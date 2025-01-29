İzmir'de 30 Ocak Perşembe günü 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3290923
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere
Karaköy ( Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu )
Çoraklar ( Çoraklar Yolu ÇORAKLAR OKUL Mercan Sk. Menekşe Sk. Gül 2. Sk. Aydoğdu Sk. )
Kalabak
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Kesinti ID : 3287358
BERGAMA / İZMİR
İsmailli ( İsmailli Köyü İç Yolu Yuntdağ Yolu İsmailli ismailli köyü iç yolu )
Koyuneli ( Koyuneli Köyü İç Yolu KOYUNELİ )
Maruflar ( Maruflar Köyü İç Yolu Maruflar )
Tavukçukuru ( Tavukçukuru Köyü İç Yolu )
Avunduk ( Avunduk Köyü İç Yolu Avunduk Yolu )
Atçılar ( Atçılar Köyü Atçılar Köyü İç Yolu )
Balaban ( Balaban Köyü Balaban Köyü İç Yolu )
Bayramcılar ( Bayramcılar Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar Yolu )
Bekirler ( Bekirler Köyü İç Yolu )
İsmailli Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )
Kocahaliller ( Kocahaliller Köyü İç Yolu )
Kocaköy ( Kocaköy Köyü İç Yolu )
Öksüzler ( Öksüzler Köyü İç Yolu )
Rahmanlar ( Rahmanlar Köyü İç Yolu )
Seklik ( Seklik Köyü İç Yolu )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3287381
BERGAMA / İZMİR
Turabey ( 2. Göçmen Sk. Üçkemer Cd. Yeni Mektep Sk. Pelin Sk. Onur Sk. Metanet Cd. Göçmen Sk. Barış Sk. 4. Üçkemer Sk. 1. Göçmen Sk. )
Barbaros ( 1. Çk. 2. Çk. 4. Çk. Cami Kebir Cd. Karabey Çk. Lökçü İmam Çk. Mermer Direkler Cd. Mermer Direkler Çk. Uzun Çk. Yılanlı Sk. )
İslamsaray ( 901 KIZTÜRBESİ 930 908 UĞUR DURSUN BEY 914 Gizem 902 GONCA 903 901. Sk. 909 Adnan Menderes Blv. Değirmen Sk. Dr. Faruk İlker Bergama Hastanesi Egemen Sk. GİZEM Islamsaray 2 KARANFİL Kireççi Çıkmazı KINIK Kız Türbesi Cd. Kızıl Avlu Cd. Şehit Atilla Yangöz Sk. Şube Sk. 910 EGEMEN PETEK )
Ulucamii ( İttihati Terraki Cd. Turan Sk. Tabak Köprü Cd. Sıtkıye Sk. Mithatpaşa Sk. Menekşe Çk. Kılıçaslan Sk. )
Kurtuluş ( DEFNE GÖKÇE Yeni Çeşme Sk. Turgut Sk. Tevfikiye Sk. Taksim Çk. Sipahi Sk. Parmak Batıran Cd. Osmaniye Sk. Okul Sk. Lodos Kurtuluş Çk. Kestelli Sk. Kayalık Sk. Kata Cd. Kata Kalaycı Sk. Huzur Sk. Gündoğdu Sk. Duygu Sk. Dolaplı Bahçe Sk. Devlet Su İşleri Bergama Derya Defne Sk. Damla Sk. Baraj Yolu Bahçe Sk. Arzu Sk. Alaattin Paşa Sk. Akıncılar Çk. 9. Cd. 810 806. Sk. 5. Sk. 4. Turgutlu Sk. 3. Turgut Çk. 2. Turgut Çk. 2. Taksim Çk. 2. Bahçe Sk. 1. Turgut Çk. 1. Taksim Ar. KESTEL )
Talatpaşa ( Şazelli Sk. Zafer Sk. Yeni Çk. Tufan Taksim Cd. Tabak Çk. Tabak Köprü Çk. Saman Pazarı Sk. Saman Pazarı Mamut Paşa Çk. Mahmut Şevket Paşa Cd. Kılıç Ali Sk. Küçük Alan Sk. Kara Halil Sk. Kale Çk. Kale Sk. Kale Kadı Çk. Kadı Sk. Kadı Ar. Eski Tabakhane Ar. Ertuğrul Çk. Ertuğrul Sk. Dündar Sk. Doğu Çk. Dede Sk. Arif Bey Çk. Arif Bey Sk. Alp Çk. Alp Sk. Alan Sk. Akropol Cd. Abacıhan Sk. 2. Kale Sk. 1. Kale Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290739
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa ( Bayatlı Cd. Dere Yolu Kadife Sk. Mehmet Akif Cd. Nilüfer Sk. Yeni Cd. )
Atatürk ( Beyler sk Değirmen Yolu Küme Evleri )
İslamsaray
Sindel
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3290851
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 543. Sk. 536/1. Sk. 531. Sk. 524. Sk. 518. Sk. 516. Sk. 520. Sk. 527. Sk. 525. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Aydın Hatboyu Cd. )
