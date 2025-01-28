İzmir'de 29 Ocak Çarşamba günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288316
ALİAĞA / İZMİR
Yalı ( Osman Nuri Öztürk Sk. Şükran Kurdakul Cd. 177. Sk. 180. Sk. 183. Sk. 184. Sk. 186. Sk. 187. Sk. 188. Sk. 19 Mayıs Cd. 190. Sk. 191. Sk. 192. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 194/1. Sk. 23 NİSAN Hürriyet Cd. 179 138. Sk. 161. Sk. 173. Sk. 174. Sk. 175. Sk. 176. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288936
ALİAĞA / İZMİR
Fatih ( Mustafa Kemal Atatürk Cd. 406. Sk. )
B. Hayrettin Paşa ( Talat Bilgin Cd. 2207/1. Sk. 2222. Sk. 2227. Sk. Fevzi Çakmak Cd. 2206. Sk. 2207. Sk. 208. Sk. )
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288820
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3288940
BAYRAKLI / İZMİR
Gümüşpala ( 7071. Sk. 7049/1 7072. Sk. 7030. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. 7049. Sk. 7068. Sk. 7069. Sk. 7070. Sk. 7034. Sk. 7035. Sk. 7036. Sk. 7036/1. Sk. 7037. Sk. 7013. Sk. 7014. Sk. 7015. Sk. 7017. Sk. 7019. Sk. ATATÜRK 7028. Sk. )
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3288970
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca ( 5085 5083. Sk. 5082. Sk. 5081. Sk. 5078. Sk. 5077. Sk. 5076/1. Sk. 5151. Sk. 5091. Sk. 5000 5058. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5089. Sk. 5086 )
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3288892
GAZİEMİR / İZMİR
Zafer ( 801. Sk. 807. Sk. 810. Sk. 812. Sk. Evka 7 Yolu Sk. Orman Yolu Şehit Er İlhan İmiş Parkı İçi Yolu 3962/15. Sk. 800. Sk. )
Irmak ( 818. Sk. 819. Sk. )
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3288799
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( 4023. Sk. 4026. Sk. Yeşillik Cd. 4021. Sk. 4022. Sk. )
Karabağlar ( 4013/2. Sk. 4013/1. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4016. Sk. 4016/1. Sk. 4017. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. 5775. Sk. 5789 )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288811
KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar ( Yeşillik Cd. 5789 4009. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4013. Sk. 4013/1. Sk. 4013/2. Sk. 4016. Sk. 4016/1. Sk. 4017. Sk. 5775. Sk. )
Yunus Emre ( 4012. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4026. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288823
KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar ( 4012. Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 5770/19. Sk. 5775. Sk. )
Selvili ( 4015/3. Sk. Dostluk Blv. )
Yunus Emre ( 4021. Sk. 4023. Sk. 4024. Sk. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT 4026. Sk. 4027. Sk. 4030. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288826
