( Karaköy Köyü İç Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
Çaltılıdere
Çoraklar ( Aydoğdu Sk. Gül 2. Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu )
Kalabak
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3287379
ALİAĞA / İZMİR
Güzelhisar ( Oluklu Çeşme Sk. Mescit Sk. Merkez Cd. Kıbrıs Cd. Kültür Sk. Kültür Köprülü 1. Sk. Hamam Sk. BALABANPAŞA GÜZELHİSAR OKUL 17/20 17/31 17/44 17/30 GÜZELHİSAR TEPE GAVURDERE Çayır TABAKHANE Çarşı Sk. Çamaltı Sk. Tepe 1. Sk. Tabakhane Sk. Seyhan Sk. )
Kurtuluş ( GÜZELHİSAR ÇAMLIK 730 740 742 731 726 729 744 745 NENEHATUN 726. Sk. 683. Sk. 736 746 GÜN 743 )
Yeni ( 912/1 921 975 872 799 804 842 805 797. Sk. 801. Sk. 841. Sk. 844. Sk. 849. Sk. 841 852. Sk. 856. Sk. 863. Sk. 875. Sk. Nene Hatun Cd. 850 858 865 861 866 922 803 937 903 879 882 867 864 851 )
Kültür
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3283467
BAYINDIR / İZMİR
Kızılcaova
Çırpı Cami
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Yeşilova
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3287522
BAYRAKLI / İZMİR
Onur ( 7368/1. Sk. 7334. Sk. 7360. Sk. 7363. Sk. 7363/1. Sk. 7364. Sk. 7365. Sk. 7365/1 7366. Sk. 7367. Sk. 7368. Sk. 7368/3. Sk. 7368/2. Sk. Akın Kıvanç Sk. 7369. Sk. )
Körfez ( 7368/5. Sk. )
Postacılar ( 7600. Sk. )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286961
BERGAMA / İZMİR
Yukarıkırıklar ( Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu )
Mahmudiye ( Mahmudiye Mahmudiye Köyü İç Yolu )
Kaleardı ( Kaleardı Yolu Kaleardı Köyü İç Yolu )
Hamzalısüleymaniye ( Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu )
Gökçeyurt ( Gökçeyurt Köyü İç Yolu )
Çitköy
Avunduruk ( Avunduruk Köyü Yolu Avunduruk )
Ahmetbeyler
Üçtepe ( Üçtepe Köyü İç Yolu )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286211
BORNOVA / İZMİR
Atatürk ( 931. Sk. Ziya Gökalp Cd. 859 Barbaros Cd. 869. Sk. 870. Sk. 872. Sk. 873. Sk. 874. Sk. )
İnönü ( Özdar Cd. Hürriyet Cd. 828. Sk. 824. Sk. 823. Sk. 822. Sk. 816. Sk. 803. Sk. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286212
BORNOVA / İZMİR
Atatürk ( 945/3 929. Sk. 921. Sk. Türkay Cd. Barbaros 949. Sk. 947. Sk. 946. Sk. 945/1. Sk. 945. Sk. 944/1. Sk. 944. Sk. 938. Sk. 937. Sk. 941 945/2 )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286218
BORNOVA / İZMİR
Atatürk ( Hürriyet )
İnönü ( 819. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 822. Sk. 823. Sk. 954. Sk. 976. Sk. 977. Sk. 978. Sk. 979. Sk. 980. Sk. 981. Sk. 982. Sk. Hürriyet Cd. Turgut Reis Cd. 816. Sk. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286221
BORNOVA / İZMİR
Atatürk ( Türkay Cd. 928. Sk. 929. Sk. 915 930. Sk. 934. Sk. 935. Sk. 936. Sk. 939. Sk. 947. Sk. Barbaros Cd. Hürriyet Cd. Süleymaniye Cd. )
İnönü ( Turgut Reis Cd. )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3284417
BUCA / İZMİR