Akıncılar ( 545. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290854
BUCA / İZMİR
29 Ekim ( 2000. Sk. )
Kaynaklar Merkez ( 2073 Hasan Saka Sk. 2079. Sk. 2077. Sk. 2075. Sk. 2071. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290858
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( 2079/3 2079. Sk. 2076. Sk. 2083 Hasan Saka Sk. )
Yıldızlar ( 2205. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 2:00
Kesinti ID : 3290904
BUCA / İZMİR
Menderes ( 147. Sk. 156 Sk. 144/4. Sk. 144/3. Sk. 144/2. Sk. 144. Sk. 122/1. Sk. 118/3. Sk. 118/1. Sk. 118. Sk. Halk Cd. Gazi Osman Paşa Cd. Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda Seyfi Demirsoy Cd. 353. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 157/1. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 154/1. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 152. Sk. 149/1. Sk. 146/7. Sk. )
Barış
Adatepe ( Başarı Cd. 47. Sk. 40. Sk. 34. Sk. )
Yaylacık ( Başarı 44/1. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 3:00
Kesinti ID : 3290907
BUCA / İZMİR
Adatepe ( 60. Sk. Erdem Cd. )
Atatürk ( 63/3. Sk. 63/2. Sk. 63. Sk. )
Kozağaç
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3290881
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar ( 5240/4. Sk. 5438 5238. Sk. 5240/1. Sk. 5240/2. Sk. 5240/3. Sk. )
Ardıç ( 5478. Sk. 5479. Sk. 5480. Sk. 5481. Sk. 5483. Sk. 5483/1. Sk. 5484. Sk. 5470. Sk. 5470/1. Sk. 5475. Sk. 5476. Sk. 5477. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 13:30
Kesinti ID : 3290883
ÇEŞME / İZMİR
Ardıç ( 5476. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3290895
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 7010 7015 7012 7004 7016 7000. Sk. 7008. Sk. 7014. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7011 7006 7010/1 7002 7007 )
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3287464
ÇİĞLİ / İZMİR
Çağdaş ( 8824. Sk. 8819. Sk. 8050. Sk. 8828. Sk. 8826. Sk. 8825. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290887
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe ( 8428/3 8130/3. Sk. 8184/2. Sk. 8413. Sk. 8423/2. Sk. 8424. Sk. 8424/1. Sk. 8424/2. Sk. 8424/22. Sk. 8424/28. Sk. 8424/4. Sk. 8424/5. Sk. 8424/7. Sk. 8426. Sk. 8427. Sk. 8428. Sk. 8428/1. Sk. 8428/2. Sk. )
Şirintepe
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290891
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe ( 8424/16. Sk. 8424/20. Sk. 8424/22. Sk. 8424/27. Sk. 8424/28. Sk. 8424/3. Sk. 8424/4. Sk. 8424/5. Sk. 8424/6. Sk. 8424/8. Sk. 8425. Sk. 8426. Sk. 8427. Sk. 8428/1. Sk. 8428/2. Sk. 8156. Sk. 8156/1. Sk. 8156/2. Sk. 8156/3. Sk. 8176. Sk. 8179. Sk. 8181. Sk. 8182. Sk. 8183. Sk. 8184. Sk. 8184/2. Sk. 8185. Sk. 8184. sk 8413. Sk. 8423. Sk. 8423/2. Sk. 8424. Sk. 8424/1. Sk. 8424/10. Sk. 8424/17. Sk. )
Yakakent ( 8087/1. Sk. 8172. Sk. 8175/1. Sk. 8175/2. Sk. 8175/3. Sk. 8175/4. Sk. 8175/5. Sk. 8186. Sk. 8186/1. Sk. )
Evka - 2 ( Çocuk Parkı İçi Yolu )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290892
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe ( 8173. Sk. 8167. Sk. 8166. Sk. 8164/1. Sk. 8154/1. Sk. 8133. Sk. )
Yakakent ( DERE 8168. Sk. )
Şirintepe ( 8169/1. Sk. 8169. Sk. 8164. Sk. 8161. Sk. 8160. Sk. 8154. Sk. 8145. Sk. 8144. Sk. 8143/1. Sk. 8143. Sk. 8142. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. )