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( 4024. Sk. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT Yeşillik Cd. )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288833
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Cebesoy ( 9135/5. Sk. 9135/6. Sk. 9135/8. Sk. Eski İzmir Cd. )
Sevgi ( Eskiizmir )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3288892
KARABAĞLAR / İZMİR
Uzundere ( 3968/6. Sk. 3968/7. Sk. Eski İzmir Cd. İzmir Çevre Yolu 3968/8 3962/15. Sk. 3962/21. Sk. 3962/30. Sk. 3962/7. Sk. 3963. Sk. 3963/1. Sk. 3966/6. Sk. 3966/7. Sk. 3967. Sk. 3967/1. Sk. 3967/2. Sk. 3967/3. Sk. 3968/11. Sk. 3968/12. Sk. 3967/4. Sk. 3967/5. Sk. 3968. Sk. 3963/2. Sk. 3968/1. Sk. 3968/10. Sk. 3959/1. Sk. 3959/28. Sk. 3959/32. Sk. 3959/34. Sk. 3968/14. Sk. 3968/15. Sk. 3968/2. Sk. 3968/3. Sk. 3968/4. Sk. 3968/5. Sk. 3966/5. Sk. 3966/4. Sk. 3966/3. Sk. 3966/2. Sk. 3966/1. Sk. 3966. Sk. 3965/2. Sk. 3965/1. Sk. 3965. Sk. 3964. Sk. )
Yurdoğlu ( 3947. Sk. 3959/15. Sk. )
Tırazlı ( 1002. Sk. RADAR SAĞLIK KUTLU AKTAŞ ÇAMLIK KEKİK MENEKŞE ŞİRİN GÖKGEDİK FIRINCI KAHYA MESTAN 1001 1002 1006 )
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288875
KARABURUN / İZMİR
Saip ( 3244 3248. Sk. 3186. Sk. 3181. Sk. 3237 3235 3236 GARDENYA ZAKKUM SARDUNYA FULYA 3197 3196 3192 3195 ESKİ OKUL KIZILCIK 3199 3185 3232 3231 3243 )
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3288905
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( MOLLALAR CEBECİLER Mollalar TAŞLIYATAK )
Tumbullar
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3288798
KONAK / İZMİR
Atilla ( 466. Sk. 471. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 485. Sk. 489. Sk. 495. Sk. 498. Sk. )
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3288838
MENDERES / İZMİR
Kuyucak ( Yol Kuyucak Köyü İç Yolu Kuyucak Köyü MENDERES-ORHANLI YOLU )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288845
MENDERES / İZMİR
Yeniköy ( 7951 sokak 7963 7963 sok Menderes-Orhanlı Sokak 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7956 7954 7980/2 7957 sokak 7951 7961 sokak 7958 7953 7957 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7980 7982 7976 Sk. 7976. Sk. 7980 Sk. 7982/1. Sk. 7967/1 7964 7961 7980 sokak 7958 sokak )
Kuyucak ( 7753 7751. Sk. 7750 sokak MENDERES-ORHANLI YOLU )
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288813
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Balabanlı
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288816
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288820
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yusufdere ( Yusufdere Küme Evleri )
Sekiköy
Kayaköy
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288825
