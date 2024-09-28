Meteoroloji verilerine göre İzmir'de 28 Eylül 2024 Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar 27°C seviyesinde olacak. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 31°C'ye kadar yükselirken, hissedilen sıcaklık 33°C'yi bulacak. Nem oranı gün içerisinde %47 ile %67 arasında değişecek.

Sabah saatlerinde hafif esen rüzgar, öğleden sonra ortalama 12 km/s ve maksimum 20 km/s hızla esecek. Akşam saatlerine doğru ise rüzgarın hızı azalacak, sıcaklık da düşüşe geçecek. Saat 21.00’den sonra hava 23°C'ye inecek, hissedilen sıcaklık ise 23°C olacak.

İzmir 5 günlük hava durumu

Rüzgar yönü genel olarak kuzeybatıdan esmeye devam edecek ve İzmirli vatandaşlara açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak.