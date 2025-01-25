Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İzmir’de 25 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 8°C ile 13°C arasında değişmesi bekleniyor.

Sabah ve öğle saatlerinde yağış var

Sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 13°C olacak. Bu saatlerde yüksek nem oranı (%84) ve orta şiddette rüzgar (8 km/sa) bekleniyor. Öğleden sonra ise (12.00-15.00) yağış etkisini sürdürürken, sıcaklık 12°C’ye kadar düşecek ve nem oranı %91’e çıkacak.

Akşama doğru hava soğuyor

Saat 15.00’ten itibaren yağışlar hafiflerken, akşam saatlerinde (18.00-21.00) sıcaklık 10°C’ye kadar düşecek. Nem oranının %88, rüzgar hızının ise 5 km/sa olması bekleniyor. Gece saatlerinde (21.00-24.00) ise sıcaklık 8°C’ye kadar geriliyor.

Vatandaşlara önemli uyarılar

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağış ve yüksek nem oranı nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin önlem alması ve şemsiye gibi koruyucu ekipmanların bulundurulması öneriliyor.

Rüzgar orta şiddette esiyor

Gün boyu ortalama rüzgar hızı 4-8 km/sa arasında değişirken, maksimum rüzgar hızının 23 km/sa’ya ulaşabileceği belirtildi. Özellikle açık alanlarda rüzgarın etkisi hissedilebilir.