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
Kerpiçlik ( değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu )
Bülbüller ( Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu )
Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii velier mevkii veliler küme evler veliler küme evleri )
Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288827
ÖDEMİŞ / İZMİR
Sekiköy ( Sekiköy Köyü İç Yolu )
Şirinköy ( şirinköy küme evleri Şirinköy Köyü İç Yolu )
Yeniköy
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3288854
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288856
ÖDEMİŞ / İZMİR
Işık ( Işık Köyü İç Yolu )
Şirinköy
Yeniköy
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3288838
SEFERİHİSAR / İZMİR
Hıdırlık ( 80/3 Sk. 39/4 80/1 İnönü Cd. ÇAY Kurtuluş Cd. 1. Çk. Kurtuluş Cd. Hıdırlık Cd. ATATÜRK Akarsu Sk. 82. Sk. 81/6 Sk. 81/5 Sk. 81/5 81/4. Sk. 81/3. Sk. 81/2. Sk. 81/2 Sk. 81/1. Sk. 81. Sk. 80/7 80/5 80/4 80/2. Sk. 80/1. Sk. 80. Sk. 78/9 78/8 Sk. 78/7 Sk. 78/6 78/5 78/4 78/3. Sk. 78/2. Sk. 78/2 Sk. 78/1 78. Sk. 77. Sk. 76. Sk. 75. Sk. 74. Sk. 73. Sk. 72. Sk. 71. Sk. 70. Sk. 69. Sk. 68. Sk. 67. Sk. 66. Sk. 65. Sk. 65 64. Sk. 61/2. Sk. 61/1. Sk. 61. Sk. 60. Sk. 60 Sk. 59. Sk. 58. Sk. 57. Sk. 56. Sk. 55. Sk. 11 Eylül Cd. 100/2. Sk. 100/1. Sk. 81/9 78/7 81/8 80/6 78 81/2 81/4 )
Turgut ( Çıkmaz Çiçek Sk. Yakıcılar Sk. Tepe Sk. Pınar Sk. Okul Sk. Hürriyet Gazi Sk. Gazi Paşa Ege Sk. Depo Sk. Demokrasi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Cd. Cami Sk. Cami Bozyer Sk. Araplar Sk. Araplar TURGUT eğitim EĞİTİM CAMİ MANADERESİ )
Orhanlı ( 7210 7206 GÖKÇETEPE 7207 KOCAPINAR ÇAMLIK Uzundere Temesealtı Temese Temesaltı Sarnıç Ortamahalle Orhanlı Köyü İç Yolu Orhanlı Köyü ORHANLI Meyil Mevkii Kıryakası Kocapınar Karabalçık Gökçam Engeçdere Değirmen Boğazı BÜYÜKBAHÇE 7217 7216 Sk. 7214 7212 7209 7208 7206 Sk. 7204 Sk. 7203 Sk. 7112 7110 Sk. 7108 Sk. 7107 Sk. 7106 7105 7104 7102 7027 Sk. 7026 7025 Sk. 7024 Sk. 7024 7023 Sk. 7020 Sk. 7019 Sk. 7019 7018 Sk. 7017 Sk. 7016 Sk. 7015 Sk. 7014 Sk. 7013 Sk. 7012 Sk. 7011 Sk. 7010 Sk. 7009 Sk. 7008 Sk. 7007 7006 Sk. 7005 Sk. 7003 Sk. 7002 Sk. 7001 Sk. Koy Yoku Hayıtlı Çukur orhanlı AVAROS kuyucakyolu MEYİL GÖKÇAM UZUNDERE KÜME EVLER ORHANLI KOCAKUYU MEVKİİ avaros tarımsal ÇATILHARIM MEVKİİ ORHANLI temese orhanlı MEYİL MEVKİİ büyükbahçe mevkii ORHANLI GÖKÇETEPE MEVKİİ DEĞİRMEN BOĞAZI KÜME EVLERİ ABACA MEVKİİ SARNIÇ KÜME EVLERİ AVAROS KÜME EVLERİ DAMYANI MEVKİİ TEMESE ALTIKÜME EVLER Avaros küme evleri 7022 Sk. sarnıç DAMYANI MEVKİİ 7204 UZUNDERE MEVKİİ ORHANLI CADDESİ 7202 )
