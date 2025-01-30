İzmir'de 31 Ocak Cuma günü 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 18:00
Kesinti ID : 3291441
ALİAĞA / İZMİR
Güzelhisar ( Çayır )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288937
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
Kızılcaova
Çırpı Cami
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3291097
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy ( Hisarköy İç Yolu Hisarköy Köyü İç Yolu )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3291106
BERGAMA / İZMİR
İslamsaray
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3291454
BEYDAĞ / İZMİR
Cumhuriyet ( Menekşe Sk. Nergiz Sk. Sebze Pazarı Sk. ÇAYAĞZI ÇINGIRAK ÖZLEM Zambak Sk. ZEYTİNLİK1 ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU BAŞ Kadı Sk. Kader Sk. Gündüz Sk. GÜL Arif Sk. ADNAN MENDERES 75.YIL Karaosmanoğlu Sk. KAVAKYOLU LALE Maden Sk. )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:30 - 16:00
Kesinti ID : 3291394
BORNOVA / İZMİR
Karaçam ( İstanbul Otoyolu Cd. İstanbul Cd. Çiftlik Sk. Çağlayan Sk. Palmiye Sk. Palmiye Kültür Sk. Karaçam Yolu Karaçam Cd. Karaçam Fide Sk. Fesleğen Sk. Doğan Sk. Doğan )
Çiçekli ( Çiçekli Cd. Çitlenbik Çamlık Cd. Çamlık Yasemin Sk. Pınarlı Manolya Sk. Kardelen Sk. Fulya Sk. Fulya Açelya Akasya 8500 )
Çamiçi
Beşyol ( Çelik Sk. Çelik Yamaç Sk. Yamaç Sarnıç Cd. Sardunya Burçak Sk. Beşyol Cd. Beşyol Badem YAMAÇ 8001 BEŞYOL )
Yakaköy ( poligon sokak Özbek Sk. Özbek Cd. Özbek Yaka Cd. Yaka Poligon Sk. )
Sarnıçköy ( Kordelya Filiz Akyar )
Kurudere ( Kurudere Cd. Kartal Doğa Doğa Sk. )
Kayadibi ( Zakkum Sk. Kayadibi Cd. Gündoğdu Sk. Funda Sk. 9751 9754 )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 17:00
Kesinti ID : 3291533
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3291551
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik ( 6106/51. Sk. 6106. Sk. )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 2:00
Kesinti ID : 3291350
BUCA / İZMİR
Dumlupınar ( 79. Sk. 77. Sk. 75. Sk. 68. Sk. 132. Sk. 74. Sk. 88. Sk. )
Adatepe ( Erdem Erdem Cd. 160. Sk. )
Atatürk ( 202/61 202/14. Sk. 202/27. Sk. 202/28. Sk. 202/30. Sk. 202/31. Sk. 202/32. Sk. 202/33. Sk. 202/34. Sk. 202/35. Sk. 202/37. Sk. 206/13. Sk. 202/40. Sk. 202/53. Sk. )
Yaylacık ( 171. Sk. 176. Sk. 179. Sk. Başarı Cd. 170. Sk. 168. Sk. )
Yıldız ( 199. Sk. 199/1. Sk. 199/2. Sk. 199/3. Sk. 199/5. Sk. 199/6. Sk. 199/7. Sk. 206/23. Sk. 206/24. Sk. 206/25. Sk. 206/26. Sk. 206/27. Sk. 206/28. Sk. 206/29. Sk. 206/40. Sk. 206/5. Sk. 207/1. Sk. 207/4. Sk. 207/5. Sk. 207/6. Sk. 220/10. Sk. 242/6. Sk. Hoca Ahmet Yesevi )
Vali Rahmi Bey
Menderes ( Çocuk Parkı İçi Yolu Seyfi Demirsoy Cd. Menderes Cd. 157/1. Sk. 157. Sk. 152/1. Sk. 152. Sk. 145. Sk. 112. Sk. 108. Sk. 106. Sk. )
Fırat ( 272/9. Sk. 272/3. Sk. )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 5:00
Kesinti ID : 3291351
BUCA / İZMİR
Yıldız ( 220/14. Sk. 220/15. Sk. 220/16. Sk. 220/21. Sk. 242. Sk. 242/1. Sk. 242/14. Sk. 242/15. Sk. 242/16. Sk. 242/17. Sk. 242/2. Sk. 242/7. Sk. 242/8. Sk. Ağustos 17. Sk. 206/5. Sk. 220. Sk. 220/10. Sk. 220/13. Sk. 220/11. Sk. 220/12. Sk. 199/11. Sk. 199/2. Sk. 199/6. Sk. 199/9. Sk. 206/17. Sk. 206/25. Sk. 206/40. Sk. )
Kuruçeşme ( 203/22. Sk. 203/24. Sk. 203/28. Sk. 203/35. Sk. 203/37. Sk. 203/38. Sk. 203/39. Sk. 203/40. Sk. 203/42. Sk. 203/48. Sk. 203/50. Sk. 203/51. Sk. 205/1. Sk. 206/54. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. )
Buca Koop. ( 220/32. Sk. 200/17. Sk. 242/29. Sk. 242/32. Sk. 242/34. Sk. 242/40. Sk. )