Köyiçi ( Köyiçi Cd. 8085/1. Sk. 8085. Sk. 8084. Sk. 8085/2 SK. 8055/1. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290893
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( 8130/2. Sk. Maltepe Cd. maltepe cd. Anadolu Cd. 8154. Sk. 8135. Sk. 8134. Sk. 8130/5. Sk. 8130. Sk. 8129/1 8129. Sk. 8128. Sk. 8127/1. Sk. 8127. Sk. 8125. Sk. 8124/1. Sk. 8124. Sk. 8123/1 8123. Sk. 8122/3. Sk. 8122/2. Sk. 8122/1. Sk. 8122. Sk. )
Maltepe ( 8108. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290897
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( 8133. Sk. 8133/1. Sk. 8133/2. Sk. 8134. Sk. 8134/2. Sk. 8134/4. Sk. 8157. Sk. 8156. Sk. 8410. Sk. 8411/1. Sk. 8411. Sk. 8131. Sk. 8134/1. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290903
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( 8130/3. Sk. 8129/1 8129. Sk. 8428/1. Sk. 8410/1. Sk. 8134/3. Sk. 8134. Sk. 8130/4. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290906
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( 8134/2. Sk. 8134/1. Sk. 8133/2. Sk. 8133. Sk. 8131. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. 8419. Sk. 8417. Sk. 8414/1. Sk. 8413/3. Sk. 8413/2. Sk. 8413/1. Sk. 8413. Sk. 8412/2. Sk. 8412/1. Sk. 8412. Sk. 8411. Sk. 8410/3. Sk. 8410. Sk. 8160. Sk. 8159. Sk. 8158. Sk. 8143. Sk. 8142. Sk. 8134/3. Sk. )
Güzeltepe ( 8418. Sk. 8414 8177. Sk. 8176. Sk. 8163/1. Sk. 8163. Sk. 8162. Sk. 8156. Sk. 8156/1. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3290911
ÇİĞLİ / İZMİR
Çağdaş ( 8050. Sk. 8818 8819. Sk. Park İçi Yolu )
Egekent ( 8820. Sk. )
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3290755
GAZİEMİR / İZMİR
Emrez ( Akçay )
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3290755
KARABAĞLAR / İZMİR
Aşık Veysel ( 4050/1. Sk. 5733 5733/2. Sk. Yeşillik Cd. Yeşillik 4034. Sk. 4036. Sk. 4038. Sk. 4041. Sk. 4042. Sk. 4043. Sk. 4044. Sk. 4046. Sk. 4047. Sk. 4048. Sk. )
Aydın ( 4047/1. Sk. 4145. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4311. Sk. 4312. Sk. 4313. Sk. 4334. Sk. Akçay Cd. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6:00 - 11:00
Kesinti ID : 3290764
KARABAĞLAR / İZMİR
Gazi ( 3894. Sk. 3894/1. Sk. Eski İzmir Cd. 3886. Sk. 3887. Sk. 3887/3. Sk. 3888. Sk. 3890. Sk. 3889. Sk. 3890/1. Sk. 3890/2. Sk. 3891. Sk. 3891/1. Sk. 3891/2. Sk. 3891/3. Sk. 3892. Sk. 3893/1. Sk. )
Devrim ( 3749/2. Sk. 3749/1. Sk. 3749/3. Sk. 3753/20. Sk. 3753/23. Sk. 3754. Sk. 3771. Sk. 3771/1. Sk. 3771/2. Sk. 3771/7. Sk. Devrim Parkı İçi Yolu Eskiizmir Park İçi Yolu )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290768
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288879
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca ( EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu Eğlenhoca 5023 5009 5005 )
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3290916
KARŞIYAKA / İZMİR
Tuna ( Tiyatro Sk. İbrahim Yılmaz Sk. Salah Birsel Sk. 1671. Sk. 1696. Sk. )
Alaybey ( Ali İhsan Ünal Sk. )
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3290754
KİRAZ / İZMİR
Suludere ( CEVİZDALLARI DÜZOVA )
Aydoğdu ( Aydoğdu )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3290828
KİRAZ / İZMİR
İğdeli ( ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ OSMANLAR İğdeli Koyu İç Yolu İğdeli Çavuşdüzü Igdelı Koyu İç Yolu Gizirler KERVAN ARAPLAR GİZİRLER DİBEKTAŞI )