Çamlıkule ( Park İçi Yolu 242/36. Sk. 220/78. Sk. 220/46. Sk. 220/43. Sk. 220/21. Sk. 200/17. Sk. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286046
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 536/1. Sk. 543. Sk. 545. Sk. 516. Sk. 518. Sk. 520. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Aydın Hatboyu Cd. 525. Sk. 527. Sk. 531. Sk. )
Akıncılar ( 524. Sk. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287435
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( 2075. Sk. 2077. Sk. 2079. Sk. Hasan Saka Sk. 2073 2071. Sk. )
29 Ekim ( 2000. Sk. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287439
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( 2076. Sk. Hasan Saka Sk. 2079/3 2083 2079. Sk. )
Yıldızlar ( 2205. Sk. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287440
BUCA / İZMİR
Şirinkapı ( 1058/1. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3286120
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3287445
ÇİĞLİ / İZMİR
İnönü ( 9219. Sk. 9220. Sk. 9221. Sk. 9222. Sk. 9223. Sk. 9225. Sk. 9501. Sk. 9501/1. Sk. 9503. Sk. 9503/1. Sk. 9505/3. Sk. 09.Eyl Cd. 9202. Sk. 9202/1. Sk. 9203. Sk. 9216. Sk. )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286132
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet ( İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. Foça Cd. Alanya Cd. 1132. Sk. 1131. Sk. 1130. Sk. 1125. Sk. 1124. Sk. İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU CAD. İç Yol )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 9:30
Kesinti ID : 3286920
GAZİEMİR / İZMİR
Gazikent ( Akçay Cd. 80/2. Sk. 674. Sk. )
Sevgi ( Abdülhamit Yavuz Cd. 80. Sk. 673. Sk. 672. Sk. 671. Sk. 670. Sk. 669. Sk. 668. Sk. 667. Sk. 666. Sk. 80/10. Sk. 80/9. Sk. )
Fatih ( 1185/1. Sk. 1185. Sk. 1142. Sk. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 14:30
Kesinti ID : 3286921
GAZİEMİR / İZMİR
Gazikent ( 80/2. Sk. 674. Sk. )
Sevgi ( Akçay Cd. Abdülhamit Yavuz Cd. 80/9. Sk. 80/10. Sk. 80. Sk. 673. Sk. 672. Sk. 671. Sk. 670. Sk. 669. Sk. 668. Sk. 667. Sk. 666. Sk. )
Fatih ( 1185/1. Sk. 1185. Sk. 1142. Sk. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3286922
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi ( 672. Sk. 671. Sk. 670. Sk. 669. Sk. 668. Sk. 667. Sk. )
Gazikent ( Akçay Cd. 80. Sk. 674. Sk. 673. Sk. )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6:00 - 11:00
Kesinti ID : 3286934
KARABAĞLAR / İZMİR
Gazi ( Eski İzmir Cd. 3894/1. Sk. 3894. Sk. 3893/1. Sk. 3892. Sk. 3891/3. Sk. 3891/2. Sk. 3891/1. Sk. 3891. Sk. 3890/2. Sk. 3890/1. Sk. 3890. Sk. 3886. Sk. 3889. Sk. 3888. Sk. 3887/3. Sk. 3887. Sk. )
Devrim ( 3771. Sk. 3754. Sk. 3753/23. Sk. 3753/20. Sk. 3749/3. Sk. 3749/2. Sk. 3749/1. Sk. Park İçi Yolu Eskiizmir Devrim Parkı İçi Yolu 3771/7. Sk. 3771/2. Sk. 3771/1. Sk. )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3286120