Ulamış ( İZMİR Çeşme Cd. Ufukköy Sabri Soykan Cd. Okul Cd. Hürriyet Cd. Hamam Cd. Eğitim DÜZCE 75. Yıl Cumhuriyet Cd. 1476. Sk. 1475. Sk. 1474/4 1474/3. Sk. 1474/2. Sk. 1474/1. Sk. 1474. Sk. 1474 Sk. 1473/1. Sk. 1473/1 Sk. 1473. Sk. 1472/2. Sk. 1472/1. Sk. 1472. Sk. 1471/2. Sk. 1471/1. Sk. 1471. Sk. 1470. Sk. 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 1424. Sk. 1423. Sk. 1422. Sk. 1421. Sk. 1420/1. Sk. 1420. Sk. 1419/7. Sk. 1419/5. Sk. 1419/4. Sk. 1419/3. Sk. 1419/2 Sk. 1419/16 Sk. 1419/15 Sk. 1419/14 Sk. 1419/13 Sk. 1419/11. Sk. 1419/1. Sk. 1419. Sk. 1417/2. Sk. 1417. Sk. 1416/1. Sk. 1416. Sk. 1414. Sk. 1413. Sk. 1412. Sk. 1411. Sk. 1410. Sk. 1407. Sk. 1407 1405. Sk. 1403/1. Sk. 1403. Sk. 1402. Sk. 1401. Sk. 1402 1488 1483 1490 ÖZYAREN KÜMEEVLER özyaren küme evleri 1402 sokak 1425 okul cd 1419/5 4110 HÜRRİYET )
Turabiye ( TURABİYE SAKARYA Park İçi Yolu NECAT HEPKON Mustafa Kemal Paşa Cd. MEKTEP Kocatepe Cd. Gazi Cd. Fabrika Cd. 2. Çk. FABRİKA Beyler Cd. 32/1. Sk. 32 31/4. Sk. 31/3. Sk. 31/2. Sk. 31/1. Sk. 31. Sk. 30. Sk. 29/5 Sk. 29. Sk. 29 28/1. Sk. 28. Sk. 27/3 27. Sk. 26. Sk. 25. Sk. 24. Sk. 23. Sk. 22/2. Sk. 22/1. Sk. 22. Sk. 21. Çk. Sk. 21. Sk. 20/8. Sk. 20/7. Sk. 20/6. Sk. 20/5. Sk. 20/4. Sk. 20/3. Sk. 20 2/74 16 11/3 10. Sk. BOORKOP boorkop boorkop küme evler 21/3 32/3 27/4 22/6 BORKOP BORKOP 22/4 28/2 21/4 )
Tepecik ( 115 Zafer Sk. Tepecik Cd. KUŞADASI Kocaçay Cd. Kavakdere Cd. Güneydaş Tarımsal Üretim Pazarlama Bahçeköyönü 118. Sk. 116/1 Sk. 116. Sk. 114. Sk. 113. Sk. 113 112. Sk. 111. Sk. 110. Sk. 109. Sk. 108/1. Sk. 108. Sk. 107. Sk. 106. Sk. 105/1. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 101. Sk. BAHÇEKÖY ÖNÜ KÜME EVLER AKÇAKAYA KÜME EVLER KAVAKDERE CADDESİ bahçeköy önü )
Cumhuriyet ( KARAKOÇ Karakoç ÜRKMEZ ORHANLI YOLU )
Çolak İbrahim Bey ( 96/4 90 96/5 91 ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ Mektep 2. Çk. Mektep 1. Çk. Fevzi Çakmak Cd. Fabrika Cd. 1. Çk. 96/7 Sk. 96/4 Sk. 96/3. Sk. 96/2. Sk. 96/1. Sk. 96. Sk. 95 Sk. 94. Sk. 93/3. Sk. 93/2. Sk. 93/1. Sk. 93. Sk. 92/4 Sk. 92/3. Sk. 92/2 Sk. 92/1 Sk. 92 91/9. Sk. 91/8. Sk. 91/7. Sk. 91/4. Sk. 91/3 90/3 90/2 Sk. 90. Sk. 90 Sk. 19. Sk. 18. Sk. 17/4. Sk. 17/3. Sk. 17/2. Sk. 17/1. Sk. 17. Sk. 16/1 Sk. 15 14. Sk. 13 12/9 Sk. 12/7 Sk. 12/6. Sk. 12/5. Sk. 12/4. Sk. 12/3. Sk. 12/2. Sk. 12/1. Sk. 12. Sk. 11/5 Sk. 11/4 Sk. 11/2. Sk. 11/1 Sk. 11. Sk. 95 93/1 91/13 96/2 96/7 91/6 95 sk 96/6 Beyler Köy Yolu 12/5 94 )
Camikebir ( İzmir Çıkmazı Sığacık Konakları İçi Konakları Serpil Ercanlı Cd. Seralar Sk. Sanayi12 Sanayi 8. Sk. Sanayi 6. Sk. Sanayi 4. Sk. Sanayi 20 Sanayi 12 Sanayi 11. Sk. Sanayi 10. Sk. Sanayi 1. Sk. Sanayi 1 Sk. Sanayi 1 Sadıkbey Cd. Park Cd. Karakayalar Küme Evler Sk. Hükümet Cd. Gözsüzler Cd. 3. Çk. Gözsüzler Cd. 98/1 97/5 97/4. Sk. 97/3 97/1. Sk. 97. Sk. 97 89/2 89/1. Sk. 89/1 Sk. 89/1 89 88/7. Sk. 88/7 Sk. 88/6. Sk. 88/5. Sk. 88/4. Sk. 88/3. Sk. 88/2. Sk. 88/10. Sk. 88/1. Sk. 88/1 88. Sk. 87/5. Sk. 87/4. Sk. 87/4 Sk. 87/3. Sk. 87/2. Sk. 87/1. Sk. 87/1 Sk. 87. Sk. 86/7 Sk. 86/6. Sk. 86/5 Sk. 86/4 Sk. 86/2. Sk. 86/1. Sk. 86. Sk. 85/6. Sk. 85/5. Sk. 85/4. Sk. 85/16. Sk. 85/15. Sk. 85/14. Sk. 85/13. Sk. 85/10. Sk. 85. Sk. 83/2. Sk. 53. Sk. 52/5. Sk. 52/4. Sk. 52/3. Sk. 52/2. Sk. 52/1. Sk. 52. Sk. 51. Sk. 50. Sk. 49. Sk. 48. