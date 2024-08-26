İzmir, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü, kentin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlayacak. İzmir Valiliği’nin organize ettiği kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak ve gün boyu sürecek.

İzmir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlanıyor. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinliklerle, Zafer Bayramı’nın gururu ve heyecanı yaşanacak. Kutlamalar, 30 Ağustos sabahı saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Valilik makamında il protokolünün katılımıyla tebrikat töreni düzenlenecek.

Protokol ve Halk Cumhuriyet Meydanı'nda buluşacak

Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek program kapsamında, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, halkın ve törene katılanların bayramını kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okunacak, ardından Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığınca belirlenen bir askerî personel, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak.

Kutlamalar, askeri birliklerin katılımıyla gerçekleştirilecek geçit töreni ile sona erecek. Protokol üyeleri, askerî erkan, şehit yakınları, gaziler ve İzmir halkı bu anlamlı günde bir araya gelecek.

Vali Elban'dan tüm İzmirlilere davet

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, tüm İzmirlileri bu coşkulu kutlamalara katılmaya davet ederek, “30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Bu anlamlı günü hep birlikte coşkuyla kutlayacak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anacağız,” dedi. Vali Elban, ayrıca tüm İzmirlilerden evlerini ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmalarını rica etti.

Kent genelinde bando konserleri

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, İzmir’in farklı noktalarında 27, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde askerî bandolar konserler verecek. Kutlama programının detayları ise İzmir Valiliği’nin internet sitesinde yer alan duyurular bölümünde paylaşıldı.