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 613 420 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 NAMIK KEMAL 275 410 İNÖNÜ 355 249 247 262 ATATÜRK 440 360 Şehit Süleyman Aşkın 362 364 İnönü 168 389 507 555 570 571 615 614 622 621 620 616 544 565 564 567 569 563 608 607 606 605 604 603 600 619 623 624 625 553 554 556 596 598 324 199 493 101 309 104 601 611 545 557 597 629 198 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 63 İÇ YOL 193 374 201 47 371 109 531 64 FAKÜLTE MORDOĞAN 400 612 204 610 539 320 12 ÇATALKAYA ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 157 558 537 538 367 176 366 336 382 149 140 536 207 436 185 276 305 isimsiz521 67 125 206 GÖKPINAR 177 143 çatalkaya 81 435 196 359 147 373 197 160 11 18 345 178 443 346 618 156 342 10 380 378 369 386 191 419 595 332 117 217 394 589 590 636 617 592 540 591 491 634 543 638 Sk. 542. Sk. 641 637 633 12/1 594 635 407 381 341 ÇATALKAYA KÜMEEVLER MORDOĞAN KÜME EVLER 110 150 111 Sk. 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 192. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 28. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 44. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 453. Sk. 470. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. 507. Sk. 509 Sk. 510. Sk. 518. Sk. 52. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu Aykent 90 Sitesi İç Yolu DEREBOYU Doğa Tatil Sitesi İç Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Eski Karaburun Yolu Fakülte Fatih Kamukent Sitesi İç Yolu Kazım Karabekir Leman Kavukçu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Sahil Seal Beach Clap Talisca İbrahim Gül İmren Sitesi İç Yolu İntur Sitesi İç Yolu İzmir 224 FATİH 21 139 208 379 128 154 161 356 525 KÖRFEZ 402 MORDOĞAN KÖYÜ 20 BEYLİKBAĞI Çatalkaya Küme Evler 354 383 266 432 520 372 118 257 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 424 427 426 465 466 1 329 331 330 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 251 175 83 136 352 26 22 144 153 163 183 )
İnecik ( Kayapınar Küme Evler KAYNARPINAR KÜME EVLER Karaburun Yolu İnecik İnecik Köyü İnecik Köyü İç Yolu İNECİK KAYNARPINAR )
Kösedere ( YUKARI BOYABAĞ Eğlenhoca AĞALARSEKİ KARAAĞAÇ Ağalarseki Kösedere Köyü Kösedere Köyü İç Yolu kösedere küme evleri KÖSEDERE karaağaç )
Saip ( 3106 3123 3256 3142 3236 GARDENYA ZAKKUM SARDUNYA 3243 3126 3109 3137 3247 3267 3268 3244 3111 3139 3257 3108 3261 3105 3252 3251 İzmir Cd. Nergis Sitesi Sk. HERCAİ 3248. Sk. 3186. Sk. 3181. Sk. 3133. Sk. 3110 3249 3131 SÖĞÜT 1 3273. sk. 3221 3116 3132 3237 3103 3115 3118 3114 3112 3136 3107 3127 3120 3235 3128 3129 3113 3265 3264 3242 FULYA 3197 3226 3225 3228 3196 3192 3195 ESKİ OKUL KIZILCIK 3220 KARDELEN 3263 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3200 3199 3185 3232 3231 3250 3254 )
Eğlenhoca ( 5023 5009 5005 OVACIK EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu )