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 45 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 41/1 41. Sk. 41 Sk. 40. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 37. Sk. 36. Sk. 35. Sk. 34 33. Sk. 19 Mayıs Cd. 15 Sk. TOKİ toki 99/2 99 99/4 99/3 99/1 KARAKAYALAR GÖZSÜZLER ÇIKMASI 3 SOKAK GÖZSÜZLER CADDESİ 3. CIKMAZI SANAYİ 9 83 83/1 86 98/3 60/1 sanayi 17 sokak 85/16 89*3 )
Atatürk
Kavakdere ( Seferhisar Yolu Orhanlı Kavakdere Köyü Kavakdere kavakdere KAVAKDERE YOLU kavakdere yolu KAVAKDERE YOLU KÜME EVLERİ )
Düzce ( Çay Sk. Yukarı Sk. Torlak Mevkii Torlak Mevki Torlak Küme Evler Torlak Lojman Cd. Kızılcayer Mevki Kuşçu Sk. Koy Yolu Kaya Sk. Kavukkavak Tepecik Yolu Hereke Cd. Hacı Ahmet Sk. Hacı Ahmet Durmaz Çk. Değirmen Çk. Dere Sk. Azmak Mevki 4255 Sk. torlak 4251 TORLANKÜME EVLERİ HACI AHMET SOKAK 4253 4252 4254 ahmet bey sokak )
Beyler ( Geyikler Beyler Köyü İç Yolu Beyler Köyü KAVAKDERE )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3288839
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir ( 174 83/1 Sk. 83 Sk. 82/2. Sk. 52/5. Sk. 52/4. Sk. 52/3. Sk. 52/1. Sk. 52. Sk. 48. Sk. 46. Sk. 40/1. Sk. 32 194 Sk. 193. Sk. 192 Sk. 190 Sk. 19 Mayıs Cd. 185 183 Sk. 181 Sk. 177 Sk. 177 176 Sk. 173/1 173 Sk. 11 Eylül Cd. 191 84/5 SANAYİ 22 SOKAK 86/8 97/8 SANAYİ 1 SOKAK 83/8 192/1 SIĞACIK CADDESİ 97/6 85/7 sanayi 1 sokak 170 182 SANAYİ 22 97/2 192 86/6 85/8 54/16 İZMİR ÇIKMAZI SANAYİ 11 SOKAK 174 sokak 84/10 Sk. 193 SANAYİ 19 SOKAK 85/12 97/9 1 sokak sığacık cd. 83/6 Öksüzler Cd. Taşdibi Küme Evleri Sığacık Serpil Ercanlı Cd. Seralar Sk. Sanayi12 Sanayi 7 Sanayi 3 Sanayi 15 Sanayi 13 Sanayi 11. Sk. Sanayi 1 Park Cd. Hükümet Cd. Gözsüzler Cd. 2. Çk. Göksüzler Cd. ATATÜRK 97/3 97/2 Sk. 97/10 89/1 Sk. 89/1 86/9. Sk. 86/8. Sk. 86/6. Sk. 86. Sk. 85/9. Sk. 85/6. Sk. 85/3. Sk. 85/2. Sk. 85/17 85/11 Sk. 85/11 85/10. Sk. 85/1. Sk. 85. Sk. 84/7 Sk. 84/6. Sk. 84/5. Sk. 84/4 Sk. 84/3. Sk. 84/20. Sk. 84/2 Sk. 84/18. Sk. 84/17. Sk. 84/15. Sk. 84/14. Sk. 84. Sk. 83/8. Sk. 83/8 Sk. 83/7. Sk. 83/5 Sk. 83/3. Sk. 83/3 Sk. 83/2 Sk. )
Ulamış ( İZMİR 1433 1432. Sk. 1430/2. Sk. 1430/2 1430/1. Sk. 1430/1 1430. Sk. 1430 )