Doğancılar ( DEĞİRMENALTI DOĞANCILAR DOĞANCI KAYADİBİ Kocahasanlar Gürgen BALYAKASI GÜRGEN AYVAZCILAR Doğancılar MUMCANLAR KURUDERE Kurudere )
Altınoluk ( PINARLAR )
Cevizli ( ASKERLER HÜSEYİN KELİ Çevizli Cevizli Köyü İç Yolu BAL YAKASI BOSTAN YERİ CEVİZLİ BAL YERİ ALİMLER YAMANLAR Bal Yeri )
Ören ( KÜÇÜKÖREN KAVALCILAR KÜÇÜKİBRAHİMLER ÖREN MANASTIR )
Kibar ( çavuşdüzü Musullar KİBAR MUSULLAR )
Sarıkaya ( SARIKAYA DEĞİRMENYANI )
Akpınar ( AKPINAR POLAT GİRNE Girne Polat ZEYBEK Akpınar )
Bahçearası ( Zangallar Bahçeli Sk. Bahçeli BAHÇELİ DEMİRCİ HALİLLER ÇAMARASI FATİH ESKİYURT )
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3287592
KINIK / İZMİR
Karadere ( Koru Karadere Köyü İç Yolu Karadere Köyü Dereboyu Camiönü )
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3290757
KONAK / İZMİR
Zafertepe ( 535. Sk. 532. Sk. 533. Sk. 534. Sk. Yeşillik Cd. Eşrefpaşa Cd. 547. Sk. 537. Sk. 536. Sk. )
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290768
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288911
ÖDEMİŞ / İZMİR
Seyrekli
İlkkurşun
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3290740
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3290777
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288911
TİRE / İZMİR
Kahrat
Kızılcahavlu
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288927
TİRE / İZMİR
Boynuyoğun ( koreli sokak Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol Eyrek Boynuyoğun Köyü İç Yolu Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri EĞREK SK. )
Büyükkemerdere ( YELLİKTEPE )
Cambazlı ( bozuk bahce sk. Büyükkömürcü Köyü İç Yolu Cambazlı Köyü patıka yol halil bahçeli halılbahcelı PATIKA YOL )
Dere
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU )
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 9:00
Kesinti ID : 3290992
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2554. Sk. 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2548 2552/1 Sk. 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 )
Karakuyu
Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. )
Yedi Eylül
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3290993
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2550. Sk. 2564. Sk. 2548 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2503 sok 2517 2502 2552/1 Sk. 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. )
Ortaköy
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3290995
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2548 2552/1 Sk. 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. )
Karakuyu
Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. )
Yedi Eylül
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288900
URLA / İZMİR
Şirinkent ( 4262. Sk. 4260. Sk. 4256. Sk. 4246. Sk. 4205 Sk. 4282 4258 4286 4273 4285 4284. Sk. 4283. Sk. 4281. Sk. 4281 Sk. 4280. Sk. 4279. Sk. 4278. Sk. 4277. Sk. 4276. Sk. 4275 4274/1. Sk. 4274. Sk. 4272. Sk. 4271. Sk. 4271 Sk. 4269. Sk. 4266. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288903
URLA / İZMİR
Zeytinalanı ( 4149 MUAMMER AKSOY 4159. Sk. 4152. Sk. 4147. Sk. 4145/1. Sk. 4145. Sk. 4143. Sk. 4141. Sk. 4140. Sk. 4132. Sk. 4128. Sk. 4124 İSMET İNÖNÜ 4139 4142 )
M. Fevzi Çakmak ( İsmet İnönü Blv. Yeşil Vadi Evleri 4131. Sk. 4129. Sk. 4124/1. Sk. 4119. Sk. 4104. Sk. 4102. Sk. 4108/1 4108 4127 4118 4106 )