Tepeboz ( TEPEBOZ YENİLİMAN Yeniliman Tepeboz Yolu Ayışığı Sitesi yok )
İskele ( BODRUM 2302 Dere Sk. Kepez Cd. )
Merkez ( 1292 1171 1298 AŞAĞI ÇEŞME 1170 1189 1290. Sk. Atatürk Cd. Başkomutan Atatürk Cumhuriyet Cd. Emniyet Cd. Eski Pazar Yeri Sk. Gelincik Sk. Karanfil Sk. Lale Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Sümbül Sk. Çiğdem Sk. İSTİKLAL Şehit Hakan Algın Cd. Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. LALE 1100 1185 1164 1181 1156 1175 1178 1282 )
Hasseki
Bozköy ( GAZİ MUSTAFA KEMAL 1121 Çamlık Yıldıztepe Sitesi Taşkın Deniz Sk. Bozköy Yolu Bozköy Köyü İç Yolu KOLCA 1112 1106 1111 1120 1119 AKÇEKİLİSE )
Anbarseki ( ESENDERE ANBARSEKİ SASKO Esendere Yolu Ambarseki Yolu Ambarseki Köyü İç Yolu 3178 KARABURUN )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3287014
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel ( Ankara ÇAMBEL MAH. YOLU ANKARA CADDESİ EVRANGÜRÜ )
Mehmet Akif Ersoy
Örnekköy
Yukarıkızılca Merkez
Akalan
Sütçüler
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3287019
KEMALPAŞA / İZMİR
Yeşilyurt ( Yeşilyurt Yolu Küme Evleri Tokmakalan Yolu Yeşilyurt Köyü Yeşilyurt Köyü İç Yolu Yeşilyurt Yeni Yeşilyurt Yolu Yeşilyurt Yolu Kümeevler )
Zeamet ( Zeamet Yolu Kümeevleri Sarıçalı Sk. )
Sarıçalı ( sarıçalı yolu küme evler sarıçalı yolu kümeevler Sarıçalı Köyü İç Yolu Sarıçalı Yolu )
Gökçeyurt ( Gökçeyurt Köyü İç Yolu TURGUTLU )
Hamzababa ( Hamzababa Hamzababa Köyü İç Yolu )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 18:00
Kesinti ID : 3287659
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül ( Kır Ovası Kümesi )
Çınarköy ( 134/2 Çınarköy Kırovası )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 2:15
Kesinti ID : 3286927
KONAK / İZMİR
Güneşli ( Eski İzmir Cd. 526/3. Sk. 526/2. Sk. Yeşillik Cd. Eskiizmir )
Atilla ( 475. Sk. 474. Sk. 473. Sk. 472. Sk. 471. Sk. 470. Sk. 467. Sk. 466. Sk. 465. Sk. 464. Sk. 463. Sk. 462. Sk. 461. Sk. 460. Sk. 459. Sk. 458. Sk. 368. Sk. 348. Sk. 343. Sk. Eşrefpaşa Cd. 524. Sk. 523. Sk. 518. Sk. 517. Sk. 499. Sk. 512. Sk. 498. Sk. 497. Sk. 496. Sk. 487. Sk. 486. Sk. 483. Sk. 480. Sk. 477. Sk. 476. Sk. )
Altıntaş ( İnönü Cd. 347. Sk. )
Çimentepe ( 600. Sk. 597. Sk. 594/1. Sk. 594. Sk. 593. Sk. 592. Sk. 591. Sk. 590/1. Sk. 590. Sk. 589. Sk. 588. Sk. 574. Sk. 572. Sk. 574/2. Sk. )
Zafertepe ( 587. Sk. 586. Sk. 585. Sk. 584. Sk. 583. Sk. 582. Sk. 581. Sk. 558. Sk. 543. Sk. 542. Sk. 541. Sk. 540. Sk. 530. Sk. 606. Sk. )
Kocatepe ( 574/1. Sk. 573. Sk. 568. Sk. 559/1. Sk. 559. Sk. 557. Sk. )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:30 - 17:30
Kesinti ID : 3287432
MENDERES / İZMİR
Keler
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:30 - 17:30
Kesinti ID : 3287508
MENDERES / İZMİR
Görece Cumhuriyet ( 7204 5009 7204 sokak )
Akçaköy ( 7204 sok )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:30 - 17:30
Kesinti ID : 3287509
MENDERES / İZMİR