Düzce ( 4357 4393 4215 çevrekent 4127 sk 4355 4107 4217 4206 4363 4120 4209 4206/1 4102 4208 4201 CEVREKENT 4203 4359 4207 ÇEVREKENT KIZILCAYER 4347 4345 4350 4365 4353 4101 Sk. 4102 Sk. 4103 Sk. 4104 Sk. 4105 Sk. 4106 4107 Sk. 4108 4109 Sk. 4110 4112 4112 Sk. 4114 4116 4117 4121 4123 4124 Sk. 4125 4127 Sk. 4202 4205 4210 4211 Sk. 4217 4369 Gözsüzler Cd. Hürriyet Cd. Kızılcayer Kızılcayer Mevki Tepecik Mevki Yolu Çevrekent 4204 )
Turabiye ( NECAT HEPKON Beyler Cd. 31/1. Sk. sivrikaya mevkii )
Tepecik ( 1546 1538 1538/5 1536 1034 1534 1563 1059 1053/1 İzmirliler Cd. İncirli Sk. Çınar Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Zümrüt Evler Tepecik Cd. Site İci Yol Palmiye Sk. Metekent Sitesi Ladin Sk. KUŞADASI Kemerkaya Kavakdere Cd. Hisar Güneşlikent Sitesi Errahman Cd. Bahçeköyönü AKARCA Ahmetbey Çeşmesi Küme Evleri 1561 1553 Sk. 1553 1552/9. Sk. 1552/8. Sk. 1552/7. Sk. 1552/5. Sk. 1552/4. Sk. 1552/3. Sk. 1552/2. Sk. 1552/12. Sk. 1552/12 1552/11. Sk. 1552/10. Sk. 1552/1. Sk. 1552. Sk. 1551/5. Sk. 1551/4. Sk. 1551/3. Sk. 1551/3 1551/2 Sk. 1551/1. Sk. 1551. Sk. 1550/5 1550/3. Sk. 1550/1. Sk. 1550. Sk. 1548/1 1548 Sk. 1539 Sk. 1539 1538/2 1538/1 Sk. 1537 1531. Sk. 1529. Sk. 1528 Sk. 1527. Sk. 1524. Sk. 1523. Sk. 1521. Sk. 1518. Sk. 1517. Sk. 1515. Sk. 1513. Sk. 1512. Sk. 1510. Sk. 1508. Sk. 1507 Sk. 1506. Sk. 1506 Sk. 1505. Sk. 1504. Sk. 1503. Sk. 1502. Sk. 1501. Sk. 1080 1080 Sk. 108. Sk. 1078. Sk. 1078 Sk. 1076. Sk. 1074. Sk. 1072. Sk. 1070. Sk. 1068. Sk. 1066. Sk. 1064. Sk. 1062 1060. Sk. 1059. Sk. 1059 Sk. 1058. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. 1054. Sk. 1053/1. Sk. 1053. Sk. 1052. Sk. 1052 1051. Sk. 1051 Sk. 1050 1049. Sk. 1047 1045. Sk. 1044/2. Sk. 1044/1. Sk. 1044. Sk. 1043. Sk. 1040. Sk. 1038. Sk. 1038 Sk. 1037. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1032. Sk. 1031/1. Sk. 1031. Sk. 1030. Sk. 103/1. Sk. 1029. Sk. 1028. Sk. 1027/5. Sk. 1027/3 Sk. 1027/2. Sk. 1027/1. Sk. 1027. Sk. 1026. Sk. 1025/2. Sk. 1025/1. Sk. 1025. Sk. 1024 1023. Sk. 1022. Sk. 1021. Sk. 1020. Sk. 102/3 Sk. 102. Sk. 1019. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. 1012. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 101. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1007. Sk. 1006. Sk. 1006 Sk. 1005. Sk. 1004. Sk. 1003 1002. Sk. 1001. Sk. 1535 1532 1544 1541 1044 1528 1551/1 1549/6 1054 1510/1 1538/3 1035 akarca caddesi 1500/1 1510 1511/2 1552/6 1511 bahçeköy önü 36 )
Sığacık ( 148/1 137/26 3212 3221/2 137/14 Şadırvan Çamlık Cd. Zambak Sk. Yasemin Sk. Yakamoz Cd. Tuzla Cd. Teos Cd. Sığacık Cd. 3. Çk. Sığacık Cd. 1. Çk. SIĞACIK Sümbül Sk. Siteler Cd. Site Yolu Site Yola Sazlıgöl Küme Evler Sk. Park İçi Yolu Pandalaki Yolu Orkide Sk. Melisa Sk. Mekan Sitesi Mehtap Cd. Mavi Teos Sitesi Liman Cd. Karanfil Sk. Karagöl Küme Evler Sk. Hisar Evleri İç Yolu Güneşsoy Sitesi Güneş Cd. Gül Sk. Feren Sitesi ESKİ SIĞACIK YOLU Deniz Cd. Akkum Cd. 