Semiramis Pekkan, bir kozmetik markasının reklamında birlikte rol aldığı Nebahat Çehre ile arasında soğuk rüzgarlar estiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Pekkan, "Küs değiliz" diyerek bu söylentileri yalanladı.

Ajda Pekkan’ın teklifi Çehre'ye gitti

Reklam kampanyası için ilk olarak Ajda Pekkan’a teklif yapılmış, ancak rolü Nebahat Çehre’nin aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu durum, Pekkan ve Çehre arasında gerginlik yaşandığına dair söylentileri ortaya çıkarmıştı.

Semiramis Pekkan'dan açıklama geldi: Semiramis Pekkan, yaptığı açıklamada, "Öyle bir şeyden haberim yok. Küs değiliz" diyerek herhangi bir küslüğün söz konusu olmadığını belirtti.

Zorlu bir kaybın ardından anlamlı açıklamalar

Öte yandan Pekkan, 5 yaşındayken lösemi nedeniyle kaybettiği oğlu Emir hakkında duygusal bir açıklama yaptı. Pekkan, "Zaman zaman haksızlıklara uğrayabiliyorum, ama yaşanması gereken bir şey olduğunu sonradan fark ettim" diyerek kaybıyla ilgili duygularını paylaştı.

Yalnızlığı sevdiğini belirten Pekkan, "Fakat benim için en acı yalnızlık kalabalıkların içindekidir" diyerek duygusal bir içsel yolculuğu dile getirdi. Kalabalıklar içinde yalnızlık hissini derinlemesine yaşamış olsa da, güzel anları arkadaşlarıyla paylaşmayı sevdiğini de vurguladı.