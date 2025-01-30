İzmir'de 31 Ocak Cuma günü 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Konak Belediyesi’nden açıklama: Kreş haberleri gerçeği yansıtmıyor Konak Belediyesi’nden açıklama: Kreş haberleri gerçeği yansıtmıyor

14:00 - 18:00

Kesinti ID : 3291441

ALİAĞA / İZMİR

Güzelhisar ( Çayır )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3288937

BAYINDIR / İZMİR

Yeşilova

Kızılcaova

Çırpı Cami

Hasköy

Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3291097

BERGAMA / İZMİR

Hisarköy ( Hisarköy İç Yolu Hisarköy Köyü İç Yolu )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3291106

BERGAMA / İZMİR

İslamsaray

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3291454

BEYDAĞ / İZMİR

Cumhuriyet ( Menekşe Sk. Nergiz Sk. Sebze Pazarı Sk. ÇAYAĞZI ÇINGIRAK ÖZLEM Zambak Sk. ZEYTİNLİK1 ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU BAŞ Kadı Sk. Kader Sk. Gündüz Sk. GÜL Arif Sk. ADNAN MENDERES 75.YIL Karaosmanoğlu Sk. KAVAKYOLU LALE Maden Sk. )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:30 - 16:00

Kesinti ID : 3291394

BORNOVA / İZMİR

Karaçam ( İstanbul Otoyolu Cd. İstanbul Cd. Çiftlik Sk. Çağlayan Sk. Palmiye Sk. Palmiye Kültür Sk. Karaçam Yolu Karaçam Cd. Karaçam Fide Sk. Fesleğen Sk. Doğan Sk. Doğan )

Çiçekli ( Çiçekli Cd. Çitlenbik Çamlık Cd. Çamlık Yasemin Sk. Pınarlı Manolya Sk. Kardelen Sk. Fulya Sk. Fulya Açelya Akasya 8500 )

Çamiçi

Beşyol ( Çelik Sk. Çelik Yamaç Sk. Yamaç Sarnıç Cd. Sardunya Burçak Sk. Beşyol Cd. Beşyol Badem YAMAÇ 8001 BEŞYOL )

Yakaköy ( poligon sokak Özbek Sk. Özbek Cd. Özbek Yaka Cd. Yaka Poligon Sk. )

Sarnıçköy ( Kordelya Filiz Akyar )

Kurudere ( Kurudere Cd. Kartal Doğa Doğa Sk. )

Kayadibi ( Zakkum Sk. Kayadibi Cd. Gündoğdu Sk. Funda Sk. 9751 9754 )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 17:00

Kesinti ID : 3291533

BORNOVA / İZMİR

Kemalpaşa

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Kesinti ID : 3291551

BORNOVA / İZMİR

Egemenlik ( 6106/51. Sk. 6106. Sk. )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

1:00 - 2:00

Kesinti ID : 3291350

BUCA / İZMİR

Dumlupınar ( 79. Sk. 77. Sk. 75. Sk. 68. Sk. 132. Sk. 74. Sk. 88. Sk. )

Adatepe ( Erdem Erdem Cd. 160. Sk. )

Atatürk ( 202/61 202/14. Sk. 202/27. Sk. 202/28. Sk. 202/30. Sk. 202/31. Sk. 202/32. Sk. 202/33. Sk. 202/34. Sk. 202/35. Sk. 202/37. Sk. 206/13. Sk. 202/40. Sk. 202/53. Sk. )

Yaylacık ( 171. Sk. 176. Sk. 179. Sk. Başarı Cd. 170. Sk. 168. Sk. )

Yıldız ( 199. Sk. 199/1. Sk. 199/2. Sk. 199/3. Sk. 199/5. Sk. 199/6. Sk. 199/7. Sk. 206/23. Sk. 206/24. Sk. 206/25. Sk. 206/26. Sk. 206/27. Sk. 206/28. Sk. 206/29. Sk. 206/40. Sk. 206/5. Sk. 207/1. Sk. 207/4. Sk. 207/5. Sk. 207/6. Sk. 220/10. Sk. 242/6. Sk. Hoca Ahmet Yesevi )

Vali Rahmi Bey

Menderes ( Çocuk Parkı İçi Yolu Seyfi Demirsoy Cd. Menderes Cd. 157/1. Sk. 157. Sk. 152/1. Sk. 152. Sk. 145. Sk. 112. Sk. 108. Sk. 106. Sk. )

Fırat ( 272/9. Sk. 272/3. Sk. )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