9. Sk. 8. Sk. 7. Sk. 6. Sk. 5221 4. Sk. 3243 3221/7 3221/4 Sk. 3221/1 Sk. 3221. Sk. 3221 3220. Sk. 3219. Sk. 3218. Sk. 3217. Sk. 3216. Sk. 3214. Sk. 3214 Sk. 3211. Sk. 3210. Sk. 3208. Sk. 3206. Sk. 3206 Sk. 3204 Sk. 3204 3202. Sk. 3. Sk. 2. Sk. 173/2 173 169. Sk. 168. Sk. 167. Sk. 166/1. Sk. 166. Sk. 165. Sk. 164. Sk. 163. Sk. 162. Sk. 161. Sk. 160 Sk. 158 Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 154 Sk. 152. Sk. 152 Sk. 150/1. Sk. 150 Sk. 148/3. Sk. 148/1. Sk. 148. Sk. 147 Sk. 145. Sk. 144. Sk. 143. Sk. 142. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 14. Sk. 139/9 Sk. 139/8. Sk. 139/7. Sk. 139/6. Sk. 139/5 139/3. Sk. 139/3 139/2. Sk. 139/10. Sk. 139/1 Sk. 139. Sk. 138/9 Sk. 138/7 Sk. 138/5. Sk. 138/5 Sk. 138/4. Sk. 138/3 Sk. 138/3 Sk. 138/2 Sk. 138/11. Sk. 138/1. Sk. 138. Sk. 137/9. Sk. 137/8. Sk. 137/7. Sk. 137/6. Sk. 137/5 137/4. Sk. 137/38 Sk. 137/37. Sk. 137/36. Sk. 137/34. Sk. 137/31 Sk. 137/3. Sk. 137/29 Sk. 137/28 137/27 Sk. 137/25. Sk. 137/25 Sk. 137/23. Sk. 137/23 137/21 137/20 Sk. 137/2. Sk. 137/19 Sk. 137/18. Sk. 137/17 Sk. 137/17 137/16 Sk. 137/15 137/14. Sk. 137/13. Sk. 137/12. Sk. 137/10 Sk. 137/1. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 132. Sk. 131. Sk. 131 Sk. 130. Sk. 130 Sk. 13. Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 127 Sk. 126. Sk. 1258/2 Sk. 125/8 125/3 Sk. 125/2 Sk. 125/10 125/1 Sk. 125 Sk. 12. Sk. 11. Sk. 166/1 137/20 137/22 139/24 3222 139/20 145 3221/11 162 137/34 138/4 125/6 3221/3 )
Hıdırlık ( 2184/9 2186/4 2198 2189 2190 İskele Cd. İmbat Sk. Zümrüt Sk. Yusuf Yılmaz Cd. Sevgi Sk. Sardunya Sk. Pembe Evler Sitesi Menekşe Sk. Martı Sk. Manolya Sk. Kurtuluş Cd. Kocaçay Cd. Kervansaray Cd. Itır Sk. Elvan Sk. Cumhuriyet Cd. Açelya Sk. Ata Cd. 83/2. Sk. 79. Sk. 78/4 Sk. 78. Sk. 2208 2199 Sk. 2194 Sk. 2192 Sk. 2192 2191 2189. Sk. 2186/8 Sk. 2186/2 2186/1 2186 2185 2184 2183 2172/1. Sk. 2172. Sk. 2171. Sk. 2170/2. Sk. 2170/1. Sk. 2170. Sk. 2169. Sk. 2168. Sk. 2167. Sk. 2166. Sk. 2165. Sk. 2164. Sk. 2163/5. Sk. 2163/4. Sk. 2163/3. Sk. 2163/2. Sk. 2163/1. Sk. 2163. Sk. 2158. Sk. 2156. Sk. 2154. Sk. 2152/1. Sk. 2152. Sk. 2150/1. Sk. 2150. Sk. 2148. Sk. 2146. Sk. 2144/1. Sk. 2144. Sk. 2142. Sk. 2140/2 2140/1. Sk. 2140. Sk. 2138/1. Sk. 2138. Sk. 2136. Sk. 2134. Sk. 2132/5 2132/3. Sk. 2132/2. Sk. 2132/1. Sk. 2132. Sk. 2130/2. Sk. 2130. Sk. 2128. Sk. 2128 Sk. 2124/2. Sk. 2124/1. Sk. 2124. Sk. 2122/1. Sk. 2122. Sk. 2120/1. Sk. 2120. Sk. 2118/1. Sk. 2118. Sk. 2116/3. Sk. 2116/2. Sk. 2116. Sk. 2114. Sk. 2112. Sk. 2110. Sk. 2108/1. Sk. 2108. Sk. 2106/8. Sk. 2106/6. Sk. 2106/5. Sk. 2106/3. Sk. 2106/20 2106/2. Sk. 2106/19 Sk. 2106/18 Sk. 2106/16. Sk. 2106/14. Sk. 2106/12. Sk. 2106/10. Sk. 2106/1. Sk. 2106. Sk. 2104/2. Sk. 2104/1. Sk. 2104. Sk. 