Keler ( deliömer sokak deli ömer sokak deliömer deli ömer Menderes Gümüldür Yolu Koy Yol DELİ ÖMER 7913 sokak Deliömerli sokak )
Şaşal ( 7905 S Asal Köyü Yolu Yokk 7902 )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286001
MENEMEN / İZMİR
Göktepe ( Arapdere Mevkii Küme Evler )
Kır ( Karagöl Mevkii kara göl küme evler mevki )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3287292
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287294
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Balabanlı
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287296
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287297
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bebekler ( Bebekler Köyü )
Üzümlü ( KÖY İÇİ Üzümlü Köyü İç Yolu Üzümlü Köyü ÜZÜMLÜ KÜME EVLER )
Tosunlar ( başova Tosunlar Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Ortaköy ( Ortaköy Köyü İç Yolu ortaköyy )
Köseler ( KOCAMEZARLIK Köseler Köyü İç Yolu )
Karadoğan ( karadoğan küme evler Karadoğan Köyü İç Yolu KARADOĞAN KÜME EVLER karadoğan küme evleri )
Dereuzunyer ( Dereuzunyer Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu Bebekler Köyü İç Yolu )
Demircili
Çamyayla ( Çamyayla Köyü İç Yolu Çamyayla Köyü LÜBBEY )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3287298
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd Ödemiş Salihli Yolu )
Tekke
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
Kesinti ID : 3287422
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent ( dutlukuyu küme evleri DUTLUKUYU KÜME EVLERİ KÖLEOĞLU KÜME EVLERİ DUTLUKUYU KÜME EVLER Tire Ödemiş Yolu Dutlukuyu küme evleri KUMTEPE )
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu mescitli küme evleri Mescitli küme evleri )
Konaklı ( KURUKAVAK-ARIKÜSTÜ )
Yolüstü
Umurbey ( YANIKKIR ÇOBANKUYU MEVKİİ )
Bademli
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287341
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler ( Ürkmez Cd. VATAN İSTİKLAL 6212. Sk. Ürkmez Köprüsü Vatan Cd. 6218. Sk. 6214. Sk. 6203. Sk. 6206. Sk. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287348
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler ( Ürkmez Cd. İSTİKLAL 6211 Sk. 6209 Sk. 6207. Sk. 6207 Sk. 6206. Sk. 6205. Sk. 6205 Sk. 6201. Sk. 6211 6208 SK Vatan Cd. Cumhuriyet Cd. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287349
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler ( 6310. Sk. 6259 6259 sk 6084 6116. Sk. 6203. Sk. 6211 Sk. 6218. Sk. 6261 6261. Sk. 6263. Sk. Yürüyüş Yol Vatan Cd. Cumhuriyet Cd. Baraj Sk. Baraj Cd. 6312. Sk. 6308. Sk. 6306. Sk. 6305 6304. Sk. 6267. Sk. 6265. Sk. )
Payamlı
Mersin Alanı ( 6011. Sk. )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3287563
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce ( 4107 Sk. ÇEVREKENT 4101 Sk. 4102 Sk. 4103 Sk. 4104 Sk. 4105 Sk. 4106 4108 Çevrekent Hürriyet Cd. 4127 Sk. 4125 4124 Sk. 4123 4121 4117 4116 4114 4112 Sk. 4112 4110 4109 Sk. çevrekent 4127 sk 4107 4120 4102 CEVREKENT )
