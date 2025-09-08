TFF 3. Lig 4. Grup’un ilk hafta karşılaşmasında Tire 2021 FK, sahasında Kütahyaspor’u konuk etti. Bol gollü geçen mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Tire öne geçti

Karşılaşmaya hızlı başlayan Tire 2021 FK, 4. dakikada Atakan Akbulut’un golüyle 1-0 öne geçti.

Kütahyaspor’dan hızlı dönüş

Konuk ekip 10. dakikada Ahmet Teker’in golüyle skoru eşitledi: 1-1. İlk yarıda üstünlüğü eline alan Kütahyaspor, 33. ve 37. dakikalarda Aykut Çift’in attığı gollerle soyunma odasına 3-2 önde girdi.

Atakan’ın ikinci golü yetmedi

Ev sahibi ekipte Atakan Akbulut, 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2’ye getirdi. Ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

Çeçenoğlu noktayı koydu

Müsabakanın ikinci yarısında 68. dakikada Mustafa Çeçenoğlu fileleri havalandırdı ve Kütahyaspor sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Kütahyaspor sezona 3 puanla başladı

Bu sonuçla Kütahyaspor lige 3 puanla giriş yaptı. Tire 2021 FK ise sezona puansız başladı.