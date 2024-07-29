İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ikinci etabı Buca'da sona erdi. "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganıyla düzenlenen turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos’ta İzmir Enternasyonal Fuarı’nda gerçekleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, sporu kentin dört bir yanına yayma hedefiyle düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün ikinci etabı Buca'da tamamlandı. Buca Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleşen turnuvada Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde 43 takım yarıştı. İlk etap, 20-21 Temmuz tarihlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapılmıştı.

Dostluk rüzgarı esti

Turnuvada kıyasıya mücadelenin yanı sıra sporun birleştirici ruhu da öne çıktı. 14-18 yaş arası Genç Erkekler ve 19 yaş ve üzeri Büyük Erkekler kategorilerinde centilmence mücadeleler sergilendi. Genç Erkekler kategorisinde Attack on Titan, Büyük Erkekler kategorisinde ise Yasemin Hustle takımları büyük finale katılma hakkı kazandı. Ödüller, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar tarafından verildi.

Şampiyon Fuar'da belirlenecek

Turnuvanın Göztepe etabı 10-11 Ağustos’ta Göztepe Sahil’de, Karşıyaka etabı 17-18 Ağustos’ta Bostanlı Sahil’de, Çeşme etabı ise 24-25 Ağustos’ta Çeşme Meydan’da yapılacak. Turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos tarihlerinde 93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’nda düzenlenecek.