Çamlıkule ( 220/19. Sk. 220/20. Sk. 220/23. Sk. 239/1. Sk. )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3291492
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 1114/2 1108. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1141. Sk. 1139 )
Çiftlik ( 1107. Sk. 1112/2 1143. Sk. Dag )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3291496
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 1138. Sk. 1136. Sk. )
Çiftlik ( 42. Sk. 41. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 31 Sk. Sk. 30. Sk. 29. Sk. 146. Sk. 145. Sk. 144. Sk. 143. Sk. 1144. Sk. 1143. Sk. 1112/2 1107. Sk. )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3291500
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık ( Kabaçelik Mevkii BALLIBAĞ MEVKİİ Özpamir Sitesi Özberil Sitesi Çağdaşkent Sitesi Yuvamkentsitesi Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi Market Bostancı Sitesi Cumhurıyet Sıtesı KABAÇELİK 7400 Sk. 7400. Sk. Ovakent Kızkapan 7400 KIZKAPANI Sutur Sitesi Sertur Sitesi Sağlıkçılar Sitesi Pembe Evler Sitesi Ovacık Sağlık Sitesi )
Musalla ( Soğanlık Küme Evleri 7172 sk. )
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
Altınkum ( İmbat 88 Konut Sitesi Beş Evler Sitesi )
Alaçatı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3291353
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki ( 2137. Sk. 2143. Sk. 2153. Sk. 2196. Sk. 2204. Sk. 2380. Sk. 2407. Sk. 2411. Sk. 2415. Sk. 2423. Sk. 2435. Sk. 2478. Sk. 2540. Sk. 2544. Sk. 2559. Sk. 2561. Sk. 2567. Sk. 2730. Sk. 2732. Sk. Adnan Menderes Cd. Namık Elal Cd. 2713 2464 2198 2468 sk. )
Payamlı ( Küçükkaya )
Çamlı ( Barış Kültür Sk. Okyanus Saray Saray Sk. Sevgi Sk. Ulus Yaren Yasemin Yasemin Sk. YENİ Zeytin ÇAM Çamlıca Çamlıca Cd. Çicek Sk. İzmir-Seferihisar Yolu Şahin Sk. ŞAHİN KAPTAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAĞLIK )
Küçükkaya ( Anadolu Eski Küçükkaya Eski Küçükkaya Sk. Eşme Mersinli SEVGİ UMUT Vatan Çamlı küçükkaya sk. DAMLACA )
Mustafa Kemal Paşa ( 2121. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2129/1. Sk. 2131. Sk. 2133. Sk. 2140. Sk. 2142. Sk. 2144. Sk. 2145. Sk. 2146. Sk. 2148. Sk. 2156. Sk. 2158. Sk. 2160. Sk. 2162. Sk. 2168. Sk. 2170. Sk. 2206. Sk. 2349. Sk. 2353. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak 2131/1 2117. Sk. 2115. Sk. 2106. Sk. 2103. Sk. 2101. Sk. )
Kahramandere ( Mithat Ünal )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3291365
KARABAĞLAR / İZMİR
Metin Oktay ( 108/7. Sk. 108/5. Sk. 108/49. Sk. 108/4. Sk. 108/35. Sk. 108/3. Sk. 108/15. Sk. 108/14. Sk. )
Esenyalı ( 52/72. Sk. )
Adnan Süvari ( 108/8. Sk. 108/32. Sk. )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3291366
KARABAĞLAR / İZMİR
Adnan Süvari ( 108/9. Sk. 108/8. Sk. 108/55. Sk. 108/53. Sk. 108/51. Sk. 108/48. Sk. 108/46. Sk. 108/13. Sk. 108/11. Sk. )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3291372
KARABAĞLAR / İZMİR
Adnan Süvari ( 108/4. Sk. 108/53. Sk. 108/8. Sk. 108/9. Sk. Polat 108/18. Sk. 108/13. Sk. )
Metin Oktay ( 108/10. Sk. 108/11. Sk. 108/12. Sk. 108/16. Sk. 108/17. Sk. 108/6. Sk. 108/7. Sk. )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3291379
KARABAĞLAR / İZMİR
Adnan Süvari ( 108/49. Sk. 108/20. Sk. 108/27. Sk. 108/59. Sk. 108/8. Sk. 108/8 108/32. Sk. )
Esenyalı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288885
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca ( Eğlenhoca Köyü Yolu 5009 5005 OVACIK )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288397
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı ( 1671. Sk. 1729. Sk. 1730. Sk. 1732. Sk. 1734. Sk. 1735. Sk. 1737. Sk. 1733. Sk. )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:30 - 16:00