4:00 - 5:00

Kesinti ID : 3291351

BUCA / İZMİR

Yıldız ( 220/14. Sk. 220/15. Sk. 220/16. Sk. 220/21. Sk. 242. Sk. 242/1. Sk. 242/14. Sk. 242/15. Sk. 242/16. Sk. 242/17. Sk. 242/2. Sk. 242/7. Sk. 242/8. Sk. Ağustos 17. Sk. 206/5. Sk. 220. Sk. 220/10. Sk. 220/13. Sk. 220/11. Sk. 220/12. Sk. 199/11. Sk. 199/2. Sk. 199/6. Sk. 199/9. Sk. 206/17. Sk. 206/25. Sk. 206/40. Sk. )

Kuruçeşme ( 203/22. Sk. 203/24. Sk. 203/28. Sk. 203/35. Sk. 203/37. Sk. 203/38. Sk. 203/39. Sk. 203/40. Sk. 203/42. Sk. 203/48. Sk. 203/50. Sk. 203/51. Sk. 205/1. Sk. 206/54. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. )

Buca Koop. ( 220/32. Sk. 200/17. Sk. 242/29. Sk. 242/32. Sk. 242/34. Sk. 242/40. Sk. )

Çamlıkule ( 220/19. Sk. 220/20. Sk. 220/23. Sk. 239/1. Sk. )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3291492

ÇEŞME / İZMİR

Musalla ( 1114/2 1108. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1141. Sk. 1139 )

Çiftlik ( 1107. Sk. 1112/2 1143. Sk. Dag )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3291496

ÇEŞME / İZMİR

Musalla ( 1138. Sk. 1136. Sk. )

Çiftlik ( 42. Sk. 41. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 31 Sk. Sk. 30. Sk. 29. Sk. 146. Sk. 145. Sk. 144. Sk. 143. Sk. 1144. Sk. 1143. Sk. 1112/2 1107. Sk. )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3291500

ÇEŞME / İZMİR

Ovacık ( Kabaçelik Mevkii BALLIBAĞ MEVKİİ Özpamir Sitesi Özberil Sitesi Çağdaşkent Sitesi Yuvamkentsitesi Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi Market Bostancı Sitesi Cumhurıyet Sıtesı KABAÇELİK 7400 Sk. 7400. Sk. Ovakent Kızkapan 7400 KIZKAPANI Sutur Sitesi Sertur Sitesi Sağlıkçılar Sitesi Pembe Evler Sitesi Ovacık Sağlık Sitesi )

Musalla ( Soğanlık Küme Evleri 7172 sk. )

Çakabey ( 2010/1. Sk. )

Altınkum ( İmbat 88 Konut Sitesi Beş Evler Sitesi )

Alaçatı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3291353

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Yelki ( 2137. Sk. 2143. Sk. 2153. Sk. 2196. Sk. 2204. Sk. 2380. Sk. 2407. Sk. 2411. Sk. 2415. Sk. 2423. Sk. 2435. Sk. 2478. Sk. 2540. Sk. 2544. Sk. 2559. Sk. 2561. Sk. 2567. Sk. 2730. Sk. 2732. Sk. Adnan Menderes Cd. Namık Elal Cd. 2713 2464 2198 2468 sk. )

Payamlı ( Küçükkaya )

Çamlı ( Barış Kültür Sk. Okyanus Saray Saray Sk. Sevgi Sk. Ulus Yaren Yasemin Yasemin Sk. YENİ Zeytin ÇAM Çamlıca Çamlıca Cd. Çicek Sk. İzmir-Seferihisar Yolu Şahin Sk. ŞAHİN KAPTAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAĞLIK )

Küçükkaya ( Anadolu Eski Küçükkaya Eski Küçükkaya Sk. Eşme Mersinli SEVGİ UMUT Vatan Çamlı küçükkaya sk. DAMLACA )

Mustafa Kemal Paşa ( 2121. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2129/1. Sk. 2131. Sk. 2133. Sk. 2140. Sk. 2142. Sk. 2144. Sk. 2145. Sk. 2146. Sk. 2148. Sk. 2156. Sk. 2158. Sk. 2160. Sk. 2162. Sk. 2168. Sk. 2170. Sk. 2206. Sk. 2349. Sk. 2353. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak 2131/1 2117. Sk. 2115. Sk. 2106. Sk. 2103. Sk. 2101. Sk. )

Kahramandere ( Mithat Ünal )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3291365

KARABAĞLAR / İZMİR

Metin Oktay ( 108/7. Sk. 108/5. Sk. 108/49. Sk. 108/4. Sk. 108/35. Sk. 108/3. Sk. 108/15. Sk. 108/14. Sk. )

Esenyalı ( 52/72. Sk. )

Adnan Süvari ( 108/8. Sk. 108/32. Sk. )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3291366

KARABAĞLAR / İZMİR

Adnan Süvari ( 108/9. Sk. 108/8. Sk. 108/55. Sk. 108/53. Sk. 108/51. Sk. 108/48. Sk. 108/46. Sk. 108/13. Sk. 108/11. Sk. )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3291372