Ulamış ( İZMİR 1433 1432. Sk. 1430/2. Sk. 1430/2 1430/1. Sk. 1430/1 1430. Sk. 1430 )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3283467
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik
Işıklar ( TİRE YOLU Rahmanlar küme evleri )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3287357
TİRE / İZMİR
Turan ( 1. Selvili Mescid Sk. YAVUKLUOĞLU Beylerdere 2. Çk. Beylerderesi Cd. KAPLAN Kısıktepe Sk. ŞANİZADE Uzunkuyu Sk. Yavukluoglu Sk. Yavukluoğlu Sk. 2. Selvi Sk. 2. Selvi Mescid Sk. )
Ertuğrul
Dumlupınar ( 2. Yavukluoğlu Sk. 2. Harlak Sk. )
Bahariye
Kaplan ( çukurköy ceritler yolu KAPLAN YOLU Kaplan Köyü İç Yolu )
Ketenci ( 1.DERE 2.DERE )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3287558
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2554. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2564. Sk. 2546. Sk. 2560 2552. Sk. 2544. Sk. 2542. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2537. Sk. 2535. Sk. 2533. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2525. Sk. 2521. Sk. 2552/1 Sk. 2548 )
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3286120
URLA / İZMİR
Balıklıova ( 13053 13018 13004 13021 13020 13024 13026 13004/1 13000 13001 13002. Sk. 13003. Sk. 13004. Sk. 13005. Sk. 13006. Sk. 13007. Sk. 13008 Sk. 13009 Sk. 13009. Sk. 13010 13011 13012. Sk. 13013. Sk. 13014. Sk. 13015. Sk. 13016. Sk. 13018 Sk. 13018. Sk. 13019. Sk. 13021 Sk. 13022 13023. Sk. 13056 Sk. Altyüz Köprüsü BALIKLIOVA Yuva Kent Sitesi İç Yolu 13004/2 13057 )
Gülbahçe ( 12074 12042/3 12053/1 12121 12054 12088/1 12026 12042/2 12124 12111 12031 12019 12047 12006 12094/1 12101 12106 12087/10 12035 12131 12032 12087/11 12112 12087/12 12001 12003. Sk. 12005. Sk. 12006/1. Sk. 12006/2. Sk. 12007 12008. Sk. 12009 12010. Sk. 12010/1. Sk. 12011 12012. Sk. 12013 12014. Sk. 12015 12016. Sk. 12017 12018. Sk. 12018/1. Sk. 12020 12021. Sk. 12021/2. Sk. 12021/3. Sk. 12022. Sk. 12023. Sk. 12023/1. Sk. 12023/2. Sk. 12023/3. Sk. 12024 12025. Sk. 12026. Sk. 12026/1. Sk. 12028. Sk. 12030. Sk. 12033. Sk. 12034. Sk. 12036. Sk. 12037. Sk. 12038. Sk. 12039. Sk. 12040. Sk. 12041. Sk. 12042. Sk. 12043. Sk. 12046. Sk. 12048 12049. Sk. 12050. Sk. 12051. Sk. 12052. Sk. 12053. Sk. 12054. Sk. 12055. Sk. 12056. Sk. 12056/1 Sk. 12057. Sk. 12058 12059. Sk. 12060. Sk. 12061. Sk. 12062. Sk. 12063. Sk. 12064. Sk. 12065. Sk. 12066. Sk. 12066/1. Sk. 12066/2 12068. Sk. 12069 Sk. 12069 12070. Sk. 12071. Sk. 12072. Sk. 12073 12073/1 Sk. 12075. Sk. 12076 12077. Sk. 12078. Sk. 12079. Sk. 12080. Sk. 12080/1. Sk. 12081. Sk. 12082. Sk. 12083 12083/1 12084. Sk. 12085. Sk. 12086. Sk. 12087 12087/4 Sk. 12088. Sk. 12089. Sk. 12090. Sk. 12091 Sk. 12091. Sk. 12092 12094 12095. Sk. 12096. Sk. 12096/1. Sk. 12096/3 Sk. 12097 12098. Sk. 12099. Sk. 