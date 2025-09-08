Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 23:03’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir ve çevresindeki kentlerde de hissedildi.

Depremin merkez üssü Sındırgı

AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü.

Deprem 6,93 kilometre derinlikte gerçekleşirken, İzmir başta olmak üzere çevre illerde vatandaşlar tarafından hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

AFAD ve yerel yönetimler, vatandaşlara tedbirli olmaları ve güvenli alanlarda beklemeleri yönünde uyarıda bulundu.