Kesinti ID : 3291394
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 35. Sk. )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3291453
KİRAZ / İZMİR
Tumbullar
Taşlıyatak ( DERVİŞLER )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3291345
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3291346
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3291434
ÖDEMİŞ / İZMİR
Umurbey
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3291443
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül ( İzmir Ödemiş Yolu )
Yeniceköy
Ortaköy
Türkmen ( Ödemiş Ayakkabıcılar Sitesi İçi Yolu ORDU Yeniceköy küme evler )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3291448
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yolüstü ( YOLÜSTÜ KÜME EVLERİ )
Hürriyet
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288937
TİRE / İZMİR
Işıklar ( TİRE YOLU Rahmanlar küme evleri )
Yeniçiftlik
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3291425
TİRE / İZMİR
Çeriközü ( Çeriközü köyü iç yolu GÜLTEPE Çeriközü Köyü İç Yolu pınarbasşı sk )
Küçükburun ( Küçükburun Köyü İç Yolu Küçükburun Köyü KÜÇÜKBURUN YAYLA )
Dibekçi ( dibekçi ara yol patıka Dibekçi Yolu Dibekçi Köyü İç Yolu )
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 9:00
Kesinti ID : 3291404
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2517/2 2510/1 2556 Sk. 2502 2517 2503 sok 2564. Sk. 2562. Sk. 2560 2554. Sk. 2552. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2546. Sk. 2544. Sk. 2543. Sk. 2542. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2538. Sk. 2537. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. 2534. Sk. 2533. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2526. Sk. 2525. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. )
Yedi Eylül
Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )
Karakuyu
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3291410
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2517/2 2510/1 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 2556 Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2537. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2513. Sk. 2531. Sk. 2514. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2526. Sk. 2525. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2509. Sk. )
Ortaköy
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3291412
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2552/1 Sk. 2544. Sk. 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2548 )
Ortaköy ( Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. Çiçek Sk. Philsa Cd. )
Karakuyu
Yedi Eylül
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3291556
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3300/1. Sk. 3270. Sk. 3268. Sk. 3267 3266. Sk. 3265. Sk. 3264/2. Sk. 3340 3264/1 3264/1 Sk. 3264 3262. Sk. 3260. Sk. 3342 3306 3263 3332 3258 Sk. 3257. Sk. 3300/2 3326 3252 3300/3 3360 3348 3319 3259 3311 3300 3249 3334 3320 3264/3 3016 3330 3344 3328 3351 İzmir-Çeşme Otoyolu MUAMMER AKSOY KOCADAĞ 3352 3350. Sk. 3310. Sk. 3346 3346/1 3258 3300/6 )
Planlandı
31Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3291558
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3302/1. Sk. 3302. Sk. 3301. Sk. 3299. Sk. 3298. Sk. 3287. Sk. 3284. Sk. 3283. Sk. 3282. Sk. 3281. Sk. 3277/2 Sk. 3276. Sk. 3275. Sk. 3274. Sk. 3273. Sk. 3270. Sk. 3269. Sk. 3258 Sk. 3256. Sk. 3255. Sk. 3254. Sk. 3251. Sk. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK NEYZEN TEVFİK ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI 3272 3300 3280 3286 3285 3305. Sk. 3304. Sk. )