12100 12102. Sk. 12103. Sk. 12104. Sk. 12105. Sk. 12107. Sk. 12108. Sk. 12109. Sk. 12110 12110/1 12111. Sk. 12113 Sk. 12114. Sk. 12115. Sk. 12116 12127 Sk. Gül Bahçe Cd. KARAPINAR Site İç Yolu Yeni Karaburun Yolu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 12076/6 12076/4 12076/3 12076/2 12076/5 12075/1 12088/2 12021/1 12048/1 12125 12123 12126 12014 12117 12091 12111/1 12042/1 12067 12100/1 12087/1 12087/3 12076/1 12044 12069/1 )
Barbaros ( 7030 7022 7021 7035/1 7000 7010 7021/1 7042 7005 7020 7015 7018 7037 7024 BARBAROS 7003 7004 7027 7001. Sk. 7007. Sk. 7008. Sk. 7011. Sk. 7013 Sk. 7012 7019. Sk. 7021/1 Sk. 7026 7028 7028/1 Sk. 7029 Sk. 7029. Sk. 7031/1 Sk. 7032 7030/2 7023 7019 7039 7009 )
Birgi ( 7514 )
Kadıovacık ( 9501 VATAN ESKİ ÇINAR LEYLAK 9507/1 9500 HURMA 9507 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. )
Nohutalan ( AŞAĞI NOHUTALAN İzmir Çeşme Yolu 7801 7802 7800 EROĞLU ÖĞRETMEN KAVUN ENGİNAR 7803 )
Zeytinler ( 7610 7612 KÖYALTI 7609 7613 KIZILKAYA )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3287476
URLA / İZMİR
Özbek ( 6111 )
İçmeler ( 1042 1060 1027 1040 1038 1036 1009 1160 1159 1155 1158 1157 1019/1 1057 1041 1090 1000. Sk. 1001 Sk. 1002/1. Sk. 1005 1008. Sk. 1012. Sk. 1014. Sk. 1019 Sk. 1019. Sk. 1022. Sk. 1024. Sk. 1026. Sk. 1029. Sk. 1029/1. Sk. 1029/2. Sk. 1029/3. Sk. 1029/4. Sk. 1029/5 1033. Sk. 1034. Sk. 1035 1037. Sk. 1045 1046. Sk. 1048. Sk. 1048/1. Sk. 1051. Sk. 1055. Sk. 1056/1. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1062. Sk. 1063. Sk. 1064 Sk. 1065. Sk. 1068. Sk. 1069. Sk. 1070. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080 1080. Sk. 1084 Sk. 1085 1086. Sk. 1087 1087/1. Sk. 1087/2. Sk. 1088. Sk. 1092 1098 1107. Sk. 1122. Sk. 1132. Sk. 1134 1136. Sk. 1138. Sk. 1142. Sk. 1144. Sk. 1151. Sk. 1151/1. Sk. 1154. Sk. 1163. Sk. Eski Urla İzmir Yolu Cd. Göçmen Cd. Gül Bahçe Cd. Nuri Özbek Cd. ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI İÇMELER 1180 1189 1130 1122/1 1087/3 1047 1055/1 1061 1025 1181 1153 1007 1001 1032 1044 1106 TEKKE 1045/1 1163/2 )
Torasan ( 508 KEMAL ERTAN 607 571/1 514 586 569 572 598 592 Sakarya Sk. PINARDERE Kemal Ertan Cd. Dostlar Sitesi İç Yol Dostlar Sitesi 606. Sk. 605. Sk. 604. Sk. 603. Sk. 602. Sk. 601. Sk. 601 Sk. 600. Sk. 597. Sk. 595. Sk. 595 591. Sk. 589. Sk. 587. Sk. 585. Sk. 583 Sk. Sk. 582 Sk. 577. Sk. 575. Sk. 571. Sk. 570. Sk. 564. Sk. 563. Sk. 561. Sk. 558. Sk. 555. Sk. 554. Sk. 551 548. Sk. 545. Sk. 544 543. Sk. 542. Sk. 540. Sk. 538. Sk. 536. Sk. 534. Sk. 531. Sk. 529. Sk. 528. Sk. 527 Sk. 526. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 523. Sk. 522. Sk. 521. Sk. 519. Sk. 512. Sk. 510. Sk. 509. Sk. 507. Sk. 506 502 500. Sk. 559 596 599 505 593 566 622 588 516 576 501 624 560 594 )
Altıntaş ( İç Yol )
Planlandı
25Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3287563
URLA / İZMİR
Bademler