2103/1. Sk. 2103. Sk. 2102/5 Sk. 2102/4. Sk. 2102/3. Sk. 2102/2. Sk. 2102/1. Sk. 2102. Sk. 2102 Sk. 2101/4. Sk. 2101/3. Sk. 2101/2. Sk. 2101. Sk. 2018. Sk. 2018 Sk. 100/9 100/9 Sk. 100/8. Sk. 100/7 Sk. 100/6. Sk. 100/6 Sk. 100/4. Sk. 100/3. Sk. 100/3 Sk. 100/2. Sk. 100/2 Sk. 100/10. Sk. 100/1. Sk. 100. Sk. 100 Sk. 100/7 2186/10 2197/1 2172/9 2101/1 2199 100 2204 2137/2 2158 2188 2197 2202 2184/3 2106 2195 2184/5 2206 100/1 2186/3 2186/5 2184/2 2196 2193 2186/5 100/5 )
Çolak İbrahim Bey ( ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ 91/9. Sk. 91/8. Sk. 91/10. Sk. 95/4 4211 91 )
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288906
TİRE / İZMİR
Hisarlık ( Hasançavuşlar Köyü İç Yolu Hisarlık Köyü HİSARLIK YUVALI YOLU )
Çukurköy ( çukurköy yolu dağ )
Kaplan ( KAPLAN )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288931
TİRE / İZMİR
Yamandere ( NİYAZİ BOZKURT Yamandere Köyü İç Yolu Yamandere Yolu )
Küçükkemerdere ( KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü )
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
Dallık ( sogulcaksu kume evleri Dallık Yolu Dallık Köyü İç Yolu )
Çeriközü
Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu )
Boynuyoğun
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288874
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2526. Sk. 2538. Sk. 2540. Sk. 2548. sokak 2552. Sk. 2503 sok 2517 2502 2510/1 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. )
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3288838
URLA / İZMİR
Kuşçular
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3288839
URLA / İZMİR
Bademler
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3288840
URLA / İZMİR
Bademler ( 15078 15001 15001/3 15079 15001. Sk. 15002. Sk. 15005 Sk. 15060 Sk. 15061 Sk. 15062 15063 Sk. 15064 Sk. 15065 Sk. 15072 15077 15075 15076 15070 Sk. 15074 15071 KORE ÇİFTLİĞİ KÜME EVLERİ 15073 15066 Sk. 15067 Sk. 15068 Sk. 15069 Sk. )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288893
URLA / İZMİR
Zeytinalanı ( 4134 4138 Sk. 4152. Sk. 4154. Sk. 4169. Sk. 4173. Sk. 4175. Sk. 4177 4179 Sk. )
Çamlıçay ( İsmet İnönü Blv. )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288895
URLA / İZMİR
Şirinkent ( 4234. Sk. 4253 4256. Sk. 4266. Sk. 4301. Sk. 4306. Sk. MUAMMER AKSOY 4228 4228/1. Sk. 4232. Sk. 4232/1. Sk. )
Zeytinalanı ( 4138. Sk. 4249 4251. Sk. )
M. Fevzi Çakmak
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288896
URLA / İZMİR
Şirinkent ( 4238. Sk. 4240. Sk. 4242. Sk. 4244. Sk. 4246. Sk. 4255. Sk. 4259. Sk. 4232. Sk. 4234. Sk. 4236. Sk. )
Zeytinalanı ( 4249 )
Planlandı
29Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288897
URLA / İZMİR
Şirinkent ( 4261 4250 4232/1 4263 4252 4246. Sk. 4265. Sk. 4257 )