KARABAĞLAR / İZMİR

Adnan Süvari ( 108/4. Sk. 108/53. Sk. 108/8. Sk. 108/9. Sk. Polat 108/18. Sk. 108/13. Sk. )

Metin Oktay ( 108/10. Sk. 108/11. Sk. 108/12. Sk. 108/16. Sk. 108/17. Sk. 108/6. Sk. 108/7. Sk. )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3291379

KARABAĞLAR / İZMİR

Adnan Süvari ( 108/49. Sk. 108/20. Sk. 108/27. Sk. 108/59. Sk. 108/8. Sk. 108/8 108/32. Sk. )

Esenyalı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3288885

KARABURUN / İZMİR

Eğlenhoca ( Eğlenhoca Köyü Yolu 5009 5005 OVACIK )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3288397

KARŞIYAKA / İZMİR

Donanmacı ( 1671. Sk. 1729. Sk. 1730. Sk. 1732. Sk. 1734. Sk. 1735. Sk. 1737. Sk. 1733. Sk. )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:30 - 16:00

Kesinti ID : 3291394

KEMALPAŞA / İZMİR

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 35. Sk. )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3291453

KİRAZ / İZMİR

Tumbullar

Taşlıyatak ( DERVİŞLER )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3291345

ÖDEMİŞ / İZMİR

Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )

Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3291346

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kazanlı

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3291434

ÖDEMİŞ / İZMİR

Umurbey

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3291443

ÖDEMİŞ / İZMİR

Üç Eylül ( İzmir Ödemiş Yolu )

Yeniceköy

Ortaköy

Türkmen ( Ödemiş Ayakkabıcılar Sitesi İçi Yolu ORDU Yeniceköy küme evler )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 15:30

Kesinti ID : 3291448

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yolüstü ( YOLÜSTÜ KÜME EVLERİ )

Hürriyet

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3288937

TİRE / İZMİR

Işıklar ( TİRE YOLU Rahmanlar küme evleri )

Yeniçiftlik

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3291425

TİRE / İZMİR

Çeriközü ( Çeriközü köyü iç yolu GÜLTEPE Çeriközü Köyü İç Yolu pınarbasşı sk )

Küçükburun ( Küçükburun Köyü İç Yolu Küçükburun Köyü KÜÇÜKBURUN YAYLA )

Dibekçi ( dibekçi ara yol patıka Dibekçi Yolu Dibekçi Köyü İç Yolu )

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

8:30 - 9:00

Kesinti ID : 3291404

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2517/2 2510/1 2556 Sk. 2502 2517 2503 sok 2564. Sk. 2562. Sk. 2560 2554. Sk. 2552. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2546. Sk. 2544. Sk. 2543. Sk. 2542. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2538. Sk. 2537. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. 2534. Sk. 2533. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2526. Sk. 2525. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. )

Yedi Eylül

Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )

Karakuyu

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3291410

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2517/2 2510/1 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 2556 Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2537. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2513. Sk. 2531. Sk. 2514. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2526. Sk. 2525. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2509. Sk. )

Ortaköy

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:00 - 17:30

Kesinti ID : 3291412

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2552/1 Sk. 2544. Sk. 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2548 )

Ortaköy ( Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. Çiçek Sk. Philsa Cd. )

Karakuyu

Yedi Eylül

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3291556

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3300/1. Sk. 3270. Sk. 3268. Sk. 3267 3266. Sk. 3265. Sk. 3264/2. Sk. 3340 3264/1 3264/1 Sk. 3264 3262. Sk. 3260. Sk. 3342 3306 3263 3332 3258 Sk. 3257. Sk. 3300/2 3326 3252 3300/3 3360 3348 3319 3259 3311 3300 3249 3334 3320 3264/3 3016 3330 3344 3328 3351 İzmir-Çeşme Otoyolu MUAMMER AKSOY KOCADAĞ 3352 3350. Sk. 3310. Sk. 3346 3346/1 3258 3300/6 )

Planlandı

31Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3291558

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3302/1. Sk. 3302. Sk. 3301. Sk. 3299. Sk. 3298. Sk. 3287. Sk. 3284. Sk. 3283. Sk. 3282. Sk. 3281. Sk. 3277/2 Sk. 3276. Sk. 3275. Sk. 3274. Sk. 3273. Sk. 3270. Sk. 3269. Sk. 3258 Sk. 3256. Sk. 3255. Sk. 3254. Sk. 3251. Sk. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK NEYZEN TEVFİK ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI 3272 3300 3280 3286 3285 3305. Sk. 3304. Sk. )

Kaynak: HABER MERKEZİ