Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu hakkında yaptığı periyodik değerlendirmede herhangi bir değişiklik yapmadı. 16 Ocak’ta tamamlanan değerlendirme sonrasında, Türkiye’nin kredi notunun ülkenin güçlü ekonomisi ve para politikasındaki iyileşme ile desteklendiği ifade edildi.

Ekonomik iyileşme, kredi notu için anahtar olabilir

Moody's açıklamasında, Türkiye’nin büyük ve dirençli ekonomisinin, ılımlı kamu borç yükünün ve makroekonomik politikaların etkinliğinin kredi notunu desteklediği belirtildi. Kuruluş, enflasyonist baskıların azaldığını ve ekonominin yeniden dengelendiğini vurgularken, para politikalarının sıkılaştırılmasının, Türk lirasına olan güveni artırdığını ifade etti. Ayrıca, yabancı sermaye girişlerini teşvik eden ve cari açığı daraltan gelişmelere dikkat çekildi.

Enflasyon beklentisi: Yıl sonunda yüzde 30

Moody's, enflasyonun bu yıl boyunca düşmeye devam edeceğini ve yıl sonunda yaklaşık yüzde 30 seviyelerine gerilemesinin beklendiğini belirtti. Açıklamada, swaplar hariç Merkez Bankası döviz rezervlerinin artık sağlam bir şekilde pozitif olduğu ve dış kırılganlık risklerini azalttığı vurgulandı.

Türkiye'nin kredi notunun yükselme potansiyeli var

Moody’s, Türkiye'nin kredi notunun, makroekonomik istikrarı sağlamak, enflasyonu sürekli olarak düşürmek ve ekonominin dolarsızlaşmasını sağlamak adına uygulanan politikaların etkin bir şekilde devam etmesi durumunda yükseltilebileceğini duyurdu.

Moody’s’in bir sonraki değerlendirmesi Temmuz’da

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu son olarak Temmuz 2024’te iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltmişti. Kredi notu görünümünü ise "pozitif" olarak belirlemişti. Kuruluşun bir sonraki değerlendirmesinin 25 Temmuz 2025'te yapılması bekleniyor.