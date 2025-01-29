İzmir’in Aliağa ilçesinde TOKİ Konutları inşaatında meydana gelen patlamada üçü ağır olmak üzere sekiz işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi’nde inşaatı devam eden TOKİ konutlarında 16.00 sıralarında su kazanının patlaması sonucu sekiz işçi yaralandı.

Su kazanın işçilerin kaldığı, konteynerlerden ve derme çatma barakalardan oluşan alanda banyo olarak kullanılan bölümde bulunduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan üç kişi İzmir’e sevk edildi.